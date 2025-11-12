Le ultime notizie le apriamo facendo il punto sulla guerra in Ucraina, con i russi che stanno avanzando su più fronti, cosa è successo

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina. Nella giornata di ieri un massiccio attacco con i droni è stato portato avanti dai russi sull’Ucraina, precisamente in quel di Pokrovsk, tramite dei droni. Si parla di circa 300 dispositivi volanti radiocomandati che sono comparsi quasi improvvisamente nei cieli dell’Ucraina, sfruttando il meteo avverso.Sulla cittadina ieri vi era infatti una fitta nebbia che ha ridotto notevolmente la visibilità, permettendo così alle armi russe di penetrare le difese del Paese nemico e agire indisturbate. Negli ultimi mesi la pressione russa sull’Ucraina è cresciuta a dismisura e anche ieri non sono mancati gli attacchi nel Donbass, ma anche in altre zone dell’Ucraina “desiderate” da Mosca.

Zelensky ha inoltre fatto sapere che Mosca ha concentrato circa 170.000 soldati nella zona di Kramatorsk e Sloviansk – ancora nelle mani ucraine – con l’obiettivo di conquistarle, ma nel contempo i russi avrebbero subito gravissime perdite, ben 25.000 soldati caduti nel solo mese di ottobre.Fonti di Kiev hanno comunicato che le truppe ucraine si sono ritirate da almeno 5 insediamenti nella zona di Zaporizhzia. Il ministro Lavrov ha dichiarato che la Russia è pronta a riprendere i test nucleari nel caso in cui altri paesi ched possiedono questa tipologia di armamenti facciano la stessa scelta.

Da Mosca è stato comunicato che una base ucraina che si trova a Brovary e nella quale si trovano alcuni F 16 è stata colpita dall’esercito russo, che ha agito per rispondere a un piano con il quale l’Ucraina intendeva dirottare un Mig russo. Secondo fonti ucraine alcune aree della zona di Pokrovsk sono state conquistate da gruppi di soldati russi. Il governo della Germania ha intenzione di incrementare il suo sostegno in favore dell’Ucraina per il prossimo anno portando la cifra a 11,5 miliardi di euro.

Ultime notizie, la morte di Alberto Bertone

È morto nella giornata di ieri, a soli 59 anni, Alberto Bertone, nome che probabilmente vi racconterà poco ma che nel mondo dell’imprenditoria era invece decisamente noto. È stato infatti lui ad aver fondato quasi trent’anni fa, nel 1996, Acqua Sant’Anna, una delle marche leader in Italia per quanto riguarda le acque minerali. Purtroppo aveva scoperto, pochi mesi fa, un male incurabile e proprio ieri si è spento, così come comunicato dalla sua azienda attraverso una nota.

Imprenditore e visionario, aveva capito l’importanza di una fonte scoperta a Vinadio, in provincia di Cuneo, trasformandola quindi in un colosso dell’acqua e arrivando a produrre fino a 20 milioni di bottiglie di acqua al giorno con 130 dipendenti. Oggi Acqua Sant’Anna ha un fatturato di 350 milioni di euro e riesce a produrre ogni anno circa due miliardi di bottiglie di acqua: il merito è in gran parte proprio di Alberto Bertone.

Ultime notizie, incendio a Tor Cervara

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nella mattinata di ieri in quel di Tor Cervara, fuori Roma. Erano circa le 7:20 quando le fiamme sono divampate in uno stabile abbandonato dove, spesso e volentieri, si riparano i senzatetto. Nel giro di pochi minuti gli uomini dei Vigili del Fuoco si sono recati sul luogo segnalato, trovando diversi occupanti, e uno di questi si è ferito gettandosi dalla finestra per scampare appunto alle fiamme.

Si tratta di un uomo di 35 anni che è stato in seguito soccorso dagli uomini del 118 – che nel frattempo si erano recati sul luogo dell’incendio – per poi trasportarlo in gravi condizioni presso l’ospedale Pertini: ha riportato diverse fratture ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. Da chiarire se l’incendio sia stato causato da qualcuno volutamente o meno: aperta un’indagine per fare chiarezza.



Ultime notizie, l’Atalanta ha esonerato Juric: Palladino al suo posto

È arrivato il cambio di panchina anche in casa Atalanta. Dopo la Juventus, che ha sollevato Tudor chiamando Spalletti, un’altra big esonera il tecnico, con Juric che è stato sostituito ufficialmente dopo un inizio di stagione negativo e al di sotto delle attese.

Il nuovo allenatore dei nerazzurri è Raffaele Palladino, così come annunciato in via ufficiale dallo stesso club bergamasco sul suo sito internet e sui vari canali social. L’Atalanta viene da due sconfitte consecutive in campionato, 1 a 0 contro l’Udinese e 0 a 3 con il Sassuolo, e soprattutto l’ultima uscita ha particolarmente pesato.

La scelta di Juric, dopo l’addio di Gasperini della scorsa estate (nel frattempo trasferitosi alla Roma), aveva subito lasciato perplessi i più e, purtroppo, le previsioni degli addetti ai lavori si sono rivelate tali.

Ultime notizie, un C-130 turco con 20 persone a bordo è precipitato in Georgia

Un aereo cargo turco è precipitato in Georgia dopo che si era manifestata una scia di fumo e subito dopo lo schianto sul terreno. L’incidente è avvenuto poco dopo che l’aereo aveva superato il confine tra la Turchia e la Georgia. La notizia è stata comunicata da Ankara e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso il suo profondo dolore, con messaggi di cordoglio per le famiglie dei soldati, da lui definiti “martiri”.

Lo stesso Erdogan ha confermato che unità dell’esercito si stanno spostando sul luogo della tragedia per iniziare le operazioni di soccorso e di recupero dei corpi delle vittime. Dell’incidente sono state avvisate anche le autorità della Georgia, che hanno mobilitato le truppe di Tiblisi. L’aereo turco caduto era decollato da una base militare situata nell’Azerbaigian e la sua destinazione era un aeroporto turco. Al premier Erdogan è arrivata anche una telefonata di Ilham Aliyev, il presidente azero, che ha espresso il suo cordoglio per quanto accaduto.

Ultime notizie, 23enne muore durante un’escursione sulle montagne delle Apuane

La 23enne Eleonora Ottanelli è morta dopo essersi accasciata improvvisamente davanti al proprio fidanzato durante una escursione che stavano facendo sulla Via Ferrata, sulle Alpi Apuane. I soccorritori sono intervenuti sul posto ed hanno effettuato il trasporto della ragazza all’ospedale di Pisa, dove purtroppo è deceduta. Eleonora Ottanelli era originaria di Montecatini terme e aveva studiato presso il locale liceo scientifico.