Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, Gazprom taglia gas a Polonia e Bulgaria

Non si placa la guerra in Ucraina fra l’esercito di Zelensky e quello di Putin, nonostante continui appelli. Ieri l’ultimo a chiedere la pace è stato Guterres, segretario generale dell’Onu, che ha incontrato il ministro degli esteri russi, Lavrov, in quel di Mosca: ‘Tregua prima possibile’, ha chiesto l’ospite a Mosca. Intanto il segretario della difesa Usa, Austin, ha fatto visita alla base tedesca di Ramstein, la più grande in Europa dell’esercito a stelle e strisce: ‘Il nostro obiettivo – ha spiegato – è aiutare Kiev a vincere la guerra’. Il Cremlino ha invece comunicato che 500 combattenti sono stati uccisi in attacchi nel Donbass, mentre sopra la centrale Zaporizhia sono stati sparati diversi missili, pericolosamente vicini allo stesso impianto nucleare. Infine da segnalare la decisione a sorpresa di Gazprom che ha deciso da stamane di tagliare il gas a Polonia e Bulgaria, scelta che ha creato non poche tensioni.

Ultime notizie, è morta Donna Almirante

E’ morta nella giornata di ieri Assunta Almirante, nota anche come Donna Assunta. Era la moglie di Giorgio Almirante, noto politico italiano nonché storico fondatore e leader del Movimento Sociale Italia, l’Msi. Aveva 100 anni, compiuti lo scorso 14 luglio, ed è morta di vecchiaia. Numerose le figure politiche che hanno commentato la triste notizie, a cominciare da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che attraverso la propria pagina Facebook ha scritto: “Da poche ore Assunta Almirante ha raggiunto suo marito Giorgio. Una donna straordinaria, schietta, intelligente. Un pilastro della memoria storica della destra italiana. A nome mio e di Fratelli d’Italia esprimo il più profondo cordoglio per questa scomparsa, insieme al rispetto e alla gratitudine per ciò che Donna Assunta ha rappresentato per tutti noi. Addio, Donna Assunta”.

Ultime notizie, rinvenuto il corpo del 15enne Ahmed Jouider

E’ stato rinvenuto nel Brenta il corpo di Ahmed Joudier, 15enne scomparso da casa il 21 aprile scorso in quel di Padova. Il suo cadavere è stato trovato nel fiume Brenta, recuperato da alcuni sommozzatori dei vigili del fuoco fra le frazioni di Torre e Mortise, non troppo lontano da dove era stato rinvenuto il suo cellulare. “Mi minacciano, ho paura: ho delle questioni in sospeso con alcune persone. So che morirò”, questo l’ultimo messaggio inviato all’ex fidanzata, aggiungendo “non farlo sentire a nessuno”. Ahmed era uscito di casa con una bicicletta rossa, forse per raggiungere degli amici o magari quelle persone di cui aveva così tanta paura. Una vicenda che ha avuto purtroppo un tragico epilogo.

Un omicidio suicidio si è verificato nella giornata di ieri in località Dormelletto, in provincia di Novara sul Lago Maggiore. La vittima sono un uomo e una donna che da anni avevano una relazione: lei 49enne mentre lui 37enne, dodici anni più giovane. Secondo quanto scrive l’agenzia Ansa, pare che la coppia vivesse una relazione un po’ burrascosa, così come testimoniato anche da alcuni conoscenti, e sembra che l’uomo abbia ucciso la compagna, per poi lanciarsi con un’auto dal ponte di San Bernardino, nel Verbano, e suicidarsi a sua volta. Al momento sono comunque ancora in corso le indagini da parte degli inquirenti, di conseguenza non si escludono altri risvolti anche se l’ipotesi più percorribile resta quella dell’omicidio-suicidio.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Il bollettino del covid relativo alle ultime 24 ore mostra 29.575 nuovi casi di contagio, in aumento rispetto ai 24.878 che erano stati registrati ieri, mentre i decessi di oggi sono 146, anche in questo caso in aumento, rispetto ai 93 del giorno precedente. I ricoveri in terapia intensiva scendono di 7 unità, a quota 409, mentre aumentano di 278 unità i ricoveri ordinari, che arrivano a 10.328. Per quanto riguarda il tasso di positività scende dal 17,9% al 16,2%. A livello regionale oggi il maggior numero di nuovi casi è stato registrato in Campania con 4.456, poi il Lazio con 3.396 e la Puglia con 3.036. Sotto quota 3mila resta la Lombardia con 2.715 nuovi casi. Il numero odierno dei pazienti dimessi è di 37.462, mentre nella giornata di ieri erano stati 26.738.

Ultime notizie, Papa Francesco costretto a rinviare alcuni impegni a causa della salute.

Papa Francesco soffre ormai da tempo di forti dolori all’anca destra e questo provoca anche una infiammazione dei legamenti del ginocchio. I medici hanno dunque suggerito al Pontefice di rinviare gli impegni previsti per oggi in Vaticano. Anche in precedenza, il Papa, che ha 85 anni di età, era stato costretto a saltare alcuni appuntamenti, come la celebrazione del Mercoledì delle Ceneri, e anche alla veglia Pasquale. sempre a causa dei dolori al ginocchio, che potrebbe convincere i medici a intervenire chirurgicamente.

Ultime notizie, in Italia confermati 4 casi dell’epatite dei bambini

In Italia sono quattro i casi confermati dell’epatite dei bambini e a questo proposito il Ministro Speranza ha dichiarato che sarà molto importante la rete dei pediatri, mentre da parte dell’Ecdc è arrivata la certezza delle indagini su questo problema con riferimento anche all’adenovirus ed all’effetto creato dal lockdown. Tra i casi che sono stati accertati in Italia finora non ci sono collegamenti e non si hanno pertanto rischi di epidemie. In uno dei casi è stato effettuato il trapianto. Il sottosegretario Sileri ha dichiarato che i casi segnalati saranno molti, ma che poi si scopriranno non tutti confermati.

Ultime notizie, una donna 21enne di Avellino segregata in casa

Ad Aiello del Sabato, un piccolo paese in provincia di Avellino, una donna di 21 anni subiva da tempo le vessazioni da parte della madre che la teneva segregata in casa al buio ed anche incatenata al proprio letto ed alla ringhiera delle scale. La sorella della giovane ha chiesto aiuto ai carabinieri che sono intervenuti ed hanno arrestato la madre. Questa situazione si protraeva ormai da 3 anni ed anche il sindaco ha dichiarato che si tratta di una situazione molto delicata. L’accusa nei confronti della 47enne madre della ragazza è di maltrattamenti in famiglia.











