Ultime notizie, ultim'ora oggi: la guerra in Ucraina con gli aggiornamenti circa un possibile attacco preventivo Nato alla Russia

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina. Nel giorno numero 1.378 del conflitto una voce scuote l’Europa e il mondo intero: la Nato, l’Alleanza Atlantica, starebbe valutando un attacco preventivo nei confronti della Russia. Si tratterebbe di una risposta, come si legge su TgCom24.it, che giungerebbe dopo le violazioni di Mosca sui presunti attacchi hacker ma anche sugli spazi aerei invasi e sui sabotaggi.

A spiegarlo è stato Giuseppe Cavo Dragone, l’ammiraglio che guida il comitato militare della Nato, e parole a cui ha replicato duramente il Ministero degli Esteri russo, secondo cui un eventuale attacco sarebbe un “passo estremamente irresponsabile”, che dimostrerebbe come la Nato “punti a una escalation”. Una notizia che sicuramente non fa piacere, tenendo conto che giunge in un momento in cui la pace in Ucraina sembrava finalmente intravedersi dopo che Russia e Stati Uniti hanno trovato un accordo, accettato poi anche da Kiev. Ancora più duro è stato il pensiero di Putin, che ha replicato: “Prepararsi per continuare a combattere”. Nel frattempo ieri sono proseguiti i colloqui fra Stati Uniti e Ucraina a Miami, mentre oggi Steve Witkoff vedrà Vladimir Putin. Per Trump ci sono “buone possibilità di pace”, ma vedremo se le notizie sulla Nato avranno delle ripercussioni o meno.

Ultime notizie, Emma Bonino trasferita in un altro ospedale

Emma Bonino è ricoverata in ospedale in condizioni piuttosto serie dalla serata di domenica. La nota politica era stata prima internata al Santo Spirito di Roma, nel reparto di terapia intensiva, dopo che era giunta in codice rosso presso il pronto soccorso. In seguito è stata trasferita presso il San Filippo Neri, così come precisato da TgCom24.it. In ogni caso l’ospedale fa sapere che l’ex senatrice è sempre stata vigile e le sue condizioni sono stabili.



Ultime notizie, la morte di Nicola Pietrangeli

Il mondo del tennis è in lutto dopo la morte di Nicola Pietrangeli. L’ex tennista si è spento nella giornata di ieri all’età di 92 anni. L’artista della racchetta, unico italiano a essere inserito nella Hall of Fame, era nato l’11 settembre del 1933 in quel di Tunisi e, dopo aver vinto tutto sul rettangolo di gioco, era stato spesso e volentieri intervistato per avere una sua opinione sul tennis moderno e sui vari campioni che si sono succeduti.

Storica è stata ad esempio la “rivalità” con Panatta, con i due che non perdevano occasione per punzecchiarsi a distanza su chi fosse il più forte. Ha vinto per due volte di fila il Roland Garros, nel 1959 e nel 1960, mentre nel 1961 ha conquistato gli Internazionali d’Italia. È anche il detentore del record di più partite giocate in Coppa Davis, ben 164, nonché di quelle vinte, 120 fra doppio e singolo.

Ultime notizie, assalto a portavalori in A2

Rapina da film quella avvenuta ieri lungo l’autostrada A2, fra Scilla e Bagnara, in provincia di Reggio Calabria. Attorno alle ore 6:30 una banda di criminali “professionisti” ha assaltato un portavalori, un blindato che trasportava migliaia di euro in contanti. Stando a quanto riferisce RaiNews, il modus operandi adottato è stato piuttosto classico: attraverso delle auto messe di traverso hanno bloccato la strada del mezzo, dopodiché alle stesse è stato dato fuoco e hanno cosparso l’asfalto di chiodi, in modo da impedire che gli uomini a bordo del blindato potessero fuggire.

Una volta bloccato, i malviventi sono entrati in azione, hanno rubato il bottino per poi scappare. Pesantissime le ripercussioni sul traffico, visto che la strada è rimasta bloccata per ore, costringendo gli automobilisti a percorrere vie alternative per raggiungere la propria meta. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, l’azione sarebbe durata pochissimi minuti e, fortunatamente, nessuno si sarebbe fatto male, anche se i due portavalori sono stati ricoverati sotto choc, avendo temuto seriamente per la propria vita.