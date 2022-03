Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina: bombe su centrale di nucleare Zaporizhazhia

Prosegue la guerra in Ucraina fra l’esercito locale e quello della Russia. Nella giornata di ieri si sono tenuti i nuovi negoziati fra le due fazioni nemiche e la località scelta è stata Brest, poco dopo che la Russia accettasse una sorta di “cessate il fuoco” per far sgomberare i civili. Intanto sempre ieri è tornato nuovamente allo scoperto il presidente ucraino Zelensky, che ha fatto sapere che la Russia dovrà risarcire tutti i danni provocati durante i bombardamenti, facendo quindi delle presagire a delle penali molto pesanti da qui ai prossimi anni. Intanto aumentano gli aiuti militariin favore di Kiev, e la Germania ha mandato ieri 2.700 missili antiaerei dopo gli stinger forniti dagli Stati Uniti. Sempre la Germania, e precisamente la Volkswagen, è stata protagonista di un gesto simbolico molto forte, fermando la produzione in Russia dei suoi veicoli. Stessa cosa ha fatto l’Ikea con le fabbriche in loco. Da segnalare infine i bombardamenti nella notte sulla centrale nucleare di Zaporizhazhia, che fortunatamente non hanno provocato alcun danno ai reattori.

Auguri festa delle donne 2022, 8 marzo/ Le frasi e le citazioni: “La metà del cielo”

Ultime notizie, evacuate 200mila persone in Australia

Maxi evacuazione nelle scorse ore in Australia per via delle fortissime piogge e del conseguente pericolo inondazioni. Come riferito dall’agenzia Ansa, i servizi di emergenza australiani hanno ordinato a circa 200mila persone di lasciare le loro abitazioni a seguito del maltempo che si è diretto verso Sydney, e che negli scorsi giorni ha provocato 13 morti nel resto del Paese. In Australia si sono verificate delle condizioni meteorologiche durissime, con venti fortissimi in particolare in una zona di circa 400 chilometri lungo la costa orientale della nazione, compresi i sobborghi di Sydney, che ricordiamo, è la città più grande dello stesso Paese. Nel contempo altre 300mila persone sono state pre-allertate circa una possibile evacuazione. Le piogge stanno devastando il Paese da una settimana.

Zaporizhzhia Centrale Nucleare incendiata da missili russi/ Ultime notizie, Chernobyl

Ultime notizie, Trump e Capitol Hill: le accuse della Commissione della Camera

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è finito sotto accusa da parte della Commissione della Camera americana, in merito ai fatti riguardanti il tristemente noto assalto a Capitol Hill del sei gennaio dell’anno scorso. A seguito di un’indagine è stato stabilito che il tycoon e il suo entourage avrebbero cercato di “ostacolare in modo illegale il Congresso nel conteggio dei voti elettorali” e “hanno cospirato per frodare gli Stati Uniti”, così come riferito dall’edizione online dell’agenzia Ansa, citando il giornale Politico. I risultati dell’indagine sono stati inviati a una Corte Federale, e secondo gli stessi Trump avrebbe infranto “diverse leggi cercando di impedire al Congresso di certificare la sua sconfitta”. Per la Commissione che indaga, Donald Trump e il suo avvocato John Eastmann, facevano parte di una “cospirazione criminale” con l’obiettivo di ribaltare il risultato elettorale delle presidenziali del novembre 2020.

GUERRA IN UCRAINA/ "Troppe donne e bambini uccisi, chiediamo a Zelensky di cedere"

Ultime notizie Taiwan, Pompeo: “Non finirà come l’Ucraina”

Il destino di Taiwan non sarà simile a quello dell’Ucraina. Ne è convinto Mike Pompeo, ex segretario di Stato Usa e braccio destro di Donald Trump, incontrando a Taipei la presidentessa Tsai Ing-wen: “se qualcuno di noi si sbagliava o si accontentava del rischio – le parole di Pompeo riportate dall’agenzia Ansa – credo si debba ora guardare a cosa succede in Europa per vedere la necessità di una leadership profonda e concertata da parte di quelli che amano la libertà”. Quindi Pompeo ha aggiunto: “La collusione con forze esterne non può portare sicurezza o benessere al popolo taiwanese”. E ancora: “La visita di un buon amico attesta la forte amicizia tra Taiwan e gli Stati Uniti”. La Cina, a gennaio di un anno fa, aveva sanzionato Donald Trump e 27 funzionari della sua amministrazione con l’aggiunta anche di Pompeo, per le critiche rivolte nei confronti di Pechino e del Partito Comunista, nonché l’aiuto offerto all’isola di Taiwan, considerata parte “inalineabile” del suo territorio.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Dopo diversi giorni di calo dei nuovi casi di covid il numero torna a salire, con 41.500 nuovi casi, che sono in aumento rispetto ai 36.429 di mercoledì, ma restano comunque in diminuzione rispetto al dato del giovedì precedente quando ne erano stati registrati 46.169. Cala invece il numero dei decessi, dai 214 di ieri ai 185 di oggi. I tamponi processati sono stati 431.312 e il tasso di positività è tornato sopra al 9%. Per quanto riguarda i ricoveri, nelle terapie intensive ci sono oggi 654 persone con una diminuzione di 27 unità, e nei raparti ordinari 9.599 persone con un calo di 355 unità.

Ultime notizie, il presidente Mattarella si è ridotto lo stipendio

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha tagliato il suo compenso per la carica di Presidente della repubblica di 60mila Euro, con la somma di 179mila euro che è uguale al suo trattamento pensionistico come ex professore universitario. Nello stesso tempo Mattarella ha confermato che non sta percependo e non percepirà nemmeno in seguito, il vitalizio spettante come ex parlamentare. Come era già accaduto prima dell’inizio del primo “settennato” come Capo dello Stato, Mattarella ha rinunciato all’adeguamento dovuto all’aumento dei prezzi al consumo, che avrebbe un valore di 16mila euro.

Ultime notizie, forti tensioni sui prezzi delle materie prime

La guerra in Ucraina sta contribuendo ad un ulteriore aumento dei prezzi delle materie prime, ad iniziare dai prodotti petroliferi con i prezzi del greggio che sono tornati ai livelli del 2008, ed anche il gas sta stabilendo nuovi record. In alcune stazioni di rifornimento il prezzo della benzina al “servito”, è stato rilevato a 2,11 euro per litro. Anche il prezzo delle materie prime agricole, tra le quali il grano, sta subendo dei rincari che preoccupano tutta la filiera di trasformazione.

Ultime notizie, una donna livornese uccisa a coltellate a Bastia

Alessandra Frati, una donna livornese di 46 anni, che stava lavorando in un ristorante a Bastia, in Corsica, è stata uccisa dal compagno a colpi di coltello. L’uomo all’arrivo degli agenti della polizia che lo volevano arrestare, si è suicidato buttandosi dal quarto piano. A far intervenire gli agenti, secondo quanto è stato comunicato, sono stati i vicini di casa che hanno sentito un grande trambusto provenire dall’appartamento dei due. La vicenda è avvenuta nelle ore notturne tra martedì e mercoledì. Il femminicidio ha fatto molto scalpore a Livorno dove Alessandra Frati era molto conosciuta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA