Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, massiccio attacco aereo con droni su Kiev

Nella giornata di ieri è tornato allo scoperto Yevgeny Prigozhin, numero uno della compagnia militate privata denominata Gruppo Wagner, che ha fatto sapere che l’operazione a Bakhmut sarebbe finita, in favore dell’esercito russo. Come riportato sul sito dell’agenzia di stampa Ansa, si legge: “L’operazione ‘Tritacarne Bakhmut’ del gruppo Wagner è stata completata”, parole rilasciate dal capo della compagnia militare, così come spiegato dall’agenzia russa Ria Novotsi che a sua volta cita il servizio stampa Wagner.

Auguri buona festa della mamma 2023: le frasi migliori/ "La madre, il centro del mondo"

“Va notato – ha spiegato ancora Prigozhin – che l’operazione del tritacarne Bakhmut è stata progettata principalmente non per prendere l’insediamento di Bakhmut, ma per ‘macinare’ le unità delle forze armate ucraine e organizzare una tregua per l’esercito russo per ripristinare la sua capacità di combattimento. Il tritacarne Bakhmut ha svolto completamente il suo compito”. Intanto sempre nella giornata di ieri si è verificato un attacco aereo massiccio su Kiev con droni, con danni a numerosi edifici e diversi feriti.

Immagini auguri buona festa della mamma 2023/ "Tra le tue braccia non invecchia il cuore"

Ultime notizie, un omicidio a Belluno

Un nuovo omicidio è stato commesso in Italia nelle scorse ore. L’ultimo episodio di violenza ci giunge dal Veneto e di preciso dalla provincia di Belluno, dove un uomo è stato assassinato. Secondo quanto scrive l’agenzia Ansa, l’episodio sarebbe avvenuto al culmine di un accezione diverbio, sfociato poi in una violenta colluttazione, in un bar del bellunese. La vittima, secondo quanto emerso, sarebbe stata raggiunta da una, se non più coltellate al petto, e nello scontro sarebbero rimaste coinvolte più persone.

Nel dettaglio l’omicidio sarebbe avvenuto all’esterno del Kangur, un locale che si trova vicino alla stazione ferroviaria di Fener, località che è una frazione di Alano di Piave (provincia di Belluno). Le indagini sull’omicidio sono state affidate alla compagnia dei carabinieri di Feltre che nelle scorse ore avrebbero ascoltato alcuni testimoni: il quadro sarebbe stato ormai ricostruito e l’aggressore individuato. La vittima era italiana.

Russia: nel 2022 boom di transgender/ "Con 700 euro, evitano l'arruolamento"

Ultime notizie, sparatoria in Texas: 9 morti

Una nuova sparatoria negli Stati Uniti, questa volta in Texas, dove nove persone sono morte e almeno sette sarebbero rimaste ferite in maniera grave. Teatro del drammatico evento, come si legge sul sito di TgCom24.it, è stato un outlet situato ad Allen, una cittadina che sorge ad una quarantina di chilometri da Dallas. A sparare sarebbe stato un uomo in abbigliamento militare che avrebbe aperto il fuoco sulla folla, sembrerebbe in maniera casuale, prima che lo stesso venisse ucciso da un agente di polizia.

In totale sarebbero stati sparati fra i 14 e i 60 colpi, e al momento dell’aggressione vi erano migliaia di persone nel mega “mall” che conta più di cento negozi e che è uno dei principali mega store dello stato del Texas. Si tratta dell’ennesima strage con armi da fuoco che si è verificata negli ultimi mesi oltre oceano, un incubo che non sembra voler trovare la parola fine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA