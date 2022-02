Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina: soldati russi “per la pace” nel Donbass

Quella di ieri è stata un’altra giornata di tensioni fra Ucraina e Russia. Gli Stati Uniti si dicono pronti ad un summit con Mosca, “mediato” dall’Eliseo, ma Putin ha frenato dicendo che si tratterebbe di un incontro “prematuro”. Intanto Kiev ha chiesto aiuto all’Unione Europea affinchè vengano introdotte sanzioni verso la Russia fin da subito, e nel contempo, non si placano i bombardamenti nel Donbass, in particolare sulla città di Donetsk, dove più di 20mila persone sono al momento senz’acqua per via delle bombe che hanno colpito un impianto idrico, così come riferito da autorità locali. Fra gli obiettivi colpiti anche un ospedale e la centrale di Donetsk, mentre Kiev ha negato di aver bombardato un valico di frontiera russo. Infine il “colpo di scena”, con Putin che ha riconosciuto l’indipendenza del Donbass, inviando “soldati per la pace” in Ucraina, ma secondo la Nato si tratterebbe solo di un pretesto per l’invasione.

Ultime notizie, 16 arresti a Latina per corruzione

Importante operazione condotta ieri dalle forze dell’ordine, precisamente dai carabinieri del comando provincia di Latina. Come riferisce l’agenzia Ansa nella sua edizione online, sono state emesse sedici misure cautelari, fra cui anche una destinata al sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi. Il primo cittadino è finito agli arresti domiciliari, e le indagini hanno coinvolto amministratori, funzionari pubblici e imprenditori a cui si contestano, a vario titolo, i reati di corruzione, peculato e falso ideologico. Secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa, le indagini avrebbero riguardato in particolare delle concessioni demaniali rilasciate dal comune di Sabaudia, e sono in corso perquisizioni e sequestri di beni. Le indagini, coordinate dalla procura di Latina, hanno riguardato la contestazione di ben 11 episodi di turbativa d’asta e uno di corruzione. Le persone indagate, infine, sono circa una ventina.

Ultime notizie, le parole di Mattarella sulla lingua italiana

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha mandato ieri un messaggio in occasione dell’evento “La lingua Madre – #Italiano Trapassato Futuro”, sulla lingua italiana: “Desidero esprimere il mio apprezzamento per l’iniziativa che si pone come un proficuo momento di confronto e di riflessione sulla lingua italiana nell’attuale scenario globale, caratterizzato dalla multiculturalità e dal crescente sviluppo di nuovi mezzi e forme di comunicazione. Ne è prova la presenza alla manifestazione di testimonianze provenienti da ambiti molto diversi tra loro, dal mondo accademico e della ricerca a quello della musica pop e del cinema, da quello istituzionale a quello del giornalismo, fino alla comunicazione dei blogger e degli youtuber”.

Ultime notizie, Salvini: “Mai più al governo con la sinistra”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, non è intenzionato a costituire un eventuale nuovo governo con la sinistra. Parlando ieri ai microfoni del programma 24 Mattino su Radio 24, ha confessato: “Conto che non ci siano altre emergenze. Non vedo perché dovremmo mai più governare con la sinistra”. E ancora: “Se non ci fosse stata la pandemia, non avremmo mai accettato di governare con un movimento da cui ci differenziano tante cose, pensiamo solo alla sicurezza. C’è un’emergenza sicurezza – ha proseguito – a Milano, Roma, Napoli. Per il Pd va bene così, ma di fronte al lockdown, ai morti, all’emergenza sanitaria ed economica, non potevamo dire di no alla richiesta del presidente Mattarella. Sicuramente, senza emergenze, la Lega è alternativa alle sinistre in Italia e in Europa, e lo sarà in futuro”.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Il bollettino relativo al Covid mostra ulteriori rallentamenti rispetto ai numeri delle 24 ore precedenti, I nuovi casi sono 24.408 a fronte dei 231,766 tamponi effettuati, con il tasso di positività che è tornato al 10,5%. I nuovi decessi sono stati invece 201, con aumento giornaliero rispetto ai 141 di ieri. I dati del Ministero della salute evidenziano anche un calo di unità nelle terapie intensive, con un totale di 928 pazienti, mentre nei reparti ordinari c’è stato un aumento di 91 unità. Il numero odierno dei guariti è stato di 50.659 con un calo di 26.276 unità nel totale dei contagiati attuali.

Ultime notizie, la conferenza stampa del Generale Figliuolo

Nel corso di una conferenza stampa il Generale Figliuolo ha annunciato che dal prossimo 1 marzo sarà iniziata la somministrazione della quarta dose di vaccino, riservata alle persone “fragili”. Illustrato anche l’andamento della pandemia con la conferma dei cali sempre più importanti settimana dopo settimana sia nel numero dei contagi che in quelli dei ricoveri, con le strutture sanitarie che ora stanno uscendo dalla fase critica. Anche i dati delle varie regioni sono in miglioramento e dalla prossima settimana si potrebbe avere quasi tutta l’Italia in zona bianca, anche se ormai le differenze tra il colore bianco e giallo sono quasi inesistenti. Nella settimana appena conclusa il numero dei morti è tornato sotto quota 2mila. La diminuzione dei casi in una settimana è stata pari al – 24,5%.

Ultime notizie, pressing della lega per l’eliminazione del Green Pass

Il Carroccio continua a chiedere che l’obbligo di Green Pass sia eliminato dopo il 31 marzo ed ha votato insieme ai gruppi di opposizione una proposta di eliminazione, trovando soltanto i voti di Fratelli d’Italia e Alternativa, mentre tutti i restanti gruppi si sono dichiarati contrari. Nel centrodestra Forza Italia è contro l’abolizione, ma nello stesso tempo il suo leader, Silvio Berlusconi, ha reso noto che sta lavorando ad una proposta di allentamento delle restrizioni. Il Governo ha dato parere negativo alla proposta della Lega e anche il presidente della Camera, Fico, ha parlato della necessità di superare i paletti attuali con gradualità.

Ultime notizie, accoltellata una ragazza a Tor bella Monaca

A Tor Bella Monaca, nella periferia di Roma una ragazza di 14 anni ha accoltellato una di 17 dopo un litigio per un ragazzino. La 14enne è stata poi fermata dalla polizia, accorsa sul posto chiamata da alcuni residenti che hanno visto il fatto. Al momento del fatto la ragazza aveva ancora in mano il coltello con il quale aveva ferito la “rivale”. La 17enne è stata soccorsa e trasferita all’ospedale in codice rosso, mentre la 14enne dopo essere stata bloccata è stata trasferita in questura per l’interrogatorio.



