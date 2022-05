Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, Mariupol: “Evacuazione acciaieria iniziata”

E’ tempo di scoprire le ultime notizie provenienti da tutta Italia e dal mondo, a cominciare dalle novità in merito alla guerra in Ucraina, che non accenna a fermarsi. Nella giornata di ieri Kiev è tornata ad alzare la voce facendo chiaramente capire di non essere disposta ad alcuna resa: ‘Ci sarà pace – hanno detto gli ucraini – solo con la sovranità del Paese ripristinata’. Intanto la Russia starebbe pensando a delle contro-sanzioni nei confronti dell’Occidente, ovvero, confiscare le aziende a quei Paesi non amici, che stanno appoggiando l’Ucraina nel conflitto, non dichiarandosi neutrali. Mosca ha fatto anche sapere di un raid ucraino in una scuola e in un asilo di Kherson, in territorio russo, mentre un aereo da ricognizione moscovita ha violato lo spazio di volo della Svezia (prossima all’ingresso della Nato): chiaro segnale di escalation? Buone notizie giungono comunque da Mariupol, dove è cominciata l’evacuazione dell’acciaieria Azovstal: 100 civili già fuori. Durante Il Regina Coeli della Domenica Papa Francesco ha rivolto una preghiera agli abitanti di Mariupol, chiedendosi se davvero si stia ricercando la Pace. Il Pontefice ha dedicato un pensiero anche alle vittime cadute sul lavoro.

FEDEZ "CONCERTO PRIMO MAGGIO? IL MIO INVITO SI È PERSO"/ Ambra Angiolini replica così

Ultime notizie, Nancy Pelosi a Kiev da Zelenski

Nancy Pelosi, speaker della Camera dei rappresentanti Usa, nonché una delle più note esponenti del partito Democratico degli Stati Uniti, ha incontrato ieri “a sorpresa” il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, recandosi in visita a Kiev. A renderlo noto è stato lo stesso Zelensky, pubblicando via Twitter un video dell’incontro con l’alto esponente del governo a stelle e strisce, a cui hanno preso parte anche alcuni deputati americani. “Compiamo questa visita per ringraziarla per la vostra battaglia per la libertà. La vostra battaglia è per tutti. Il nostro impegno è essere qui fino alla fine della battaglia”, le parole di Pelosi riportate dall’agenzia Ansa. “Ho incontrato la speaker della Camera Usa Nancy Pelosi a Kiev – il commento invece di Zelensky – gli Usa sono un leader nel forte sostegno alla lotta contro l’aggressione russa. Grazie per l’aiuto a proteggere la sovranità e l’integrità territoriale del nostro stato!”.

VIA DALLA RUSSIA/ "Perché la mia patria sta facendo questa guerra per conto nostro?"

Ultime notizie covid, primo giorno senza obbligo di mascherine al chiuso

E’ entrata in vigore nella giornata di ieri, 1 maggio 2022, la nuova ordinanza che allenta le misure di restrizione anti covid, e che elimina l’obbligo delle mascherine al chiuso. Ad eccezione di ospedali, rsa, scuole e grandi eventi al chiuso, non sarà più necessario indossare il dispositivo di protezione individuale. L’uso dello stesso resta comunque molto raccomandato da parte degli addetti ai lavori, soprattutto agli anziani, la categoria storicamente più sensibile al covid. Il ministro della salute, Roberto Speranza, uscendo ieri allo scoperto, ha ribadito l’avviso di mantenere la guardia alta, spiegando “siamo in una fase nuova”, ma il covid continua a circolare tra di noi alla luce anche degli ultimi alti contagi, sempre attorno ai 50mila giornalieri.

Festa del Lavoro, perché si festeggia 1 maggio/ "Diritti? Attenzione alla retorica…"

Ultime notizie, oggi Cdm e conferenza stampa di Mario Draghi

Nella giornata di oggi, lunedì 2 maggio, si terrà un consiglio dei ministri in quel di Palazzo Chigi, e a seguito, una conferenza stampa presso la Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio, dove interverrà, fra gli altri, anche il premier Mario Draghi. Si parlerà quasi sicuramente del Dl aiuti, inerente gli incentivi per imprese e famiglie, nonché delle nuove misure anti covid alleggerite. Nella giornata di domani, 3 maggio, il premier italiano interverrà invece alla seduta plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo alle 11.30, mentre mercoledì 4 maggio, alle ore 12:30, incontrerà in quel di Roma il Primo Ministro del Giappone, Fumio Kishida.

Ultime notizie, festa dei lavoratori: sindacati in piazza

Cgil, Cisl e Uil hanno celebrato la Festa Dei Lavoratori in Piazza San Francesco ad Assisi, città che rappresenta la Pace. I sindacati hanno chiesto lo stop della guerra in Ucraina e ricordato i 1.300 morti sul lavoro che ogni anno funestano il paese, affermando di non avere più sangue da versare nei cantieri, nelle fabbriche, nei campi ed invitando il Governo ad attivarsi per garantire sicurezza e dignità a ciascun lavoratore. Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato l’importanza di aumentare la sicurezza sul lavoro per combattere il flagello delle morti bianche: il lavoro non può diventare una partita a scacchi con la sorte ma deve rappresentare il fondamento della ripartenza. Intanto, dopo 2 anni di assenza a causa della pandemia è tornato lo storico concertone di Piazza San Giovanni a Roma, dove la musica è stata grande protagonista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA