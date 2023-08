Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Ucraina: attaccata petroliera russa, sfondata linea a Mosca sud

Nella notte scorsa l’Ucraina ha portato un attacco che ha avuto come obiettivo un porto sul Mar Nero, che era ritenuto inviolabile dai russi, Novorossiysk. L’attacco è stato portato con dei droni ed il risultato è stato quello di colpire la Olenegorsky Gornyak, una nave d’assalto che dopo essere stata colpita si è riversata su un fianco ed è stata poi portata in secca evitando l’affondamento.

Usa, approvata la prima pillola contro depressione post parto/ "Miglioramenti significativi"

Oltre al porto è stata attaccata anche una pipeline, la Caspian Pipeline Consortium, che risulta strategica per il trasporto del greggio nelle nazioni europee. Ufficialmente il petrolio trasportato, anche in Italia, risulta di origine kazaka e non russa. Poco prima dell’alba di oggi si sono verificate anche altre esplosioni in mare, oltre che raffiche di colpi che sono state segnalate da abitanti della zona. Da segnalare anche lo sfondamento della prima linea di difesa a sud di Mosca e a Bakhmut.

GMG LISBONA 2023/ Francesco in confessionale e la via crucis, Cristo non è virtuale

Ultime notizie, il Papa: “Nella Chiesa c’è spazio per tutti”

Prosegue la Giornata mondiale della gioventù 2023 a Lisbona, pronta a vivere le battute conclusive del maxi raduno. Papa Francesco è tornato a parlare nella giornata di ieri spiegando: “Amici, vorrei essere chiaro con voi, che siete allergici alle falsità e alle parole vuote: nella Chiesa c’è spazio per tutti e tutti così come siamo”. “Tutti, tutti, tutti”, ha quindi ripetuto il Santo Padre, per poi aggiungere: “Gesù non chiude la porta, ma invita a entrare; non tiene a distanza, ma accoglie”.

DOSSIERAGGIO SU POLITICI E VIP/ Le domande inquietanti per la nostra privacy

Il Papa ha poi voluto mettere in guardia i giovani della Gmg da quelli che lui definisce lupi, persone che si annidano nel mondo virtuale: “Amico, amica, se Dio ti chiama per nome significa che per Lui non sei un numero, ma un volto. Vorrei farti notare una cosa: tanti, oggi, sanno il tuo nome, ma non ti chiamano per nome. Il tuo nome infatti è noto, appare sui social, viene elaborato da algoritmi che gli associano gusti e preferenze. Tutto questo però non interpella la tua unicità, ma la tua utilità per le indagini di mercato. Quanti lupi si nascondono dietro sorrisi di falsa bontà, dicendo di conoscere chi sei ma non volendoti bene, insinuando di credere in te e promettendoti che diventerai qualcuno, per poi lasciarti solo quando non interessi più. Sono le illusioni del virtuale – ha concluso il Pontefice – e dobbiamo stare attenti a non lasciarci ingannare, perché tante realtà che ci attirano e promettono felicità si mostrano poi per quello che sono: cose vane, superflue, surrogati che lasciano il vuoto dentro”.

Ultime notizie, Trump attacca la giustizia e i Dem

Donald Trump si è presentato nella giornata di ieri in tribunale a Washington dichiarandosi non colpevole dopo le accuse mosse dal procuratore, che lo ha ritenuto responsabile dell’assalto a Capitol Hill dello scoros 6 gennaio 2021.

“Oggi è un giorno triste per l’America – ha detto il tycoon – Contro di me è in atto una persecuzione, una persecuzione condotta da un avversario politico contro qualcuno che è avanti nei sondaggi. Non possiamo permettere che questo accada”. La prossima udienza si terrà il prossimo 28 agosto, nel frattempo l’ex presidente ha sparato a zero attraverso il suo social Truth: “Non è colpa mia se il mio avversario politico nel partito democratico, il ‘corrotto’ Joe Biden, ha detto al suo procuratore generale di accusare il principale (di gran lunga!) candidato repubblicano ed ex presidente degli Stati Uniti di tutti i crimini possibili così da costringerlo a spendere tutti i soldi per la difesa”, parlando poi di incriminazioni contro di lui che sono “una strumentalizzazione della giustizia senza precedenti e aggiungendo che “gliene basta un’altra per assicurarsi la vittoria al 2024”.

