Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, Biden: “Prepariamoci ad una lunga guerra”

Ennesimo nuovo giorno di guerra in Ucraina fra l’esercito locale e quello russo. Nella giornata di ieri sono emersi purtroppo ulteriori orrori, a cominciare dalle decine di cadaveri di soldati russi abbandonati in strada nella regione di Kharkiv (si parla di 25mila soldati russi morti da quando è iniziato il conflitto). Il fronte della guerra sembrerebbe comunque essersi spostato su Odessa, dove sarebbero stati lanciati decine di missili ipersonici, fra cui uno che ha colpito anche un hotel: non si conoscono per ora le vittime. Sempre un razzo di Mosca ha distrutto il Monastero di San Giorgio di Svyatogorsk, eretto quasi 500 anni fa, nel 1526. Infine da segnalare la lettera di Kim Jong-un, dittatore nordcoreano, che ha scritto a Putin: ‘Solidali alla vostra causa”. Infine, dall’incontro fra Biden e Draghi, le parole del presidente Usa: “Sarà una lunga guerra, prepariamoci”.

Ultime notizie, maxi operazione anti ‘ndrangheta

Maxi operazione anti ‘ndrangheta quella eseguita nella giornata di ieri dalle forze dell’ordine. Numerosi gli arresti fra cui quello del sindaco di Cosoleto, comune in provincia di Reggio Calabria. L’operazione, denominata “Timoteo”, è stata condotta dalla Dda di Reggio Calabria ed è stata collegata a quella denominata “Propaggine” della Dda di Roma. In totale sono 34 i soggetti colpiti da ordinanza di custodia emessa dal gip su richiesta della Dda di Reggio Calabria con l’obiettivo di decapitare il clan Alvaro–Penna di Sinopoli. Fra gli arrestati, 29 sono finiti in carcere mentre 5 ai domiciliari, e il sindaco di Cosoleto è accusato, come riferisce il portale StrettoWeb, di scambio elettorale politico-mafioso.

Ultime notizie, nuovo presidente in Corea del Sud

E’ ufficiale, Yoon Suk-yeol è il nuovo presidente della Corea del Sud. In una solenne cerimonia presso piazza dell’Assemblea nazionale, dinanzi a circa 40.000 persone, si è tenuta la cerimonia consueta di insediamento e il conseguente giuramento: “Giuro solennemente davanti al popolo che svolgerò fedelmente i doveri di presidente”, le parole di Yoon, ex procuratore generale 61enne, che come scrive l’Ansa, ha promesso maggiore vicinanza a Usa e Giappone, e zero sconti ai vicini nordcoreani. Promesso inoltre un piano “audace” di aiuti proprio per la Corea del Nord se lo stesso Paese “sospenderà lo sviluppo nucleare e passerà a una sostanziale denuclearizzazione”. Infine, ha dichiarato di voler lasciare “la porta aperta al dialogo” con il Nord, definendo i programmi atomici una “minaccia per la nostra sicurezza e per quella del nordest asiatico”.

Ultime notizie, Regina assente per il Queen’s Speech: prima volta dal ’63

Il Principe Carlo, erede al trono britannico, ha letto il Queen’s Speech, il programma del governo presentato a Camere riunite in occasione dell’inaugurazione della nuova sessione parlamentare (Opening State of Parliament). Come ricorda l’agenzia Ansa nella sua edizione online, è la prima volta che il marito di Camilla viene delegato a sostituire la 96enne regina Elisabetta, che dal 1963 non è mai stata assente a questo appuntamento istituzionale, ma costretta a dichiarare forfait per via alcuni non meglio precisati problemi “di mobilità”. Sempre la stessa agenzia di stampa italiana ha ricordato il debutto all’evento da parte del principe William, presente al lato del padre Carlo come secondo nella linea di successione.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Il numero dei casi di contagio da coronavirus torna a salire raggiungendo quota 56.015 nel bollettino. I tamponi effettuati sono stati 371.221 e questo ha portato il tasso di positività al 15,1%. Si sono registrati 158 decessi, alcuni dei quali registrati oggi ma avvenuti nei giorni scorsi. A livello regionale i numeri sono di 9.481 casi in Lombardia, mentre in Campania sono stati 8,416 e nel veneto 5.719. I guariti odierni sono 76.824, mentre per quanto riguarda le persone ricoverate, le terapie intensive hanno fatto registrare un calo di 5 unità e i reparti ordinari di 156 unità. Parlando con i giornalisti il ministro Speranza ha dichiarato che la somministrazione della quarta dose agli over 80 è “un salvavita”.

Ultime notizie, il nuovo contratto degli statali

L’intesa che riguarda il contratto degli statali è stata firmata ed anche i sindacati si sono dichiarati “soddisfatti” seppur continuano ad insistere sul rinnovo degli altri contratti per contrastare l’ascesa dei costi e delle spese. Il contratto interessa circa 225mila dipendenti statali e le cifre di cui si parla sono di un aumento massimo di 117 euro, mentre gli arretrati dovuti allo slittamento del contratto sono 1.800 euro. La pre intesa per questo contratto era stata siglata lo scorso 21 dicembre e la firma definitiva è stata apposta dopo il controllo da parte della Corte dei Conti.

Ultime notizie, al giro d’Italia la vittoria di tappa è del tedesco Kamna

Il ciclista tedesco Lennard Kanma si è aggiudicato il successo nella prima tappa del Giro corsa sul territorio italiano dopo le prime disputate in Ungheria. Si è trattato del primo arrivo in salita con i corridori che hanno dovuto affrontare le pendici dell’Etna. Dopo il tedesco si è classificato lo spagnolo Juan Pedro Lopez, che corre per la Trek Segafredo, che ha sfilato la maglia rosa a Van der Poel che l’aveva conquistata nella prima tappa. Per Vincenzo Nibali la tappa è stata dura ed il corridore italiano ha perso alcuni secondi dal plotone nel quale la Ineoas di Carapaz ha effettuato un forcing finale. L’altro Lopez, il colombiano Miguel Angel, corridore dell’Astana, la stessa formazione di Nibali, si è invece dovuto ritirare.

Ultime notizie, assegnate le Bandiere Blu 2022

210 località balneari italiane sono state insignite della “Bandiera Blu” 2022, che premia le località che offrono il mare più pulito, ma anche i migliori servizi. Le regioni che sono ai vertici della classifica sono la Liguria, la Campania, la Toscana e la Puglia. 14 sono le località che hanno fatto il loro ingresso, mentre 5 presenti lo scorso anno sono state escluse. Quella del 2022 è la 36esima edizione di questo premio che viene assegnato da una ong della Danimarca, la “Foundation for Environmental Education” Fee, ai comuni che si distinguono non soltanto per la purezza e la qualità delle loro acque ma anche per i servizi messi a disposizione di cittadini e turisti.

Ultime notizie, incidente sul lavoro a Ferrara

Un operaio di 36 anni, che stava smontando un ponteggio, è caduto dall’alto ed è morto sul colpo a Ferrara. L’incidente è avvenuto stamani in Via Borgo Punta, con l’operaio che è caduto da una altezza di 4 piani e i soccorritori non sono potuti intervenire per cercare di salvarlo. Sempre nella zona di Ferrara si è avuto un altro incidente sul lavoro nella serata di lunedì, con un operaio di Comacchio che è rimasto incastrato in un macchinario presso la Remix di Ostellato. Trasportato all’ospedale di Bologna con l’elisoccorso, non è in pericolo di vita ma rischia l’amputazione del braccio.











