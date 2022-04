Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina: i russi hanno preso il porto di Mariupol

In Ucraina non si placa la guerra e con essa gli orrori di cui sono accusati i militari russi. Un inviato dell’agenzia Ansa ha raccolto la testimonianza di un civile che ha spiegato di essere stato torturato dagli uomini di Putin a Luklashivka, mostrando anche i segni delle ferite riportate. A Mariupol, intanto, vi sarebbero decine di migliaia di morti, mentre Kiev ha fatto sapere di essere ‘Pronti alla battaglia finale’, e che nel Donbass è iniziata l’offensiva russa, e il porto di Mariupol è “caduto”. Intanto Mosca si è scagliata contro l’eventuale l’ingresso di Svezia e Finlandia nell’Alleanza Atlantica, mentre Berlino chiede l’invio di armi pesanti all’Ucraina, e la Cina chiede un’indagine equa e trasparente su Kramatorsk, dopo i missili che hanno devastato la stazione e che hanno ucciso svariati civili.

Dopo la tornata elettorale di domenica e il ballottaggio che ne è scaturito fra Emmanuel Macron, il presidente uscente, e Marine Le Pen, la candidata di Destra, è stato pubblicato uno studio circa le intenzioni di voto dei cittadini transalpini. Stando al lavoro realizzato da Ipsos Sopra Steria per Le Parisien, il presidente uscente verrebbe riconfermato all’Eliseo dal 54 per cento degli intervistati contro il 46 per cento invece della sfidante del Rassemblement National, Marine Le Pen. Stando ad un altro sondaggio a firma Ifop-Fiducial per TF1/LCI/ParisMatch/SudRadio, il distacco fra i due sarebbe però più ristretto, con Macron in vantaggio al 51 per cento contro il 49 della Le Pen. Di conseguenza sarà una campagna elettorale che si giocherà sul filo del rasoio da qui fino al 24 aprile quando appunto si terrà il secondo turno delle elezioni presidenziali francesi.

Nella giornata di ieri è stato arrestato lo stalker della pallavolista del Monza, Alessia Orro, 23enne giocatrice professionista. “Ragazzi e ragazze non abbiate paura di denunciare, la violenza, in qualsiasi forma essa sia, non va assolutamente sottovalutata”, scrive l’atleta sui social, dopo che i carabinieri hanno messo le manette al 55enne che la perseguitava da diversi anni, e che era già stato arrestato, ai domiciliari, nel 2019. “Siate coraggiosi – scrive su Facebook Alessia Orro – perché io in prima persona so benissimo quanto possa essere difficile, soprattutto – scrive su facebook la 23enne – quando ti rendi conto che il passato potrebbe tornare nel presente, ma vi posso assicurare che sarebbe ancora più difficile affrontarlo da soli!”. Lo stalker è originario di Novara ed ha perseguitato la giocatrice con continui pedinamenti, messaggi e offese.

Un ragazzo di soli 19 anni è morto a seguito di una rissa avvenuta nel quartiere Leopardi a Torre del Greco (Napoli). Il giovane era rimasto gravemente ferito nella giornata di domenica dopo un diverbio che era sfociato in un accoltellamento, ed è deceduto ieri: troppo gravi le ferite riportate dopo che lo stesso era stato raggiunto da un fendente direttamente al cuore. Ferito anche un amico, un altro 19enne, che si trovava con lui, e che ora si trova in gravi condizioni presso l’ospedale Maresca. In base alla ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, prima della rissa si sarebbe verificato uno scambio di accuse reciproche poi dalle parole si sarebbe passati ai fatti. Fermati due 17 anni di Torre Annunziata, i presunti autori dell’aggressione mortale.

I dati relativi ai nuovi contagi di coronavirus sono di 28.368 nuovi casi e 115 morti, con il calo rispetto ai 53,253 casi di domenica, mentre il numero dei morti, che era stato di 90 è stato superato. Nella giornata di oggi ha parlato della situazione anche il ministro della Salute, Speranza, il quale ha dichiarato che nei prossimi mesi autunnali il governo valuterà se estendere la quarta dose di vaccino anche alle categorie che al momento sono escluse.

Nella giornata di ieri Italia e Algeria hanno firmato un nuovo accordo sulle forniture di gas che prevede una fornitura extra da parte dell’Algeria all’Italia di 9 milioni di metri cubi di gas in più negli anni 2023 e 2024. Questa, secondo Draghi, è una risposta alla situazione che si è venuta a creare dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Draghi ha anche affermato che con questo accordo si difendono sia le imprese che i cittadini italiani. Le due aziende del gas, Eni per l’Italia e Sonatrach per l’Algeria, hanno firmato l’accordo alla presenza di Draghi e del presidente algerino.

