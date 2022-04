Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, bombardata acciaieria Azovstal di Mariupol

Altro, ennesimo giorno di guerra in Ucraina, e anche ieri non sono mancati violenti bombardamenti su gran parte del territorio ucraino. Gli scontri maggiori si sono concentrati nelle ultime ore presso l’acciaieria di Mariupol, dove si sarebbero rifugiati almeno un migliaio di civili, con conseguente assedio da parte dei militari di Putin. I russi hanno lanciato delle bombe anti bunker chiedendo agli stessi cittadini ucraini di arrendersi. Altra zona caldissima è quello nel Donbass, dove si sta combattendo una guerra sanguinosa lungo un fronte di circa 480 chilometri. Segnalate anche diverse esplosioni a Mykolaiv, a est di Odessa, e bombe anche su Kharkiv. Biden ha intanto sentito per l’ennesima volta gli Alleati, mentre Pechino ha teso nuovamente la mano ai russi: “Con la Russia rafforzeremo il coordinamento strategico”.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 20 aprile/ Boom ricoverati, +285 pazienti

Ultime notizie, Lavrov: “Russia non userà armi nucleari”

Nonostante le numerose minacce paventate da più parti nell’ultimo mese, la Russia non è intenzionata ad utilizzare le armi nucleari nella guerra in corso su suolo ucraino. A spiegarlo senza troppi giri di parole è stato il ministro degli esteri russi, Sergy Lavrov, in occasione di un’intervista concessa nella giornata di ieri ai microfoni di India Today, emittente televisiva. Rispondendo a precisa domanda circa l’utilizzo di armi atomiche in Ucraina, Lavrov ha spiegato: “La Russia userà solo armi convenzionali in Ucraina”. Sempre lo stesso ministro degli esteri ha aggiunto: “La Russia ha iniziato la seconda fase dell’operazione speciale in Ucraina”, in riferimento all’intensificarsi nelle scorse ore dei bombardamenti nella regione del Donbass, quella nell’Ucraina dell’est e da anni recriminata dal Cremlino.

COVID A SHANGHAI/ Robot-bassotti e droni, nelle smart city l’uomo è solo un disturbo?

Ultime notizie, morta l’attrice 35enne Ludovica Bargellini

E’ morta all’età di 35 anni l’attrice Ludovica Bargellini, famosa per aver recitato nella serie tv di Sky, The Young Pope. L’artista, originaria di Pistoia, viveva da tempo a Roma, e alle prime ore di ieri ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. Stando alle prime indiscrezioni la stessa avrebbe fatto tutto da sola, perdendo il controllo dell’auto per poi finire contro un muro, ma si attendono gli esiti delle indagini degli inquirenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto. La ragazza, oltre ad aver recitato in The Young Pope, aveva anche preso parte ad alcuni spot televisivi per Campari e Sky nonche ad alcuni spettacoli teatrali e vari lungometraggi. Una notizia che ovviamente ha scioccato il mondo dello spettacolo e tutte le persone vicine a Ludovica Bargellini.

UCRAINA/ "Le vittime meritano sempre pietà, di qualunque schieramento siano"

Ultime notizie, attentato a Kabul: diversi studenti uccisi

Nella giornata di ieri si è verificato un sanguinario attentato in quel di Kabul, in Afghanistan. L’episodio è avvenuto precisamente nelle vicinanze di alcune scuole, così come spiegato dall’agenzia Aamak News, citata dalla russa Tass. Almeno 25 gli studenti rimasti uccisi dopo una serie due esplosioni, a cominciare da due deflagrazioni consecutive fuori dalla scuola maschile della comunità hazara, la Abdurahim Shahid High School, zona occidentale della capitale afghana. I media locali e l’ong Afghanistan Rights Watch. Khalid Zadran, portavoce della polizia talebana di Kabul, hanno fatto sapere che ci sono state tre diverse esplosioni, confermando la vicinanza alle scuole.

Ultime notizie, il Premier Draghi colpito dal Covid

Mario Draghi, che ha contratto il covid 19 ma è asitontamico, ha dovuto saltare la prevista missione in Africa che vedrà invece la presenza dei ministri Di Maio e Cingolani, che si recheranno in Angola e Congo. Il Premier si trova in isolamento nella sua abitazione di Città della Pieve e continua ad operare da remoto per gli altri impegni di governo. Nel pomeriggio di oggi è stato impegnato in una “call” con il presidente USA Biden.

Ultime notizie, Shanghai ancora alle prese con il covid

La grande metropoli cinese, 26 milioni di abitanti, è ancora alle prese con l’emergenza covid causata dalla variante Omicron. Si sono registrati altri 7 decessi causati dalla pandemia ma nello stesso tempo molte aziende hanno deciso di riaprire nonostante il lockdown. Tra queste anche Tesla, i cui dipendenti vivranno all’interno della fabbrica. L’allentamento delle stringenti misure si sicurezza si è reso necessario per evitare contraccolpi economici ancora più duri di quelli che sono già avvenuti.

Ultime notizie, in arrivo il bonus per mobili e grandi elettrodomestici

Gli italiani che stanno effettuando dei lavori edilizi alle proprie abitazioni avranno la possibilità di acquistare, entro il 2022 mobili per la loro casa e grandi elettrodomestici usufruendo di un bonus pari al 50% del prezzo. La detrazione sarà applicata sull’Irpef e potrà raggiungere un importo massimo di 10mila euro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA