Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina: altra centrale nucleare nel mirino dei russi

E’ iniziato da poco ore il decimo giorno di guerra in Ucraina fra l’esercito guidato dal presidente Zelensky e quello russo. Quella di ieri è stata una giornata particolarmente devastante, a cominciare da quanto accaduto alle prime luci dell’alba, quando i militari di Putin hanno attaccato la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande in Europa, facendo temere una nuova catastrofe in stile Chernobyl. Fortunatamente non si è verificato alcun danno al reattore ma il mondo intero ha condannato l’azione russa a cominciare dal premier Draghi che ha parlato di attacco scellerato. In ogni caso i militari invasori hanno preso il controllo dell’edificio, che ora è appunto in loro possesso. Nella giornata di ieri scontri particolarmente violenti a Kharkiv, dove si sono verificati almeno duemila morti, fra cui 100 bambini, e nel frattempo l’esercito russo sta puntando Kiev, ormai accerchiata, ed è molto vicino alla seconda centrale nucleare più grande d’Ucraina. Attesi nel weekend nuovi negoziati.

Continua a migliore la situazione epidemiologica in Italia così come confermato nella giornata di ieri dal consueto monitoraggio settimanale ministero della Salute-Istituto superiore di sanità. Al di là dei contagi, che stanno continuando a decrescere con costanza ormai da un mese a questa parte, migliorano tutti i principali indicatori della pandemia, a cominciare dal tasso di occupazione dei reparti di terapia intensiva e in area medica, ad oggi scesi a quota 6.6% e 14.7 per cento a livello nazionale. Continua anche la discesa dell’incidenza settimanale dei casi, 433 ogni 100mila abitanti nella settimana che va dal 25 febbraio al 3 marzo, contro i 552 su 100mila abitanti della rilevazione precedente. Nel periodo 9-22 febbraio 2022, l’Rt medio è invece leggermente salito, passato dallo 0.73 della scorsa settimana all’attuale 0.75, ma sempre al di sotto della soglia epidemiologica. Come fatto sapere dall’Iss, il rischio covid è basso in tutte le regioni.

A partire da lunedì prossimo, 7 marzo, il vaccino Novavax sarà somministrabile nelle farmacie di Roma e di tutto il Lazio aderenti all’iniziativa. A renderlo noto è stato nella giornata di ieri l’assessore al welfare della Regione, D’Amato, così come riportato dall’agenzia Ansa: “Le prenotazioni sono già attive da oggi (ieri ndr) – ha spiegato – le farmacie di Roma e del Lazio sono ancora una volta in prima linea nel contrasto al Covid-19″. Ogni farmacia riceverà dieci dosi settimanali di Novavax per una fornitura totale di 2000 dosi per tutta la regione ogni sette giorni. Soddisfatto Andrea Cicconetti, Presidente di Federfarma Roma: “La Regione Lazio – le sue parole – è stata tra le prime in Italia a dare il via, ormai diversi mesi fa, alle vaccinazioni nelle farmacie. A partire da lunedì prossimo sarà ancora una volta la prima a dare alla cittadinanza l’opportunità di effettuare il primo ciclo vaccinale nelle farmacie con Nuvaxovid. Si tratta di un nuovo vaccino sicuro ed efficace e che, considerata la tecnologia con cui è stato realizzato, potrà convincere diversi scettici verso i vaccini a mRna a sottoporsi, finalmente, alla prima inoculazione”.

Sanguinoso attentato avvenuto nella giornata di ieri in quel di Peshawar, nota città del Pakistan: un ordigno è stato fatto esplodere nella moschea sciita locale, provocando decine di morti, almeno 30 in base alle notizie giunte dai media locali, mentre i feriti sarebbero più di cinquanta, fra cui alcuni in gravissime condizioni. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, due persone a bordo di una motocicletta avrebbero aperto il fuoco contro gli agenti che sorvegliavano l’edificio: nello scontro a fuoco uno dei due terroristi è stato ucciso, mentre l’altro è riuscito ad entrare nell’edificio, piazzando la bomba che è poi è stata fatta esplodere. All’interno della moschea vi erano in quegli istanti circa 150 persone.



