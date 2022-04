Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Ucraina: Mosca testa nuovo missile intercontinentale

Non si placa la guerra in Ucraina fra l’esercito locale e quello russo, e la pace sembra tutt’altro che vicina. I rapporti fra le due fazioni nemiche si sono ulteriormente incrinati nelle ultime ore, dopo che Mosca ha fatto sapere di non fidarsi delle persone che rappresentano gli ucraini al tavolo delle trattative. La portavoce del Ministero degli esteri russo Maria Zakharova, ha spiegato: “Ora non è più una questione di ‘fidati e verifica’, ora è semplicemente ‘verifica’ perché non c’è più alcuna fiducia in queste persone per un po’”. Fortunatamente nella giornata di ieri si è riuscito ad aprire un corridoio umanitario in quel di Mariupol, città assediata e bombardata dai russi da cinquanta giorni, e l’Ucraina ha cercato di far evacuare circa seimila persone mettendo a disposizione 90 bus. Da segnalare infine il nuovo test missilistico per un razzo intercontinentale da parte di Mosca. La Casa Bianca ha comunque commentato: “Tutto di routine”.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 21 aprile/ Positività 14.2%, +25 ricoveri

Ultime notizie, maxi operazione anti camorra

Maxi operazione anti camorra eseguita nella giornata di ieri. I carabinieri del Ros, dopo delle indagini coordinate dalla procura di Napoli, hanno notificato ben 57 misure cautelari di cui 36 ordini d’arresto in carcere, 16 ai domiciliari e 5 divieti temporanei di esercitare attività d’impresa, nei confronti di altrettanti indagati. Al gruppo vengono contestati i reati, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, fittizia intestazione di beni, corruzione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, ricettazione, favoreggiamento, reati aggravati dalla finalità di agevolare il clan Moccia. Come scrive l’agenzia Ansa, il Gico della Guardia di finanza ha inoltre notificato altri due divieti temporanei di esercitare attività d’impresa e sequestrato, d’urgenza, beni mobili, immobili e quote societarie per un valore totale di ben 150 milioni di euro.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 21 aprile/ -16 ricoveri, positività 16.3%

Ultime notizie, volano export e import in Italia

Volano i dati relativi all’export quanto all’import in Italia, così come certificato dall’Istat. Durante il mese di febbraio 2022 c’è stata una crescita commerciale sia per quanto riguarda le importazioni, (+5,4%) che per le esportazioni (+1,6%). Con riferimento al febbraio del 2021 la crescita dell’export è stata del 22.7 per cento, soprattutto verso l’Unione Europea, dove si registra un +24 per cento (+21% i mercati extra Ue). Più marcato l’aumento dell’import, ben 44.9 per cento in più su base annua, coinvolgendo sia l’area dell’Ue si quella extra Ue, dove la crescita è stata di ben il 69.6 per cento. A pesare moltissimo in questo caso è l’acquisto di gas naturale, che contribuisce a 10 punti percentuali dell’incremento. Continuano a crescere intanto i prezzi all’import che “si confermano in accelerazione su base annua (+18,5%, da +17,5% di gennaio), spinti in particolare dai rialzi dei prezzi dei prodotti energetici nell’area non euro” per i quali il rincaro è dell’86,5%.

CHAT PROF-ALUNNI/ A cosa servono le regole se non sappiamo più cos'è il confine?

Ultime notizie, sequestra nuova ricombinante di Omicron diversa da XE e XJ

E’ stata sequenziato in Italia un nuovo ricombinante della variante Omicron, diverso da quello già presenti in Italia, leggasi XE e XJ. Come riferisce l’agenzia Ansa attraverso il suo portale online, il sequenziamo è avvenuto presso il Laboratorio di genetica, citogenetica e diagnostica molecolare dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre (Venezia). Stando a quanto emerso, è il primo ricombinante identificato in Veneto e comprende porzioni delle sottovarianti di Omicron BA.1 e BA.2, ma con diverse parti del genoma. A renderlo noto è stato l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nell’ambito della sorveglianza coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità, l’Iss.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Salgono nuovamente i nuovi casi di contagio da coronavirus in Italia. Nel bollettino di ieri ne sono stati infatti registrati 99.848 con 205 decessi. Il tasso di positività sale dal 15,6% di ieri al 16.4 di oggi con 610.600 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Diminuiscono invece i pazienti ricoverati con 413 in terapia intensiva ed un calo di 9 rispetto a ieri, mentre il calo nei reparti ordinari è stato di 7 unità, con un totale aggiornato di 10.207.

Ultime notizie, arrestato il marito della donna morta annegata nell’Adda

Carlo Fumagalli, 49enne marito di Romina vento, è stato arrestato nella giornata di ieri dai carabinieri di Treviglio con l’accusa di omicidio aggravato. La donna era morta annegata nell’Adda nella tarda serata di ieri, con il suo corpo che era stato ritrovato a distanza da quello che sembrava il luogo di un incidente occorso all’auto della coppia, una Peugeot station wagon di colore bianco. Mentre la donna era annegata il marito era riuscito a uscire dal fiume a nuoto mettendosi in salvo. La sua ricostruzione però è stata smontata dalle indagini, che sono andate avanti per tutta la notte, e quindi per Carlo Fumagalli è scattato l’arresto.

Ultime notizie, previsioni meteo per il fine settimana

L’Italia sta per essere investita da un vortice ciclonico che da domani porterà le piogge su gran parte del suo territorio. Una situazione che durerà almeno fino a sabato prossimo, con leggero miglioramento nella giornata di domenica e poi più deciso da lunedì prossimo. Un repentino peggioramento che inizierà dalle regioni del nord del nostro Paese per poi estendersi anche alle altre regioni e in altura porterà anche delle nevicate in un colpo di coda decisamente invernale anche per le temperature.

Ultime notizie, a Wimbledon non ammessi i tennisti russi e bielorussi

Dopo molte notizie che si susseguivano è arrivato il no ufficiale da parte degli organizzatori di Wimbledon alla presenza sui campi in erba del celeberrimo torneo per i tennisti russi e bielorussi. Tra questi anche l’attuale numero 2 del mondo, Medvedev. Questa decisione è stata presa a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, che l’ha subito definita “inaccettabile”. Oltre a Medvedev, che è senza dubbio l’escluso più eccellente, non sarà del torneo nemmeno l’attuale numero 8 della classifica mondiale Andrey Rublev, mentre tra le donne non potrà essere presente la numero 15 del mondo, Anastasia Pavlyuchenkova.

Ultime notizie, l’italiana Marta Cavalli vince la corsa in linea Freccia vallone

Ancora un successo per il ciclismo femminile italiano che in questo avvio di stagione si sta dimostrando il più forte. Sul traguardo di Huy la celebre ascesa “tagliagambe”, Marta Cavalli ha vinto una classica tra le maggiori del ciclismo internazionale. La ciclista italiana è originaria di Bergamo ed ha 24 anni e dopo aver trionfato appena 10 giorni fa in un’altra classica, la Amstel Gold Race, ha fatto il bis oggi battendo in volata l’espertissima Van Vleuten. Al sesto posto si è piazzata un’altra italiana, Elisa Longo Borghini, che appena tre giorni fa ha vinto la Roubaix riservata alle donne. Con il successo odierno l’Italia ha vinto sei delle nove prove del World Tour finora disputate.











