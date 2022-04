Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, Biden: “Genocidio da parte dei russi”

Non si placa la guerra in Ucraina e anche ieri si sono verificati bombardamenti un po’ ovunque a cominciare da Odessa. Intanto il presidente russo Vladimir Putin è volato a Blagoveshchensk con il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko: ‘Minsk sempre con Mosca’, ha detto quest’ultimo. Zelenky, presidente ucraino, è invece tornato ad alzare la voce: “Chi non ci aiuta, si assume la responsabilità dei morti ucraini”, chiedendo poi il blocco dell’importazione del gas russo: ‘Stop al gas russo o niente pace’. Ma Putin ha replicato: “E’ impossibile isolare la Russia”. Zelensky è infine tornato a denunciare i crimini di guerra: “Torture, stupri su minori e nuove fosse comuni. I russi hanno lasciato mine ovunque”. E a riguardo, è uscito allo scoperto il presidente americano Joe Biden che ha parlato di “Genocidio” da parte dei russi.

Auguri di buona Pasqua 2022 e buona Pasquetta/ Frasi: “Un povero che si fa Dio”

Ultime notizie, al via da ieri le quarte dosi in Italia

Nella giornata di ieri è scattata la somministrazione della quarta dose di vaccino anti covid in Italia, nota anche come secondo booster. Per tutti gli over 80, quindi gli ospiti delle Rsa, le residenze per anziani, ma anche i fragili dai 60 anni in su, il ministero della salute raccomanda fortemente l’ulteriore dose vaccinale, così come specificato attraverso una nota firmata dal ministero della Salute, Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Istituto superiore di sanità (Iss) e Consiglio superiore di sanità (Css), giunta dopo il pronunciamento di Agenzia europea del farmaco Ema e Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Ecdc, e alla riunione della Commissione tecnico scientifica (Cts) di Aifa. Nella nota si legge che “si raccomanda la somministrazione di una seconda dose di richiamo (secondo booster) con vaccino” anti Covid “a mRna nei dosaggi autorizzati per la dose booster, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo”. La quarta dose “al momento non si applica ai soggetti che hanno contratto l’infezione da Sars-CoV-2 successivamente alla prima dose di richiamo”.

Gilbert Gottfried, è morto il doppiatore di Iago in Aladdin/ Aveva 67 anni

Ultime notizie, operaio 46enne morto a Milano

Nella giornata di ieri è giunta notizia di una nuova morte bianca, un operaio di 46 anni che è deceduto mentre stava lavorando in quel di Cusago, comune molto vicino a Milano. Stando alla ricostruzione riportata dall’agenzia Ansa, la vittima sarebbe caduta da un’altezza di circa cinque metri mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione sull’esterno di un edificio sito in viale Europa. Immediato l’arrivo degli uomini del 118 ma quando sono giunti sul luogo l’operaio era già morto, deceduto praticamente sul colpo. In seguito è stata aperta un’indagine da parte dei carabinieri e dei tecnici dell’Ats, per ricostruire la dinamica dei fatti. In viale Monza, sempre a Milano, ieri mattina è rimasto invece gravemente ferito un operaio di 28 anni che stava eseguendo dei lavori in un seminterrato. Il ragazzo è stato investito dai detriti dopo il crollo di un muro e si trova ora ricoverato al Niguarda di Milano.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi martedì 12 aprile 2022 (conc 17/2022)

