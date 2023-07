Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Ucraina in guerra da 500 giorni: Erdogan vuole mediare

In Ucraina oggi è il cinquecentesimo giorno dall’inizio del conflitto e mentre le truppe stanno effettuando una serie di attacchi su tutto il fronte cercando, in questo modo di logorare l’esercito russo, alcuni 007 hanno pubblicato una mappa che mette in evidenza le posizioni delle mine piazzate dai russi all’interno della centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Il presidente Volodymir Zelensky ha ringraziato gli Stati Uniti per la fornitura delle bombe a grappolo, ma ha aggiunto che non saranno usate in Russia. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, mantiene una posizione di intermediario e cerca di far proseguire l’accordo per il grano che vige dallo scorso anno ed è prossimo alla scadenza. Nel mese di agosto potrebbe ricevere la visita del leader russo, Vladimir Putin. Erdogan ha anche sostenuto che l’Ucraina ha le carte in regola per entrare a far parte della Nato.

Dure parole da parte del presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia, a difesa dei magistrati italiani dopo quelle spese dai rappresentanti del Governo nei loro confronti. “Dal governo è arrivato un attacco pesantissimo: è stata delegittima magistratura. Non vogliamo scontro, lo subiamo”, ha affermato.

Il presidente dell’Anm ha dichiarato che i magistrati devono difendere la Costituzione italiana e per questo motivo non possono restare zitti. Santalucia ha manifestato anche il suo stupore e quello dell’associazione che presiede, in quanto gli attacchi sono arrivati in modo anomalo, utilizzando delle “fonti anonime”. La sua reazione è stata netta, seppur con voce pacata. Inoltre, respinge fortemente le accuse di essere schierati politicamente. La critica è stata definita “pesantissima” e per questo respinta immediatamente al mittente.

Ultime notizie, alpinista morto sul Gran Sasso

Un alpinista romano è morto dopo essere precipitato dal Gran Sasso. Aveva 31 anni e stava scalando il monte insieme ad un amico, quando ha perso l’equilibrio in un tratto del Corno Piccolo particolarmente difficile. Per recuperare la salma sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino dell’Abruzzo, mentre i Carabinieri stanno interrogando il suo amico che aveva chiamato il 118. Quest’ultimo è stato soccorso e portato a valle, è illeso.

Le operazioni di recupero si sono rivelate piuttosto difficili in virtù del forte vento, che ha reso impossibile per l’elicottero del Soccorso Alpino e Speleologico l’avvicinarsi ai due malcapitati.

Ultime notizie, oggi la Formula 1 a Silverstone

La Formula Uno oggi fa tappa a Silverstone. Le qualifiche hanno regalato grandi emozioni fino al termine, con Max Verstappen che continua a prendersi le pole position. Gli avversari che lo hanno impegnato maggiormente sono stati Norris e Piastri con le loro McLaren. Le due Ferrari si sono piazzate in quarta e quinta posizione con Leclerc e Sainz, precedendo la coppia della Mercedes con Russell davanti ad Hamilton. Il secondo pilota della red Bull, Perez, è stato eliminato al termine della Q1, non essenso riuscito a centrare il tempo utile nel passaggio da pista umida a pista asciutta.

Ultime notizie, oggi la nona tappa del Tour de France

L’ottava tappa del Tour de France, la Libourne-Limoges, andata in scena ieri, ha visto ancora un arrivo in volata, a Limoges, con il danese Pedersen che ha battuto Philipsen mentre nel gruppo si è avuta una caduta di molti corridori tra i quali anche Landa, Simon Yates e Moscon. Caduta anche per Cavendish che si trovava nella coda del gruppo e si è dovuto ritirare a causa della frattura di una clavicola. Per quanto riguarda la classifica generale tutto invariato nelle prime posizioni, con Vingegaard che resta in giallo davanti a Pogacar e Hindley. Oggi si tornerà in pista per la Saint Leonard de Noblat- Puy de Dome.











