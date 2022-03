Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Ucraina: russi conquistano la città di Kherson

Continua la guerra in Ucraina fra i militari locali e i russi. Nella giornata di ieri ancora bombardamenti a raffica sulle principali città, fra cui Kiev e Kharkiv, e i russi hanno anche conquistato la città di Kherson. Stando a quanto specificato dall’Onu, sarebbero già morti 136 civili, ma il numero è ovviamente in difetto, e rischia di alzarsi di molto nelle prossime ore tenendo conto anche delle migliaia di militari di morti, da ambo gli schieramenti, caduti sul campo di battaglia. Intanto nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, che citato dall’agenzia di stampa russa Tass, e parlando ai microfoni di Al Jazeera, ha paventato così un possibile conflitto mondiale: “Una Terza Guerra Mondiale, se dovesse scoppiare, sarebbe nucleare e devastante”, Nella giornata di domani o forse già oggi, possibile nuovo faccia a faccia fra Russia e Ucraina per un cessate il fuoco.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 3 marzo/ -26 ricoveri, positività 7.1%

Ultime notizie, italiano 41enne ucciso a Chicago

Diego Damis, 41enne originario di Perugia ma residente a Chicago, negli Stati Uniti, dal 2015, è stato ucciso con una coltellata. Il suo corpo senza vita è stato trovato lungo South Greenwood Avenue, mentre stava tornando a casa dal lavoro, e quasi sicuramente sembrerebbe essersi trattato di una rapina finita in tragedia, anche perchè il nostro connazionale è stato rinvenuto senza il portafogli addosso. La morte è avvenuta nella giornata di venerdì scorso, al termine della giornata di lavoro, ma la notizia è giunta in Italia solo in queste ore. Diego Damis aveva finito di lavorare per il The Cove Lounge, un locale dove lo stesso lavorava come barista, e sulla via del ritorno deve aver trovato un criminale che non ha esitato ad ammazzarlo pur di derubarlo. Il cadavere è stato rinvenuto solo il mattino seguente, attorno alle ore 8:30 di mattina.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 3 marzo/ Ricoveri in T.I. sotto quota 700

Ultime notizie, 8 minori arrestati a Milano per rapina

Una baby gang è stata sgominata nella giornata di ieri in quel di Milano. Nel dettaglio, si tratta di un gruppo di 8 ragazzini, tutti minorenni, che agivano nella zona a sud est del capoluogo lombardo, e che si sarebbero resi protagonisti di intimidazioni, aggressioni e rapine a passanti. I giovanissimi hanno tutti fra i 12 e i 17 anni, e sono indiziati a vario titolo e in concorso fra di loro per i reati di rapina, tentata rapina e lesioni personali aggravate in concorso per almeno 14 casi. La baby gang era denominata Z4, e operava soprattutto nei quartieri “Corvetto” e “Calvairate”. Secondo le indagini, avrebbe commesso “in più circostanze – si legge sull’agenzia Ansa – violente aggressioni e 14 rapine (anche tentate) in danno di passanti che avvicinavano con banali pretesti all’interno di parchi, sui mezzi di trasporto pubblico, nei pressi delle fermate o nei principali luoghi di aggregazione giovanile, sottraendo loro smartphone e altri oggetti di valore”.

Roberto Bolle, abbraccio alla ballerina ucraina Iana Salenko/ Video: il gesto a Dubai

Ultime notizie, Papa Francesco e l’appello nel mercoledì delle Ceneri

Nuovo appello alla pace di Papa Francesco nella giornata di ieri. In occasione dell’udienza generale da San Pietro per il mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima, il Santo Padre ha chiesto nuovamente la Pace, dicendosi dal “cuore straziato” e parlando di “follia” della guerra. “Ripeto: tacciano le armi, Dio sta con gli operatori di pace non con chi usa violenza”, riferendosi non soltanto a quanto sta accadendo da una settimana a questa parte in Ucraina, ma anche alla Siria e allo Yemen. Il Pontefice ha ricordato come quella di ieri fosse una giornata per “stare vicini alle sofferenze del popolo ucraino, una giornata per sentirci tutti fratelli e implorare a Dio la fine della guerra”. Al digiuno di Papa Francesco hanno aderito oltre 270 parlamentari di ogni schieramento politico.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

I dati del bollettino del coronavirus sono in calo anche nelle ultime 24 ore, I nuovi casi registrati sono stati 36.429 a fronte dei 46.631 registrati il giorno precedente. In leggero calo anche i decessi che sono stati 214 contro 233, mentre è rimasto stabile il tasso di positività, all’8,8%, il più basso dallo scorso mese di dicembre. Restano in discesa anche i numeri relativi ai ricoveri ospedalieri. Nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 681 persone con un calo di 27 unità, mentre per quanto riguarda i ricoveri ordinari, con il calo odierno di 502 unità, si è scesi a 9.954, sotto la soglia psicologica dei 10mila.

Ultime notizie, la nomina del nuovo Consiglio superiore di Sanità

Nella giornata di ieri sono stati nominati i 30 consiglieri del nuovo Consiglio superiore della Sanità. 17 sono i confermati rispetto al gruppo precedente mentre 13 sono i nuovi entrati, tra i quali Luca Richeldi, personaggio visto in diverse occasioni in televisione per interventi relativi al Covid, e Maria Rosaria Capobianchi, ricercatrice che fa parte del gruppo dell’ospedale Spallanzani di Roma che era stato il primo ad isolare il virus del covid. Dopo queste nomine in totale le donne sono 10 con un netto aumento rispetto alle 3 del precedente Consiglio e 1/3 del totale dei consiglieri.

Ultime notizie, ricoverato al Mayer di Firenze un ragazzo di 14 anni dopo la caduta da una finestra

Un incidente molto grave è accaduto ieri mattina in una scuola media di Firenze. Un ragazzo di 14 anni è caduto dalla finestra durante il cambio dell’ora ed è stato trasportato all’ospedale Mayer dove versa in gravi condizioni. Nella scuola sono arrivati gli agenti di polizia per le indagini del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ultime notizie, il fermo dei trasporti da e per la Russia

La guerra tra Russia e Ucraina fa sentire i suoi effetti anche sui trasporti e i container si fermano dando in questo modo un nuovo colpo mortale al commercio con l’estero dopo quello subito al momento dell’inizio della pandemia di coronavirus. Alcuni colossi del settore come Msc e Maersk hanno fermato le operazioni di trasporto e immediatamente gli analisti hanno evidenziato degli aumenti di prezzi dei generi fermati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA