Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, G7 in coro: “Putin non deve vincere”

Altro giorno di guerra in Ucraina fra l’esercito locale e i russi. Nella giornata di ieri il comandante presso l’acciaieria Azovstal ha fatto sapere che ‘Russi bombardano, tentano assalto, combatteremo fino alla fine’. Intanto è stato trovato il corpo di una ragazzina tredicenne, Sofia, colpita da una bomba russa in quel di Kharkiv mentre era in corso un’evacuazione. Non si placa infine lo scontro a distanza fra i due presidenti, Vladimir Putun da una parte e Zelendky dall’altra. Quest’ultimo ha puntato il dito contro Mosca: “La Russia come i nazisti”, e il leader russo ha replicato: “Sconfiggeremo la feccia nazista”. Infine, da segnalare continue bombe ed esplosioni a Mykolaiv e Odessa, e ancora civili deceduti fra cui alcuni giovani ragazzi. Da segnalare le parole dei potenti del mondo, riunitisi ieri per il G7: “Putin non deve vincere”. A sorpresa, infine, si è venuti a conoscenza dell’arrivo in Ucraina della First Lady statunitense, Jill Biden, e di Trudeau, premier del Canada- Scholz ha dichiarato che la Nato non è intenzionata a scendere in guerra contro la Russia.

Ultime notizie, Papa Francesco: “Guerra è pazzia”

Torna ad invocare la pace Papa Francesco e lo ha fatto in occasione del consueto Angelus domenicale di ieri in Piazza San Pietro. Il Pontefice si è rivolto ai fedeli presenti in Vaticano definendo il conflitto ucraino “un’insensata sciagura, una pazzia”. Dopo la recita del Regina Caeli, il Santo Padre ha spiegato: “Le armi non portano mai la pace. Preghiamo affinché i responsabili delle nazioni non perdano il fiuto della gente che vuole la pace”, aggiungendo di aver affidato “alla Vergine Maria le lacrime del popolo di Kiev”. Bergoglio ha quindi chiesto ai fedeli di non smettere di pregare: “Proprio in quest’ora tanti fedeli si stringono intorno alla venerata immagine di Maria del Santuario di Pompei per rivolgere la supplica, sgorgata dal cuore del beato Bartolo Longo. Spiritualmente inginocchiato davanti alla Vergine, le affido l’ardente desiderio di pace di tante popolazioni che in varie parti del mondo soffrono l’insensata sciagura della guerra”.

Ultime notizie, Mattarella: “Guerra brutale scatenata dai russi”

Torna a parlare della guerra in Ucraina il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, condannando per l’ennesima volta l’invasione da parte dell’esercito russo. In occasione della 93esima adunata nazionale degli alpini, il Capo dello stato ha mandato il seguente messaggio: “In queste giornate, caratterizzate dalla violenza e dalla brutalità della guerra scatenata dalla Federazione Russa nei territori dell’Ucraina, non possiamo fare a meno di ricordare in particolare i soldati italiani vittime della Seconda guerra mondiale”. E ancora: “Alla loro memoria, al loro sacrificio e a quello di tutti i caduti delle nostre Forze Armate, ai sentimenti di pace che maturarono dolorosamente in quel conflitto e che ci hanno restituito un’Europa priva di guerre per oltre mezzo secolo, dedichiamo questo giorno”.

Ultime notizie, 27enne accoltellato a Milano, è grave

E’ grave un ragazzo di 27 anni accoltellato nelle scorse ore in quel di Milano. La vittima, originaria della Toscana, secondo quanto riportato dai colleghi di TgCom24.it sarebbe stata aggredita da due suoi coetanei mentre si trovava in centro al capoluogo lombardo, in corso Buenos Aires. Il giovane è stato soccorso in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, e portato d’urgenza presso il Policlinico. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, pare che il 27enne sia stato avvicinato da due italiani che senza motivo lo avrebbero colpito con un violento pugno e poi con due coltellate, fra cui una alla parte bassa dell’addome, mentre l’altra al fianco sinistra. La polizia sta indagando per risalire agli autori di questo scellerato gesto.

Ultime notizie, Cavendish ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia

La terza tappa del Giro d’Italia 2022, ultima in terra magiara, è stata vinta in volata da Mark Cavendish che è tornato così sul primo gradino del podio in una tappa della corsa rosa dopo 9 anni. All’età di 36 anni. Per quanto riguarda la classifica generale Van der Poel ha mantenuto la prima posizione in classifica. La corsa ha regalato agli spettatori 190 chilometri abbastanza noiosi e si è ravvivata completamente negli ultimi 11. Cavendish, che lo scorso anno aveva deciso di smettere di correre, si è aggiudicato la volata battendo Demare e Gaviria ed affiancando il grande Eddy Merckx a 34 vittorie di tappa.

Ultime notizie, il trionfo di Alcaraz a Madrid nel Master 1000

Il 19enne spagnolo Alcaraz non smette di stupire ed ha conquistato il successo nel Master 1000 di tennis di Madrid, battendo in finale Zerev in due set con un punteggio molto netto, 6 – 3, 6 – 1. Il successo in finale per lo spagnolo, attuale numero 9 nella classifica mondiale dell’ATP, è arrivato dopo quelli nei quarti di finale con Nadal ed in semifinale con Djokovic.

Ultime notizie, la morte di Angela Tiraboschi

Angela Tiraboschi, che deteneva il record di donna più anziana d’Italia, con i suoi 112 anni di età, è morta oggi a Bergamo in casa sua, in Via Coghetti. La “nonna d’Italia” ha lasciato 4 figli, tutti di età compresa tra 70 ed 85 anni. Da sempre tifosa della squadra dell’Atalanta, Angela Tiraboschi era nata a Oltre il Colle il 19 aprile, ed aveva quindi da poco compiuto gli anni. Oltre che essere la più longeva italiana lo era anche della zona della bergamasca.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

I contagiati registrati nelle ultime 24 ore sono stati 30.804, in netto calo rispetto al numero del giorno precedente quando se ne erano registrati 40.522. Cala notevolmente anche il numero dei decessi, che sono stati 71, con una diminuzione di 41 rispetto al giorno precedente. Il tasso di positività, con i 203.454 tamponi totali eseguiti, si è attestato al 15,1%, aumentando dell’1,9%. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono diminuiti di 160 unità, mentre nelle intensive si è registrato l’aumento di 1 unità.