Ultime notizie, il messaggio di Mattarella per l’anniversario della Polizia

In occasione del 170/mo anniversario di fondazione della Polizia, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato il suo personale messaggio di auguri e vicinanza allo stesso corpo. “Nella fase di rilancio del Paese – scrive il Capo dello Stato indirizzando le sue parole al Prefetto Lamberto Giannini, Capo della Polizia, così come si legge sull’agenzia Ansa – risulta ora decisivo l’impegno affinché la ripresa economica, favorita dall’afflusso di ingenti risorse europee, non sia inficiata dai tentativi di infiltrazione criminale e da forme diffuse di illegalità”. Mattarella ha aggiunto e concluso: “Essenziale in questa battaglia risulta la sinergia con le altre Forze di Polizia, le istituzioni locali e gli altri attori delle comunità locali, nell’ottica di una sicurezza partecipata”.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Nel bollettino coronavirus i nuovi casi accertati sono stati 83.643, mentre i decessi sono169. Per quanto riguarda le terapie intensive si è registrato un lieve calo, – 3 unità, e lo stesso per i reparti ordinari, – 49 unità. Con 563.018 tamponi processati il dato del tasso di positività a livello nazionale è stato del 14,9%. Nel confronto con lo stesso giorno della scorsa settimana, quando i casi registrati erano stati 88.173, si è registrato un piccolo calo. I dati regionali resi noti dall’Agenas parlano di un leggero aumento nella percentuale di occupazione dei posti letto che fa seguito alla flessione dei giorni scorsi. Attualmente è del 16% per i reparti ordinari e del 5% per le terapie intensive.

Ultime notizie, finito il monopolio di Telepass per quanto riguarda le autostrade

Il monopolio di Telepass per quanto riguarda il pagamento delle autostrade è terminato da ieri, con l’entrata in funzione anche della tessera UnipolSai che consente di superare il casello, Il costo della tessera UnipolSai è stabilito al momento in 1 euro / mese con primi sei mesi dall’iscrizione gratuiti e il dispositivo UnipolMove permette anche di accedere alle Ztl delle varie città, ai parcheggi ed effettuare rifornimenti di carburante oltre che pagare bollo auto ed eventuali multe.

Ultime notizie, le previsioni meteo per la prossima Pasqua e Pasquetta

Gli italiani possono attendere con tranquillità il prossimo ponte di Pasqua e Pasquetta, visto che sta arrivando, specialmente nelle regioni del centro e del Nord, la prima ondata di caldo primaverile. In alcune città ci sarà comunque da fare attenzione a quelli che sono i caratteristici “scherzi” della primavera, con la possibilità di incappare in temporali e grandinate. Secondo le previsioni del centro meteo europeo, parlano di una prevalenza di sole e contemporaneo aumento delle temperature, con massime che arriveranno, almeno fino a venerdì, oltre la media stagionale, specialmente in Toscana, in Sicilia ed in Emilia Romagna. Anche nelle giornate di Pasqua e di Pasquetta il sole sarà presente su tutte le regioni italiane ad esclusione di quelle che si affacciano sull’Adriatico, dove potrebbero arrivare correnti di aria fredda.

Ultime notizie, Djokovic battuto al suo rientro alle gare nel torneo di Montecarlo

Il tennista serbo, attuale n.1 del mondo, che ha fatto rientro in gara dopo aver saltato vari tornei per i problemi legati alle vaccinazioni anti Covid, ha perso la sua partita d’esordio al Master 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Principato di Monaco. Djokovic era stato ammesso direttamente al secondo turno del torneo ed ha incontrato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina che ha vinto la sfida per 2 set a 1 con il punteggio di 6-3 6-7 6-1 in un match che è durato 2 ore e 55 minuti. Per Djokovic si trattava del ritorno in campo dopo oltre due mesi, con la sua ultima apparizione che era avvenuta al torneo di Dubai.

Ultime notizie, sparatoria nella metropolitana di New York

Nella giornata di ieri un attentato è stato effettuato all’interno della Metropolitana di New York con un uomo che era a volto coperto con una maschera antigas, che ha sparato vari colpi di fucile, causando anche il ferimento di 16 persone, due delle quali sono in gravi condizioni. L’attentatore inoltre indossava un giubbotto arancione. Sul posto, oltre agli agenti di polizia, sono accorsi anche uomini dell’antiterrorismo. Nei primi minuti dopo l’attentato si era parlato anche di ordigni esplosivi, ma la notizia è stata poi smentita dalle autorità. La polizia sta dando la caccia al responsabile dell’attentato.











