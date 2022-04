Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, i ceceni: “Mariupol e Azovstal sono nostre”

Non si placa la guerra fra gli ucraini e i russi, e anche la giornata di ieri ha catalizzato l’attenzione dei media internazionali. Mosca ha fatto sapere di aver preso il controllo di Mariupol, città dove ormai da un mese si combatte e che è stata di fatto rasa al suolo. Nel frattempo Vladimir Putin ha ordinato il cessate il fuco presso l’acciaieria Azovstal, sempre a Mariupol, dove vi sarebbero rifugiati centinaia di civili. Kiev ha infatti fatto sapere, a proposito dei civili, che vi sarebbero più di 1.000 corpi negli obitori della città, mentre il presidente Zelensky ha offerto alla Russia uno scambio di prigionieri, e di inviare degli alti funzionari per negoziare l’evacuazione, proposta fino ad ora respinta. Da segnalare le parole di Biden che ha promesso l’invio di nuove armi all’Ucraina a breve, mentre in serata è giunto l’annuncio dei ceceni circa la presa di potere dei ceceni in quel di Mariupol e dell’acciaieria Azvostal.

Ultime notizie, l’antivirale anti covid Paxlovid nelle farmacie

A partire dalla giornata di ieri, 21 aprile 2022, il farmaco antivirale per curare il covid, Paxlovid, è disponibile presso le farmacie italiane. Come ricorda Skytg24.it, anche i medici di medicina generale possono quindi da qualche ora a questa parte prescrivere il medicinale che serve per trattare precocemente la malattia da coronavirus, evitando un aggravarsi delle condizioni generali di salute e quindi un ricovero ospedaliero, così come fatto sapere attraverso una nota ufficiale da parte dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. Una volta con la ricetta in mano, il paziente si potrà recare presso le farmacie e ritirare il farmaco senza alcun costo a suo carico e senza aggravi per il sistema sanitario nazionale.

Ultime notizie, bollettino Gimbe: calano ricoveri e decessi

Nella giornata di ieri è stato pubblicato il consueto bollettino della Fondazione Gimbe che analizza i casi di covid. Ne è emerso che, fra il 13 e il 19 aprile scorsi, sono scesi i ricoveri ospedalieri ed in particolare i casi covid in terapia intensiva, passati da 463 a 422, con una diminuzione di 8.9 punti percentuali. Nel contempo, è questa è una splendida notizia, sono calati anche i decessi, 861 contro i 929 della precedente rivelazione, per una decrescita del 7.3%, e tenendo una media di 123 ogni giorno (numero che resta comunque altissimo), contro i 133 dei sette giorni prima. Restano invece stabili i ricoveri in area medica, 10.200, pari al +0.1 per cento rispetto alla precedente rilevazione.

Ultime notizie, ancora razzi verso Israele

Sono almeno quattro i razzi lanciati nella giornata di ieri dalla Striscia di Gaza verso Israele, così come fatto sapere dall’esercito israeliano, citato dall’agenzia Ansa. Non si placano quindi le tensioni fra palestinesi e gli israeliani, e questi ultimi hanno risposto al fuoco con dei bombardamenti nel centro della Striscia. Era dal 2021 che non si verificavano scontri così intensi in quella zona del mondo, anche se circa un mese va si erano verificate, ricorda sempre l’agenzia di stampa italiana, delle sanguinose violenze in quel di Israele e nei Territori palestinesi, in particolare in merito al complesso della Moschea Al-Aqsa, noto agli ebrei come il Monte del tempio. In quell’occasione, nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, erano morte almeno 36 persone. L’anno scorso, dopo una marcia ultranazionalista nella Città vecchia, Hamas sganciò una serie di razzi verso Israele provocando un conflitto che durò 11 giorni.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Il bollettino del coronavirus segnala 75.020 nuovi casi di contagio e 166 decessi nelle ultime 24 ore. I dati del Ministero della Salute indicano che sono stati effettuati 446.180 tamponi e questo ha portato il tasso di positività al 16,8%. Numeri in calo di 2 unità per quanto riguarda i reparti di intensiva, mentre aumentano leggermente, + 24, nei reparti ordinari. A livello regionale la Lombardia ha fatto registrare 9.678 contagi, il numero più alto, mentre la Campania ne ha avuti 8.714, ed il Lazio 8.202. Sotto quota 8mila in Veneto, con 7.423 e sotto quota 6mila l’Emilia Romagna che ne ha registrati 5.930.

Ultime notizie, donna di 58 anni uccisa in Brianza dal figlio 23enne

Feroce delitto in Brianza in località Aicurzio, dove una donna di 58 anni, Fabiola Colnaghi è morta dopo essere stata colpita con pugni e calci dal figlio che successivamente ha telefonato al 112 dichiarando di avere litigato con la madre. L’omicida, Davide Garzia, disoccupato, viveva assieme alla madre, ed è incensurato. I carabinieri al loro arrivo presso l’abitazione dei due, in Via della Vittoria, hanno trovato la madre morta a terra ed hanno portato il figlio in caserma per l’interrogatorio. La donna era vedova, con il marito morto da diversi anni. Per chiarire senza dubbi le cause della morte di Fabiola Colnaghi sarà effettuata l’autopsia.

Ultime notizie, un imprenditore di 56 anni trovato morto a Grumello del Monte

Un uomo di 56 anni, Anselmo Campa, imprenditore, è stato trovato morto all’interno della sua abitazione a Grumello del Monte nella bergamasca. Le prime ipotesi sull’accaduto fanno pensare ad un omicidio compiuto durante un furto. La morte dell’uomo è stata causata da una ferita alla testa, probabilmente causata da un corpo contundente. Sul fatto stanno indagando i carabinieri. Il corpo è stato trovato mercoledì in tarda serata quando alcuni amici si sono recati nella casa non avendo avuto più contatti con l’imprenditore da alcuni giorni- Non avendo ricevuto risposta dopo aver suonato il citofono, hanno dato l’allarme.

Ultime notizie, i 96 anni della regina Elisabetta

La regina Elisabetta d’Inghilterra ha compiuto ieri 96 anni, una ricorrenza importante che verrà celebrata però in modo ufficiale nel mese di giugno insieme al Giubileo di platino per la corona. Ancora però non si conoscono definitivamente le apparizioni della regina, che secondo alcune notizie sta attraversando un periodo di precarietà per quanto riguarda la sua salute.

Ultime notizie, a Imola scatta la passione per la Ferrari

L’autodromo di Imola ospiterà in questo weekend la gara di Formula Uno valida per il campionato del mondo ed i tifosi italiani sono già in grande fermento dopo i risultati che le rosse hanno ottenuto nei primi tre episodi del mondiale, facendo sognare tutti per questa rinascita che è arrivata forse un po’ a sorpresa anche grazie alle nuove regole introdotte quest’anno. Nei giorni delle prove e del Gran Premio si registra il tutto esaurito e intanto la scuderia di Maranello ha rinnovato per altre due st6agioni il contratto di Carlos Sainz.











