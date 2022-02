Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, iniziata invasione russa, Putin “Arrendetevi”

Dopo le minacce di pesanti sanzioni da parte del presidente Usa, Joe Biden, Mosca non ha arretrato di un millimetro la propria posizione, ed anzi, ha avanzato, iniziando l’invasione dell’Ucraina iniziando l’invasione dell’Ucraina . Il presidente russo ha mandato un messaggio ai vicini chiedendo loro di arrendersi e di “andare a casa”, deponendo le armi. Diversi gli attacchi militari in città strategiche come Kharvik, Odessa e anche in quel di Kiev, la capitale. Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva annunciato al parlamento di aver richiamato i riservisti per un periodo straordinario, uomini dai 18 fino ai 60 anni di età. Kiev si stava quindi preparando a difendersi in ogni modo, e con tale mossa l’esercito ucraino ha aumentato di circa 200mila unità. «Dobbiamo aumentare la preparazione dell’esercito ucraino a tutti i possibili cambiamenti nell’ambiente operativo – le parole che aveva rilasciato Zelensky tramite video messaggio – si tratta esclusivamente di cittadini assegnati alla riserva operativa», cercando di “limitare i danni”.

La Guardia di Finanza, coordinata dalla Dda di Catanzaro, ha sequestrato nella giornata di ieri ben 800 milioni di euro di beni a 3 fratelli, tutti imprenditori di Lamezia Terme attivi nel settore della grande distribuzione, nonché proprietari del Due Mari di Maida, uno dei centri commerciali più grandi dell’intera Calabria. Il sequestro ha riguardato, oltre all’ipermercato, anche altri 19 supermercati, nonché concessionari di auto e moto, e la partecipazione in 34 diverse società, fra cui la squadra di calcio Vigor Lamezia e quella di volley Pallavolo Lamezia, quindi una serie di immobili, diversi veicoli fra cui anche una Ferrari, e i conti bancari intestati ai tre. Si tratta di un maxi sequestro riguardante un’operazione Antimafia nei confronti dei tre noti fratelli calabresi.

Ultime notizie, crisi Ucraina: nuovo appello alla pace di Papa Francesco

Nuovo appello alla pace da parte di Papa Francesco. Parlando ieri durante l’udienza generale della crisi in Ucraina, il Santo Padre si è rivolto ai potenti della Terra con tali parole: “Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell’Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane, si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra, il padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici”. E ancora: “Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, screditando il diritto internazionale e destabilizzando la convivenza tra le nazioni. Come me, tanta gente in tutto il mondo sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace è minacciata da interessi di parte”. La speranza è che il messaggio di Sua Santità venga accolto.

Ultime notizie, arriva in Italia il vaccino Novavax

Inizia il conto alla rovescia per l’arrivo in Italia del vaccino di Novavax, il Nuvaxovid. Si tratta di un nuovo siero a contrasto dell’infezione del covid, e verrà utilizzato solamente per il ciclo primario, quindi prima e seconda dose, e non per il booster. Così come tutti gli altri vaccini al momento in uso, il Novavax prevede una iniezione intramuscolare con una doppia dose da 0.5 ml ciascuna a distanza di tre settimane l’una dall’altra. Nella circolare del ministero della salute, viene inoltre specificato che il siero sarà utilizzato solo per gli over 18: “Indicazione di utilizzo del vaccino anti COVID-19 Nuvaxovid (Novavax) nei soggetti di età pari o superiore a 18 anni”. Come spiegato negli scorsi giorni da Figliuolo, il vaccino verrà a breve distribuito alle regioni dopo di che partirà la somministrazione. A marzo attese altre due milioni di dosi.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

I nuovi casi di coronavirus sono stati 49.040 con un calo rispetto ai 62.029 di ieri, mentre il tasso di positività, con 479.447 tamponi processati, è del 10,2%. Continua anche il calo del dato dei ricoveri, sia per i reparti ordinari, con diminuzione di 549 unità, che dei reparti di intensiva con diminuzione di 10 unità. In calo anche il numero dei decessi, da 332 a 252. In aumento rispetto alle 24 ore precedenti il numero di guariti, oggi 119.280, con un calo degli attualmente contagiati di 70.370 unità. Per quanto riguarda la distribuzione dei casi a livello regionale, il maggior numero si sono registrati nel Lazio con 5.639, con la Lombardia che ne ha registrati 5.534 davanti a Sicilia, Veneto e Campania.

Ultime notizie, anziano ucciso e pestato in casa

A Oristano, Tonino Porcu, un anziano cardiopatico è stato pestato ed ucciso all’interno della sua casa a Ghilarza. Il corpo è stato trovato ieri mattina dal nipote ma la morte sembra essere avvenuta nelle ore notturne tra lunedì e martedì. L’uomo è stato pestato con un corpo contundente, ma sarà necessaria l’autopsia per verificare se la morte del 78enne è dovuta al pestaggio oppure a problemi cardiaci. L’uomo probabilmente è rientrato in casa trovando i malviventi impegnati in una rapina ed è stato aggredito e pestato. L’appartamento è stato trovato a soqquadro e il 78enne era disteso sul proprio letto.

Ultime notizie, le parole di Draghi a Firenze

Il Premier Draghi si trovava ieri a Firenze per partecipare ad una manifestazione del Maggio Musicale fiorentino e ha parlato di vari argomenti, precisando che il suo governo ha l’intenzione di liberare progressivamente tutto il paese dalle restrizioni anti covid. La decisione più importante riguarda la cessazione dello stato di emergenza, che il prossimo 31 marzo scadrà e che non sarà prorogato oltre quella data. Altre misure, graduali, riguarderanno la fine dell’obbligo del Green Pass per manifestazioni e spettacoli all’aperto, mentre per quelli al chiuso sarà necessario aspettare altro tempo. Intanto sono aumentate le capienze degli stadi e dei palasport ed il Premier ha promesso di arrivare ad una completa eliminazione dei divieti, visto anche il confermarsi della discesa della curva pandemica.

Ultime notizie, nuovi concorsi per le scuole pubbliche

Dal prossimo 14 Marzo al 16 Aprile si svolgeranno i concorsi ordinari per docenti sia per le scuole medie che per le superiori. Una serie di prove che vedranno impegnate circa 430mila candidati e con 33mila posti disponibili in totale sul territorio italiano. Per superare la prova scritta, che sarà del tipo a risposta multipla, è necessario un punteggio minimo di 70, poi i candidati saranno ammessi alla prova orale. Il concorso era stato bandito nel mese di aprile del 2020 e le domande erano pervenute entro la fine di luglio dello stesso anno, poi il rinvio dovuto ai problemi legati alla pandemia.

Ultime notizie, il rincaro dei carburanti provoca proteste in varie regioni

Gli autotrasportatori di varie regioni italiane, principalmente Puglia e Sicilia, hanno organizzato manifestazioni di protesta contro il caro carburante, con la tensione che sale e blocchi stradali che hanno portato anche a diversi scontri e al ferimento di un uomo nel foggiano, con conseguente fermo dell’accoltellatore da parte delle forze dell’ordine. Il ferito è ricoverato in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi.



