Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, l’Ue contro la Russia: “Crimini di guerra”

Non si ferma la guerra ucraino-russa, e anche nella giornata di ieri si sono verificati bombardamenti in numerose città dell’Ucraina. Kiev ha fatto sapere che ‘A Bucha si è verificato un massacro’, mentre Zelensky si è sbilanciato dicendo che La Russia ‘commette un genocidio’. Negli ultimi giorni si stanno infatti moltiplicando indiscrezioni circa crimini di guerra da parte dell’esercito di Putin, e anche l’Unione Europea ha confermato dicendo: ‘Atrocità dei russi, nuove sanzioni, crimini di guerra’, mentre Draghi ha aggiunto: “Attoniti”. Intanto, sul piano dei negoziati, sempre il presidente ucraino ha spiegato che la Russia ‘vuole prendersi il Donbass e il sud’, così come confermato dal Cremlino che ha aggiunto: “L’obiettivo è salvare le repubbliche separatiste’, Infine la Polonia ha fatto sapere che sarebbe disposta ad ospitare armi nucleari degli Stati Uniti nel caso in cui venisse deciso di utilizzarle nel conflitto.

Papa Francesco è tornato a parlare nella giornata di ieri dei migranti, alla luce dell’ennesimo naufragio che si è registrato nelle ultime ore in quel del mar Mediterraneo. Nella Grotta di San Paolo a Rabat il Santo Padre ha pregato per i poveretti che hanno perso la vita nel mare dicendo: “Aiutaci a riconoscere da lontano i bisogni di quanti lottano tra le onde del mare, sbattuti sulle rocce di una riva sconosciuta”. Quindi il Pontefice ha aggiunto: “Fa’ che la nostra compassione non si esaurisca in parole vane, ma accenda il falò dell’accoglienza, che fa dimenticare il maltempo, riscalda i cuori e li unisce”. Nell’ultimo naufragio, stando a quanto segnalato da Medici Senza Frontiere, sarebbero morte novanta persone, tutte partite dalla Libia.

In Cina si è registrato nella giornata di ieri il picco di casi covid da quando è scoppiata la pandemia più di due anni fa. I contagiati sono stati in totale 13.146, di cui “1.455 pazienti con sintomi” e altri “11.691 asintomatici”, mentre “non sono stati segnalati nuovi decessi”, così come fatto sapere dalla Commissione sanitaria nazionale in un comunicato. La maggior parte dei 25 milioni di residenti in quel di Shanghai si trova quindi in lockdown dalla giornata di sabato, così come nel nord est del Paese. In Cina si continua a praticare la politica di “zero covid”, con tamponi di massa e lockdown, ma evidentemente tale strategia non sta funzionando anche perchè Omicron è contagiosa più del morbillo di conseguenza isolare il virus risulta essere pressochè impossibile.

Nella giornata di ieri, a partire dalle ore 6:00, si sono aperti i seggi in Ungheria per le elezioni politiche. Grande attesa visto che, dopo 12 anni, la “poltrona” del premier nazionalista Viktor Orban, è considerata a rischio. Il suo partito, il Fidesz, è accusato di patteggiare per Putin, ed inoltre l’opposizione si è presentata per la prima volta unita alle urne, anche se con un’alleanza eterogenea. Fra le ore 23:00 e la mezzanotte di ieri sono state pubblicate le prime proiezioni, mentre nella giornata di oggi arriveranno i verdetti ufficiali.