Ultime notizie, incidente Casal Palocco: youtuber allo scoperto

Vito Loiacono, uno degli youtuber dei TheBorderline, coinvolto nell’incidente di Casal Palocco del 14 giugno che ha visto la morte del piccolo Manuel Proeitti, è uscito allo scoperto su Instagram, sfogandosi: “Ho scoperto quanto le persone possano essere cattive. Ho scoperto come la gente segue la massa per la paura di essere giudicata. Ho scoperto come nessuno vuole sapere come stai veramente ma cerca solo di vedere il marcio con lo scopo di vendere l’articolo perfetto”.

E ancora: “Ho scoperto come la gente è interessata a vedere solo l’1% di ciò che si crede senza voler approfondire il restante 99%. Ho scoperto che la vita è spietata e che nessuno ti aiuta a rialzarti. Ho scoperto che la gente gode nel vedere qualcun altro fallire. Ho capito che non voglio mollare. Immagino già che si cercherà della malizia in ogni mio gesto. Non c’è miglior sordo di chi non vuol sentire”, conclude Loiacono, detto “Er motosega”.

Ultime notizie, la morte del padre di Giuseppe Conte

Alla Camera dei Deputati è stata annunciata la morte del padre di Giuseppe Conte, capo del Movimento 5 Stelle. L’informazione è stata data dal vicepresidente Mulè che ha interrotto i lavori mentre era in corso una votazione. La morte del 93enne Nicola Conte è avvenuta questa mattina e sia la presidenza della Camera che anche altri gruppi politici hanno manifestato le loro condoglianze a Giuseppe Conte. Condoglianze arrivate anche dalla Premier Meloni, con un messaggio postato su Twitter.

Ultime notizie, 58enne pescatore muore affogato dopo essere finito in acqua nel Panaro

Non è riuscito a salvarsi Gianluca Cremonini dopo essere finito in acqua nel fiume Panaro mentre stava pescando. L’uomo è riuscito anche a telefonare alla compagna cercando aiuto ma questo non è stato sufficiente. La donna è arrivata velocemente sulle rive del fiume ma non è riuscita a vedere il compagno e ha chiamato anche il figlio del pescatore oltre che i soccorsi.

Il corpo è stato poi ritrovato dai vigili del fuoco. Una morte che incrementa il numero dei decessi nei fiumi dell’Emilia Romagna dopo che a metà luglio un uomo di 29 anni era morto nel Forlivese e una coppia padre e figlio ad inizio mese nel Trebbia. In precedenza anche nel Panaro era morto un altro 42enne.

Ultime notizie, fine settimana con traffico intenso su tutta la rete stradale

Oggi e domenica saranno i primi giorni dell’anno da “bollino nero” per quanto riguarda il traffico sulle strade italiane con Autostrade per l’Italia che preannuncia un incremento significativo di partenze, specialmente per quanto riguarda la direzione nord – sud, sia sulla costa tirrenica che su quella adriatica. I momenti più difficili per chi si mette in viaggio saranno quelli del sabato mattina.

Ultime notizie, a Cavernago, un trentenne ha ucciso il padre a coltellate durante una lite

Tragedia familiare a Cavernago, in provincia di Bergamo dove un uomo di 30anni ha ucciso il padre con dei colpi di coltello durante una lite. L’omicidio è avvenuto nel giardino della casa di Umberto Gaibotti dove il 64enne viveva insieme ai suoi familiari nel pomeriggio di oggi. L’allarme è stato dato dai vicini di casa che hanno sentito le grida. La lite, l’ennesima che vedeva protagonisti l’uomo ed il figlio Federico ha avuto luogo alle 13.00 e il figlio è stato arrestato dalle forze dell’ordine. A scatenare la lite, come altre volte in precedenza i problemi di tossicodipendenza del figlio.











