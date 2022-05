Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, no tregua ad Azovstal, Putin “Arrendetevi”

Quella di ieri è stata l’ennesima giornata devastante di guerra in Ucraina, e ancora una volta è stata Mariupol la zona dove si è concentrato maggiormente il conflitto. Sull’acciaieria Azvostal, dove da giorni si sono rifugiati numerosi civili, si è verificata una vera e propria pioggia di bombe, uno scenario definito “un inferno” da chi ha assistito. Intanto è intervenuta anche l’Onu, che ha fatto sapere di essere pronta a far evacuare i civili dell’Azovstal tramite un loro convoglio. Nel frattempo Mosca ha fatto simulare degli attacchi tramite missili nucleari, delle esercitazioni a cui hanno preso parte un centinaio di soldati anche in condizioni di radiazioni. Infine, da segnalare i bombardamenti nelle zone residenziali e nel centro città di Karamatorsk, nell’Ucraina orientale. Infine le parole di Vladimir Putin che ha intimato agli ucraini di arrendersi, scenario comunque poco probabile.

Ultime notizie, incontro fra Giappone e Regno Unito

E’ avvenuto ieri l’incontro a Downing Street fra gli alti rappresentanti di Stato Boris Johnson e Fumio Kishida. Gli accordi presi mirano a rafforzare il fronte della difesa e della sicurezza fra Giappone e Regno Unito. Già dall’inizio infatti i due leader hanno fortemente condannato l’invasione della Russia, definendola come illegale. Per questo motivo hanno stilato annunciato che saranno messe in atto delle esercitazioni congiunte ed una maggiore collaborazione in caso di soccorso. Oltre al fronte militare, i due premier hanno discusso delle possibilità energetiche, per ridurre la dipendenza dal gas russo. Il Giappone infatti si dichiara disposto a ricorrere nuovamente all’energia nucleare. Per i due premier infatti il merito di detenere il titolo di terza e quinta potenze economiche mondiali li induce alla posizioni di trainare la crescita e creare posti di lavoro molo qualificati e posizionarsi come superpotenze tecnologiche.

Ultime notizie, violento tornado in Oklahoma

Un violento tornado si è abbattuto nella giornata di ieri negli Stati Uniti, e precisamente in Oklahoma. Stando a quanto specificato dall’agenzia Ansa nel suo sito online, l’evento atmosferico avrebbe provocato dei gravi danni in tutto lo stato ed in particolare nella città di Seminole, a circa 80 chilometri a sudest di Okhlahoma City, la capitale dello stesso stato. I media statunitensi riportano immagini di devastazione, con interi edifici abbattuti e strade coperte di macerie, mentre le scuole pubbliche sono rimaste chiuse proprio per via del pericolo imminente. Un altro tornado ha colpito nelle scorse ore anche la cittadina di texana di Lockett, vicino ai confini con l’Oklahoma, e un impiegato dell’ufficio dello sceriffo nella contea di Wilbarger ha parlato di “ingenti danni strutturali”. Fortunatamente non si hanno notizie, almeno per ora, di morti o feriti in tutti e due i casi.

Ultime notizie covid, il bollettino settimanale Gimbe

Come ogni giovedì anche ieri è stato reso pubblico il consueto bollettino della Fondazione Gimbe sull’andamento dei casi covid. Negli ultimi sette giorni i contagi sono scesi dell’8.9% (riferimento 27 aprile-3 maggio 2022), stando a quanto segnalato dal noto think tank milanese. Bene anche il numero dei decessi, in calo del 7 per cento, per un totale di 1.034 morti per covid. In 18 regioni si registra una riduzione percentuale dei nuovi casi, ed in particolare nel Lazio, dove il calo è stato del 17 per cento, mentre sono tre le regioni dove si sono verificati degli aumenti, Lombardia (+0,7%), Friuli-Venezia Giulia (+5%) e Piemonte (+7,4%). Infine, per quanto riguarda gli ospedali, bene le terapie intensive, dove il calo è stato del 10.5 per cento, nonché i ricoveri ordinari, dove il totale dei posti letto occupati da malati covid è sceso del 6.1 per cento.

Ultime notizie, Mattarella e la questione energia

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a parlare nella giornata di ieri, intervenendo dal Quirinale. Soffermandosi sulla questione della crisi energetica, così come riportato dall’agenzia Ansa, il capo dello stato ha spiegato: “L’ Italia è molto impegnata, ma serve intensificare lo sviluppo delle fonti alternative: lo ha fatto il Portogallo”. E ancora: “Dobbiamo fare molto di più e il Pnrr va in quella direzione, ora bisogna attuarlo in modo rapido”. Mattarella ha ricevuto al Colle il presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, e dopo un colloquio hanno incontrato una rappresentanza di studenti di scuole secondarie di secondo grado, ambasciatrici del Parlamento europeo, rispondendo ad alcune domande su temi prioritari per il futuro dell’Italia e dell’Europa, soffermandosi in particolare sui giovani. Le scuole presenti erano il Liceo classico statale “Francesco Vivona” di Roma, il Polo Statale Iss “P. Mattarella” di Dolci di Castellamare del Golfo (Tp), il Collegio “Alessandro Volta” di Lecco, e infine, l’Istituto tecnico industriale statale “Trafelli” di Nettuno.

Ultime notizie, Papa Francesco e l’arrivo in carrozzella

Per la prima volta nella sua carica, Papa Francesco si è presentato in Aula Paolo VI spinto in carrozzella dal proprio maggiordomo. Papa Bergoglio in giornata aveva in programma la visita con le superiori della UISG (Unione Internazionale delle Superiori Generali). Tuttavia, i forti dolori al ginocchio accusati negli ultimi giorni lo hanno costretto a cancellare alcune udienze e impegni ufficiali, fino a stamattina dove si è presentato in sedia a rotelle e molto sorridente. Una volta entrato nell’aula il Papa è stato accolto da un lungo applauso dove poi ha iniziato il proprio discorso in spagnolo. Tuttavia, ha detto di non voler leggere il lungo discorso a nove cartelle ma ha da subito indotto il dialogo aperto con le superiore rappresentanti dell’UISG.

Ultime notizie, ok EMA per nuovo vaccino contro nuove varianti, al vaglio vaccino under 5

Dopo lunghe serie id ricerche sembra che entro la fine dell’estate sia in arrivo la risposta dell’EMA per l’approvazione di un nuovo ulteriore vaccino. Il nuovo vaccino in questione avrebbe lo scopo di proteggere chi lo riceve contro tutte le varianti al momento in circolazione del covid. E’ questo quanto riferito da Marco Cavalieri, il capo della task force sui vaccini dell’Agenzia Europea del Farmaco. Lo scopo è quello di ottenere l’approvazione quanto prima in modo da iniziare la campagna vaccinale entro l’autunno in tutta Europa. Al momento è al vaglio anche la possibilità per Spikevax, il vaccino di Moderna destinato alla fascia di età fra i 6 mesi e i 5 anni. Per quanto riguarda la quarta dose, al momento è stato somministrato a oltre mezzo milione di over 60. Si pensa alla possibilità di un secondo booster per gli over 80, che sono più inclini a sviluppare forme gravi di Covid. Al momento solo il 50% della popolazione europea ha ricevuto la seconda dose più il booster, ma oltre il 15% degli over 18 è rimasto sulla posizione no-vax o per via di patologie incompatibili, non ricevendo nemmeno una dose di vaccino.











