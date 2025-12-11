Le ultime notizie odierne le apriamo ancora una volta sulla guerra in Ucraina, con le nuove parole del presidente degli Stati Uniti, Trump

Apriamo le ultime notizie di oggi con la guerra in Ucraina e le trattative sulla pace. Nelle scorse ore è tornato a parlare il presidente americano Donald Trump che ha fatto chiaramente capire come sull’Ucraina si stia perdendo tempo, aggiungendo di aver avuto una discussione piuttosto accesa con i leader europei, in particolare con i volenterosi, sul tema.

Ultime notizie, la morte della scrittrice Sophie Kinsella

È morta a 56 anni la scrittrice Sophie Kinsella. La notizia è giunta ufficialmente ieri ma era nell’aria dopo che la stessa aveva annunciato di aver scoperto un tumore. A pochi giorni dal suo compleanno, avrebbe compiuto 56 anni domani, 12 dicembre 2025, è deceduta, così come annunciato dalla sua famiglia. Sophie Kinsella è stata l’autrice del best seller mondiale I love shopping, e purtroppo ha perso la sua battaglia.

Dolcissime le parole pubblicate sui social nel dare l’annuncio della sua dipartita, attraverso cui viene spiegato che Sophie Kinsella ha trascorso in modo sereno i suoi ultimi giorni con gli amori che l’hanno sempre coccolata, leggasi il Natale, la musica, la gioia e soprattutto la famiglia. “Sophie si considerava davvero fortunata nonostante la malattia”, si legge ancora, ricordando poi la sua straordinaria carriera da attrice.

Ultime notizie, cosa prevede il nuovo piano automotive Ue

Sono giorni febbrili a Bruxelles visto che i vertici dell’Ue stanno limando gli ultimi dettagli in merito al nuovo piano automotive che dovrebbe ritardare di cinque anni, dal 2035 al 2040, il ban dei motori termici. Diverse le misure previste, a cominciare da una possibile deroga delle vetture ibride (in particolare le plug-in hybrid), con ampio risalto ai carburanti sintetici. Nel contempo si cercherà di penalizzare le auto cinesi, che stanno guadagnando sempre più quote di mercato non soltanto nell’elettrico ma anche nel termico e negli ibridi, con la possibilità di introdurre nuovi dazi.

Infine, focus sulle E-Car, le piccole kei car in versione europea, che dovrebbero avere un costo massimo di 15.000 euro, con batterie di ridotta capienza e dimensioni molto compatte. Il nuovo piano Ue dell’automotive dovrebbe essere pubblicato il prossimo 16 dicembre ma non è da escludere che possa essere posticipato a gennaio, visto che si tratterà di un pacchetto di misure molto corposo.

Ultime notizie, cucina italiana patrimonio dell’Unesco

È arrivata nella giornata di ieri la notizia che da tempo aspettavamo, ovvero che la cucina italiana è a tutti gli effetti patrimonio dell’Unesco. Il nostro “cibo” riceve così l’ennesimo riconoscimento e l’incoronazione è avvenuta in quel di Nuova Delhi, la capitale dell’India, dove si è riunito il comitato intergovernativo, che ha accolto la candidatura del Bel Paese.

Alla fine è stata riconosciuta la preparazione, ma anche i rituali domestici, gli ingredienti e la convivialità, e ciò rappresenta un valore aggiunto per l’Italia, che grazie a questo importante titolo dovrebbe ottenere anche un forte ritorno economico, che andrà a ricadere poi su tutto l’indotto grazie ai milioni di turisti che nei prossimi anni visiteranno lo Stivale.



Ultime notizie, nuovo bonus bollette in arrivo

È in arrivo un nuovo bonus bollette per le famiglie italiane più povere, così come riferisce TgCom24 citando la bozza del decreto energia che entrerà in vigore nel 2026. Se la misura alla fine venisse attuata, si tratterebbe di un bonus da 55 euro una tantum sulle bollette elettriche, in aggiunta al bonus sociale già al momento in vigore.

Non è ben chiaro se il sostegno dovrà essere richiesto o andrà in automatico come per il bonus sociale, fatto sta che andrà solamente alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro e/o con 4 figli a carico. Secondo le stime del governo, dovrebbero essere 4,5 milioni le famiglie che potrebbero beneficiarne, per un costo complessivo della misura pari a 250 milioni di euro.

Ultime notizie, Tatiana Tramacere chiede scusa

Nella puntata di ieri di Chi l’ha visto è stata intervistata Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò sparita per dieci giorni prima di essere stata ritrovata in casa di un amico. La giovane, visibilmente provata, ha spiegato: “Chiedo scusa a tutti, alle forze dell’ordine, alla mia famiglia e ai cittadini”.