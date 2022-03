Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, Biden: “Nato risponderà ad uso armi chimiche”

Abbiamo superato il mese di guerra da quando l’esercito russo ha invaso l’Ucraina scatenando il conflitto, e ancora una volta la pace appare tutt’altro che vicina. Nella giornata di ieri si è tenuto un nuovo videomessaggio del presidente ucraino Zelensky che ha accusato Mosca di utilizzare armi al fosforo, e anche per questo si è rivolto alla Nato chiedendo armi senza alcuna restrizione, invitando poi il mondo intero a scendere in piazza per protestare contro questa assurda guerra. Intanto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è arrivato a Bruxelles per una serie di appuntamento con la Nato, il G7 e il Consiglio europeo: “Alleati uniti in difesa dell’Ucraina”, ha fatto sapere il commander in chief ma l’Alleanza Atlantica ha fatto chiaramente sapere di non voler partecipare alla guerra, evitando così di scatenare un conflitto globale.

Nella giornata di ieri il governo si è riunito con il Cts, il Comitato Tecnico Scientifico, per valutare la possibilità di allargare la platea della quarta dose di vaccino, al momento riservata solo ai fragili. L’idea è quella di estenderla anche agli anziani, di modo che gli stessi siano protetti, mentre è da escludere un allargamento generale dell’ulteriore dose, anche perchè, da studi effettuati in Israele, non sembrano esservi evidenze scientifiche in merito all’efficacia della stessa su soggetti sani. La riunione ha coinvolto anche gli esperti dell’Afia, Agenzia Italiana del Farmaco, un parere autorevole in più su una questione comunque delicata. Gli italiani sembrano essersi un po’ “fermati” per quanto riguarda le vaccinazioni, con le dosi che stanno aumentando troppo poco ogni giorno, e l’introduzione di un ulteriore dose potrebbe senza dubbio non giovare a tale situazione già complicata.

Ultime notizie, il messaggio di Mattarella all’Anpi

Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al numero uno dell’A.N.P.I, Gianfranco Pagliarulo, in occasione del 17° Congresso Nazionale della stessa associazione: “Il bersaglio della guerra – le parole nella missiva a firma del Capo dello Stato – non è soltanto la pretesa di sottomettere un Paese indipendente quale è l’Ucraina. L’attacco colpisce le fondamenta della democrazia, rigenerata dalla lotta al nazifascismo, dall’affermazione dei valori della Liberazione combattuta dai movimenti europei di Resistenza, rinsaldata dalle Costituzioni che hanno posto la libertà e i diritti inviolabili dell’uomo alle fondamenta della nostra convivenza”. Mattarella ha aggiunto: “La democrazia europea è stata garante di pace, motore di dialogo, di sviluppo e affermazione di valori di giustizia e coesione sociale. Ha saputo dare all’unità del Continente – pur con i suoi limiti – ordinamenti plurali e condivisi e oggi questa unità si esprime al fianco del popolo aggredito, chiedendo che tacciano subito le armi, che si ritirino le forze di invasione, che venga affermato il diritto del popolo ucraino a vivere in pace e in libertà. Sono i valori della Resistenza che, ancora una volta, ci interrogano. In Ucraina e in tutta Europa”.

Nella giornata di ieri la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione dell’anniversario della Fosse Ardeatine, massacro nazista avvenuto a Roma il 24 marzo del 1944, ha inviato il proprio personale messaggio: “L’eccidio delle Fosse Ardeatine – parole riportate dall’agenzia Ansa – è quanto di più aberrante l’umanità sia riuscita a raggiungere nei crimini di guerra”. E ancora: “Il ricordo di quella lacerazione, alimentato dall’incessante testimonianza delle famiglie dei martiri e dell’Anfim, è divenuto parte integrante del comune cammino verso la promozione di una cultura democratica e repubblicana; una cultura ispirata alla più solida difesa delle libertà fondamentali e del valore della Patria”. La presidente Casellati ha invitato a non dimenticare: “Questa preziosa memoria sia per tutti noi un monito a non abbassare mai la guardia di fronte alla tutela della dignità umana come limite invalicabile anche nelle situazioni di conflitto armato. È una prospettiva di cui oggi più che mai dobbiamo essere garanti rispetto ai tanti scenari di crisi che il quadro geopolitico globale ci presenta”.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Come si evidenzia dal bollettino di ieri del coronavirus, con 81,811 nuovi casi di contagio e il 15% di tasso di positività, in Italia la curva continua a salire ma rallenta rispetto si giorni precedenti. I tamponi processati sono stati un tutto 513.744. Rispetto al giorno precedente aumentano i decessi che da 153 salgono a 182. Continuano a rimanere diversi i numeri per quanto riguarda i ricoveri con un calo di 19 unità nelle terapie intensive, mentre i reparti ordinari hanno fatto registrare un aumento di 90 unità. Con questi dati i totali sono di 447 pazienti nelle terapie intensive, mentre sono 9.029 nelle aree mediche. Confrontando i dati su base settimanale rispetto allo scorso giovedì l’aumento è stato lieve, circa 2 mila casi in più, pari al 2%. A livello regionale guidano la corsa dei nuovi casi di contagio la Lombardia, il Lazio e la Campania.

Ultime notizie, assurda tragedia familiare a Mesenzana, vicino a Varese

Un piccolo paese di meno di 2mila abitanti è stato la scena di una tragedia familiare che è stata definita “assurda” anche dal sindaco. Un uomo di 42 anni Andrea Rossin, che solo 15 giorni fa si era separato dalla moglie, ha ucciso i suoi 2 figli, Alessio di 7 anni e Giada di \12 e poi si è suicidato. I corpi sono stati ritrovati dalla moglie che era andata a prendere i figli per accompagnarli a scuola, all’interno dell’appartamento a dell’uomo in Via Pezza a Mesenzana, paese che si trova a poca distanza sia da Luino che da Varese. Il dramma è stato causato dalla separazione dalla moglie, Che Rossin non aveva accettato.

Ultime notizie, pressioni di Draghi verso l’Unione Europea per il caro gas

Mario Draghi, alla vigilia del vertice di Bruxelles continua a fare pressioni sull’Unione Europea, affinché venga trovata una soluzione comune per combattere i rincari del gas. Intanto il governo italiano sta pensando a nuovi aiuti da mettere a disposizione di imprese e famiglie e c’è anche l’ipotesi che questi aiuti possano arrivare facendo ricorso al deficit di bilancio. Trovare l’accordo è difficilissimo, ma il Premier italiano non intende mollare su questo punto e cerca di fissare un tetto ai prezzi separando nel contempo i due mercati, quello del gas e quello dell’energia.











