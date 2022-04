Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, Kiev: “Prepararsi alla minaccia nucleare”

Un’altra giornata di guerra in Ucraina fra l’esercito di Zelensky e quello di Putin. Ieri, fra gli argomenti più caldi, ancora una volta l’affondamento della nave ammiraglia russa Mosca, il cui capitano, secondo quanto fatto sapere da Kiev, sarebbe morto all’interno della stessa. Intanto i russi hanno fatto sapere di avere preso l’importante acciaieria Ilych a Mariupol, e sempre nella nota città portuale ucraina il comandante della brigata marina ha lanciato un appello: ‘Feroci combattimenti, situazione critica’. Nel frattempo è tornato allo scoperto Zelensky, che ha rivendicato la resistenza del suo Paese: ‘Resistiamo da 50 giorni, Mosca ce ne dava 5’, mentre gli Stati Uniti smentiscono un possibile viaggio di Joe Biden a Kiev, nonostante le dichiarazioni di due giorni fa dello stesso presidente americano. Infine, Kiev ha lanciato l’allarme: “Prepararsi alla minaccia nucleare”.

AUGURI DI BUONA PASQUA E PASQUETTA 2022/ Frasi, messaggi in tutte le lingue del mondo

Ultime notizie, i dati covid del consueto monitoraggio Iss

Come ogni venerdì anche nella giornata di ieri si è tenuto il consueto monitoraggio settimanale Iss-ministero della salute. Continua il calo, seppur leggero, dei malati covid negli ospedali, a cominciare dal tasso di occupazione in terapia intensiva che questa settimana scende al 4,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 14 aprile) rispetto al 4,7% di una settimana fa (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 07 aprile). In leggerissimo rialzo invece il tasso di occupazione in area medica a livello nazionale, assestatosi a quota 15,6% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 14 aprile) contro il 15,5% di una settimana fa (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 07 aprile). Nel contempo scende l’Rt, l’indice di contagiosità, portatosi a 1 esatto dall’1.15 di una settimana fa, mentre risale l’incidenza dei casi di covid ogni 100 mila abitanti, passando dallo scorso 717 all’attuale 776.

SETTIMANA SANTA/ Malattia, dolore, Croce: la libertà non può fuggire, ma domandare

Ultime notizie, Cina: “La riunificazione con Taiwan ci sarà”

Mentre imperversa la guerra in Ucraina fra l’esercito locale e quello russo, un altro fronte caldo a livello internazionale è quello di Taiwan, territorio che la Cina da anni recrimina. E ieri, a riguardo, è uscito allo scoperto il portavoce del ministero degli Esteri cinesi, Zhao Lijian, alla luce dell’arrivo di una delegazione del senato degli Stati Uniti proprio a Taiwan, per incontrare la presidente Tsai Ing-wen. La Cina assicura, come si legge sull’Ansa, che “ci sarà la riunificazione” con Taiwan e minaccia “misure efficaci” a tutela di sovranità e integrità territoriale. Il portavoce del ministro ha inoltre espresso la “ferma opposizione” di Pechino a ogni scambio ufficiale tra Taiwan e Usa. E ancora: “Le azioni dell’esercito cinese sono una contromisura alle recenti azioni negative degli Usa, compresa la visita della delegazione del Congresso”.

RE-MUOVIALE/ Federdistribuzione in campo contro le barriere architettoniche

Ultime notizie, Gerusalemme: almeno 150 feriti sulla Spianata

E’ di almeno 150 feriti il bilancio derivante dalle manifestazioni che si sono tenute nella giornata di ieri a Gerusalemme. Come scritto dall’agenzia Ansa attraverso il proprio portale, nella giornata di ieri si sono tenute delle proteste che hanno provocato violenti scontri con la polizia israeliana sulla Spianata delle Moschee, nel secondo venerdì di preghiere di Ramadan. Stando a quanto riferito dai media palestinesi, la Mezzaluna Rossa avrebbe approntato un ospedale da campo all’interno della stessa Spianata. Nabil Abu Rudeina, portavoce del presidente Abu Mazen, ha denunciato “l’assalto” da parte della polizia israeliana alla Moschea Al-Aqsa definendolo “uno sviluppo pericoloso e una dichiarazione di guerra al popolo palestinese”.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Nelle ultime 24 ore il bollettino del coronavirus segnala 61.55 nuovi casi di contagio, con il tasso di positività che sale al 15,5% a causa del calo del numero dei ramponi effettuati. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 133. In totale nel mondo si sono superati i 500 milioni di casi di coronavirus. Dopo il calo di 19 unità registrato ieri, il numero delle terapie intensive è rimasto sostanzialmente stabile con la diminuzione di 1 unità. Per i reparti ordinari i ricoveri sono invece diminuiti di 95 unità, tornando, dopo diverso tempo, sotto quota 10mila. Nelle ultime 14 ore il numero delle persone guarite è stato di 70.895 e, a livello regionale continua ad essere la Lombardia quella con il numero maggiore di nuovi contagi, oltre quota 8mila, seguita da Lazio, Campania e Veneto, tutte oltre quota 6 mila e dall’Emilia Romagna, oltre 4 mila.

Ultime notizie, chiuso con un’assoluzione generale il processo sulle plusvalenze nel calcio

L’inchiesta sulle plusvalenze aveva portato a processo 59 imputati tra società di calcio e dirigenti. Oggi il processo si è chiuso con il proscioglimento di tutti gli imputati, tra i quali anche Agnelli e De Laurentis che rischiavano una sospensione di 11 e 12 mesi rispettivamente. Alla fine tutto si è risolto nella più classica delle “bolle di sapone”, senza nessun giorno di squalifica e nemmeno un euro di multa. La difesa delle società si è basata sul fatto che la valutazione del corretto valore di una transazione non si può stabilire a tavolino. La procura ha annunciato che presenterà ricorso contro la sentenza.

Ultime notizie, tre morti sul lavoro in un solo giorno

Nella giornata di ieri si segnalano altre morti sul lavoro, 3 in totale, che sono avvenute a Sassari, Trento e Cesena. Il più giovane dei 3, Salvatore Piras, aveva solo 23 anni ed è morto a Sorso, in provincia di Sassari, a causa del crollo di un ponteggio sul quale stava lavorando. L’operaio di 39 anni che è morto in un incidente causato dal crollo di un solaio, è deceduto dopo essere stato trasportato in ospedale. La terza vittima è un operaio di circa 60 anni di età che è stato travolto, durante la fase di scarico di un camion, da un bidone di raccolta dei rifiuti. Il mezzo apparteneva ad una ditta di trasporti di Avellino e l’incidente è avvenuto presso la sede dell’azienda Hera di Pievesestina di Cesena. In tutti io tre casi sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli ispettori per verificare le cause che li hanno scatenati.

Ultime notizie, la morte di Jean Paul Fitoussi 80enne notissimo economista

Jean Paul Fitoussi, economista francese di fama mondiale, è morto all’età di 80 anni Fitoussi era uno dei membri del “consiglio scientifico” dell’Istituto “François Mitterrand”. Ha fatto inoltre parte del cda di Telecom Italia e del “consiglio di sorveglianza” di Banca Intesa Sanpaolo. Nel corso della sua carriera era stato insegnante presso l’Institut d’Etudes Politiques di Parigi, ed era il più teorico contemporaneo più autorevole per quanto riguarda il “reddito di base”. Negli ultimi mesi aveva rivestito anche un importante ruolo per organizzare la prossima edizione del Festival dell’Economia di Trento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA