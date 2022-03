Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, Biden prepara sanzioni a 300 membri Duma

E’ iniziato da poche ore il 28esimo giorno di guerra in Ucraina fra l’esercito locale e la Russia. Quella di ieri è stata una giornata scandita dalle parole del presidente Zelensky al Parlamento italiano, in cui ha spiegato come Mariupol, quella che resta la città più bombardata dall’inizio dell’invasione: “E’ distrutta, ed è grande come Genova”. Zelensky ha ringraziato il nostro Paese per la vicinanza dimostrata: “L’Italia ha aperto il cuore e le porte” all’Ucraina. E “gli ucraini sono stati vicini a voi durante la pandemia, noi abbiamo inviato medici e gli italiani ci hanno aiutati durante l’alluvione. Noi apprezziamo moltissimo ma l’invasione dura da 27 giorni, quasi un mese: abbiamo bisogno di altre sanzioni, altre pressioni”. Intanto non si placano i bombardamenti e soprattutto lo scambio di accuse reciproche fra Stati Uniti e Russia: la tensione fra le due super potenze mondiali resta alle stelle. Biden, a riguardo, sta preparando una serie di pesanti sanzioni a 300 membri della Duma

Bollettino coronavirus Ministero Salute 23 marzo/ Superata quota 158mila morti

Ultime notizie, green pass falsi: arrestato medico di Firenze

Un medico di Firenze è stato arrestato perchè accusato di aver predisposto falsi green pass, nonché di aver inoculato ad alcuni pazienti delle sostanze diverse da Pfizer, come invece lo stesso camice bianco spiegava. Le accuse nei confronti del medico, come riferisce l’agenzia Ansa, sono quelle di falso, peculato, corruzione, violenza privata, rifiuto di atti di ufficio, e al momento si trova ai domiciliari. Assieme a lui sono indagate ben 35 persone, per un’inchiesta che ha portato al sequestro di 38 passaporti vaccinali ritenuti falsi. Il medico inseriva nei sistemi informatici della regione Toscana le avvenute certificazioni, quando in realtà non erano appunto lecite. Si tratta dell’ennesima maxi inchiesta riguardanti casi di falsi passaporti verdi da quando lo stesso strumento è stato introdotto dal governo Draghi.

Ultime notizie, 28enne di Brescia rilasciato dopo sequestro di 5 giorni

E’ stato rilasciato nella mattinata di ieri un ragazzo di 28 anni di Brescia che era stato sequestrato. Dopo cinque giorni i sequestratori hanno liberato il giovane, e le forze dell’ordine sono riuscite a risalire ai responsabili. La denuncia della sparizione era stata fatta dal fratello della vittima, che si era recato presso i carabinieri di Chiari, in provincia di Brescia, segnalando appunto il caso. Dopo il sequestro i malviventi avevano effettuato un tentativo di estorsione, minacciando anche di uccidere l’ostaggio se non avessero ricevuto seimila euro in contanti. Una volta pattuito l’incontro, i criminali sono stati arrestati dai carabinieri e nel contempo l’ostaggio è stato liberato: in seguito è stato portato in ospedale per via di alcune sevizie subite.

Ultime notizie, incidente mortale al porto di Taranto

Nella mattinata di ieri si è verificato un nuovo incidente mortale sul lavoro. La vittima, un operaio di una ditta d’appalto con la qualifica di rizzatore, colui che fissa e sblocca i container, che stava lavorando presso lo sporgente numero 4-Lato Ponente del porto di Taranto. L’uomo era impegnato, come riferisce l’agenzia Ansa, in operazioni di movimentazione di un carico di pale eoliche, quando è stato travolto dal carico. Non è ben chiaro se si sia rotta una fune o se si sia ribaltato un carrello, fatto sta che per l’operaio non vi è stato nulla da fare, morto praticamente sul colpo dopo essere stato schiacciato dal peso del macchinario. Sul posto si sono recati gli uomini del 118, vigili del fuoco, Polizia e carabinieri, che hanno ricostruito l’accaduto.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Tornano ad aumentare in maniera vistosa i nuovi casi di contagio da coronavirus. I dati del bollettino di ieri segnalano infatti 96.365 nuovi casi con 641,896 tamponi effettuati ed il tasso di positività al 15%. Il raffronto con martedì della scorsa settimana parla di un incremento dagli 85.288, che su base settimanale si fissa al 13%. Nello stesso tempo sale il numero dei decessi che oggi sono stati 197, per quanto riguarda i ricoveri ancora un aumento per quelli ordinari, con + 241 unità, e una diminuzione per le terapie intensive, con – 4 unità. Con questi dati si torna all’8 febbraio quando i nuovi casi erano 101.684. In totale le persone attualmente contagiate sono 1.200.607 e l’aumento nelle ultime 24 ore è stato di 25.327. I guariti odierni sono stati 71.380.

Ultime notizie, problemi per gli sportivi spagnoli

Due degli sportivi spagnoli più famosi sono costretti a fermarsi. Nella MotoGp, Marc Marquez, che non aveva partecipato al GP dell’Indonesia a causa di una brutta caduta nella fase di warm up precedente al Gran premio, è stato fermato a causa di un problema alla vista, la diplopia, causato dalla commozione cerebrale dovuta all’incidente occorsogli. Per valutare la sua situazione è previsto un ulteriore controllo nel corso della prossima settimana che servirà per stabilire il periodo di recupero necessario prima di poter tornare a correre. Anche il tennista Rafa Nadal che è stato recentemente battuto nella finale del torneo di Indian Wells, dopo un inizio stagione caratterizzato da 20 successi consecutivi e nessuna sconfitta, è costretto a fermarsi a causa della frattura ad una costola che lo terrà lontano dai campi di gioco per circa 1 mese e mezzo. Il campione maiorchino era già visibilmente sofferente nella finale poi persa contro lo statunitense Fritz.

Ultime notizie, una donna uccisa a colpi di coltello nel milanese

Nella notte tra lunedì e martedì una donna di 60 anni, Maria Begona Gancedo Ron, è stata accoltellata in casa a Cologno Monzese. Al momento della morte nella sua abitazione erano presenti sia le due figlie gemelle di 24 anni di età, ed il figlio maschio, 28enne, sul quale si sono puntati i sospetti da parte delle forze dell’ordine che sono intervenute alle 4.30 del mattino dopo aver ricevuto una telefonata da parte dei vicini, preoccupati per le grida che provenivano dall’appartamento della donna.

Ultime notizie, al via gli sconti sui carburanti

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono operativi da ieri gli sconti sui carburanti previsti nel Decreto anti-rincari, che era stato emesso dal governo a fine della scorsa settimana. Lo sconto sulla benzina e sul gasolio deriva dalla diminuzione delle accise, che sarà comunque temporanea, in attesa della diminuzione dei prezzi alla fonte. Nel decreto sono compresi anche altri provvedimenti a partire da quello che stabilisce una nuova tassa destinata alle società energetiche e che va a colpire gli extraprofitti mentre il bonus carburante che le aziende conferiscono ai loro dipendenti, non sarà soggetto a tassazione fino ad un importo di 200 euro. Lo sconto sui carburanti era comunque la voce più attesa di questo decreto, dopo che il prezzo era schizzato verso l’alto arrivando anche a 2,4 euro per litro.











