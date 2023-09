Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Ucraina esclude negoziati: “Russia va sconfitta, non assecondiamo mostri”

La guerra in Ucraina va avanti e Kiev esclude la possibilità di accettare dei negoziati che possano favorire la Russia. “Smettetela di assecondare i mostri. Smettetela di flirtare con i maniaci ignorando le loro vere intenzioni. Smettetela di pensare che sia possibile negoziare con la Russia e che sia importante”, ha affermato come riportato da Ansa X Mykhailo Podolyak, capo consigliere del presidente Volodymir Zelensky.

E ha aggiunto: “La decisione sulla Russia deve ancora essere presa: isolamento geopolitico, status di terrorista, sospensione dell’appartenenza a organizzazioni globali, mandati di arresto individuali per alti funzionari. E, soprattutto, la sconfitta nella guerra seguita dalla trasformazione interna”. Nelle quattro regioni ucraine annesse a Mosca lo scorso anno intanto si stanno svolgendo le elezioni amministrative, con Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, che secondo i dati parziali porterà a casa una vittoria schiacciante. Da più parti però si parla di “voto farsa”.

ULTIME NOTIZIE: IN MAROCCO IL BILANCIO DEL TERREMOTO CONTINUA AD AGGRAVARSI

In Marocco il bilancio delle vittime del terremoto continua a salire: ora sono 2.122, mentre circa 2.400 sono i feriti gravi. Le persone coinvolte in tutto sono almeno 300 mila. In migliaia hanno trascorso la terza notte all’aperto con sacchi a pelo e coperte poiché le loro case sono state spazzate via dal sisma. Ighil, il villaggio di 4 mila abitanti epicentro della scossa di magnitudo 6.8, a 70 chilometri da Marrakesh, non esiste più. Intanto nelle scorse ore ci sono stati altri episodi sismici, di cui l’ultimo di magnitudo 3.9.

Il Ministero degli Interni marocchino ha chiarito in un comunicato di aver accettato per il momento solo gli aiuti offerti da Spagna, Regno Unito, Qatar ed Emirati Arabi Uniti in virtù di “valutazioni precise dei bisogni”. Altri Paesi come la Francia e l’Italia restano a disposizione per le prossime ore, nel caso in cui il loro intervento dovesse essere richiesto.

ULTIME NOTIZIE: A CAIVANO ANCORA CRIMINALITA’, LA DENUNCIA DI DON PATRICIELLO

A Caivano i riflettori continuano ad essere puntati su episodi di criminalità dopo lo stupro di due dodicenni del Parco Verde. A denunciare l’ennesimo atto è stato questa mattina don Maurizio Patriciello, che da anni combatte affinché i giovani del quartiere possano avere una vita diversa. Il parroco ha raccontato che c’è stato un raid notturno con colpi di arma da fuoco. Ci sarebbero stati come riportato da Tgcom24 almeno 19 spari di calibro diverso.

“In sella alle loro moto, sono arrivati ancora una volta. Volti coperti. Armi pesanti in mano. Sfrecciano per i viali sparando all’impazzata. E’ il terrore. Per la gente della mia parrocchia non c’è pace. Può morire chiunque. Signore, aiutaci. E voi tutti che avete criticato le forze dell’ordine e l’intervento del governo, vergognatevi. E, se avete il coraggio, venite voi ad abitare con i vostri figli al ‘Parco Verde’ in Caivano. Forza, fratelli e sorelle onesti del Parco Verde. Coraggio. Il Signore non ci abbandona”, ha scritto su Facebook.

ULTIME NOTIZIE, A SINGAPORE INCENDIO SU AEREO: 9 FERITI

A Singapore un aereo della compagnia Air China è stato costretto ad un atterraggio di emergenza dopo che è scoppiato un incendio al motore a causa di un guasto meccanico. Sull’Airbus A-320, partito dall’aeroporto cinese di Chengdu Tianfu, erano presenti 146 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio. In 9 sono rimasti lievemente feriti per avere inalato il fumo oppure per avere riportato delle abrasioni durante le operazioni di evacuazione. Le fiamme sono state comunque spente successivamente al rientro a terra in circa 10 minuti senza ulteriori danni. Sui social sono stati diffusi alcuni video dei momenti di terrore vissuti dalle persone che erano a bordo.

ULTIME NOTIZIE, DJOKOVIC VINCE GLI US OPEN

Novak Djokovic ha vinto gli US Open battendo nella notte il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3, 7-6 (5), 6-3 in 3 ore e 17 minuti di gioco. Per il serbo, numero uno al mondo, si tratta del 24° Slam conquistato in carriera su un totale di 36 finali disputate.

Il tennista ha voluto dedicare la vittoria a Kobe Bryant, morto nel 2020 a causa di un incidente in elicottero. È per questo motivo che ha indossato una t-shirt che lo ritrae insieme al cestista, accompagnata dalla scritta “Mamba Forever” e dal numero 24. “Kobe è stato un mio grande amico oltre che un esempio di mentalità vincente. Mi ha aiutato in momenti di difficoltà. Con la sua scomparsa ho perso un punto di riferimento. Per questo mi ero ripromesso che qualora avessi raggiunto questo traguardo lo avrei celebrato così”, ha affermato come riportato dalla Gazzetta dello Sport.











