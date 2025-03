Nella giornata di ieri avrebbero dovuto essere rese note le notizie riguardanti i colloqui avvenuti tra Russia e Stati Uniti a Riad, ma il Cremlino ha annunciato che non lo saranno e nello stesso tempo che attualmente non sono previste altre telefonate dirette tra Putin e Trump. In ogni caso gli Stati Uniti hanno fatto sapere di aver raggiunto un’intesa sullo stop degli attacchi agli impianti energetici nonché sul mar Nero.

Kiev ha comunicato che le forze armate ucraine hanno colpito una base russa nella regione del Kursk e che questo attacco ha causato la morte di 30 soldati. Nella giornata di domani, in previsione della riunione dei “volenterosi” che è stata convocata dal presidente francese, Volodymyr Zelensky incontrerà domani a Parigi proprio Emmanuel Macron, che nell’occasione confermerà il sostegno della Francia a Kiev.

Ultime notizie, il giallo di Garlasco

Arrivano novità per quanto riguarda il delitto di Garlasco, il giallo dell’omicidio di Chiara Poggi clamorosamente riaperto dopo ben 18 anni. Stando a quanto riferito da TgCom24.it, nelle ultime ore sarebbe emerso un nuovo indizio importante, un frammento del tappetino del bagno della casa dei Poggi, che verrà sottoposto ad una ulteriore indagine, e che potrebbe portare a delle nuove tracce biologiche, magari del dna.

Il portale fa sapere che questo dettaglio è emerso dall’elenco di campioni e di reperti che sono stati allegati alla nuova iscrizione sul registro degli indagati di Andrea Sempio. Quest’ultimo nel frattempo ha rilasciato una nuova intervista ai microfoni di Storie Italiane, ribadendo la sua innocenza, e smontando punto punto tutte le accuse che gli vengono mosse, come ad esempio il ticket del parcheggio perfettamente conservato, le tre chiamate a casa Chiara Poggi, le impronte trovate in casa nel sangue e il giallo del suo dna sul corpo di Chiara Poggi.

Ultime notizie, 22enne morto sul lavoro in Friuli

Choc a Vajont, in provincia di Pordenone, dove un giovane operaio di 22 anni è morto sul lavoro nelle scorse ore. Il ragazzo stava facendo il turno notturno in una ditta di Maniago, specializzata nella lavorazione dell’acciaio a caldo. Erano circa le 1:30, scrive RaiNews, quando una scheggia incandescente “sparata” da una macchina per lo stampaggio di ingranaggi industriali, ha trafitto il ragazzo, uccidendolo praticamente all’istante. Stando ad una prima ricostruzione sembra che il ragazzo sia stato colpito da un frammento metallico mentre stava lavorando vicino ad uno stampo: il 22enne avrebbe subito delle gravissime lesioni interne che purtroppo lo hanno ucciso nel giro di pochissimi secondi. Quando infatti l’ambulanza è arrivata sul luogo di lavoro, dopo pochi minuti dagli eventi, l’operaio era già morto e a nulla sono serviti i tentativi dei medici di rianimarlo. Al momento il corpo del ragazzo è nelle mani dell’autorità giudiziaria, aperta come da prassi una indagine.

Una “Strage senza fine”, così è stata etichettata da parte della segreteria della Cisl la giornata di oggi con tre morti sul lavoro nel giro di poche ore. Le tre vittime avevano 22, 50 e 38 anni, e gli incidenti che li hanno visti coinvolti sono accaduti a Pordenone, a Napoli e a Orvieto. I primi due sono avvenuti nel pomeriggio di ieri mentre l’ultimo stamani in mattinata. Il 22enne Daniel Tafa è morto a causa di un incidente accaduto aal’1.30 di notte a Maniago, in provincia di Pordenone all’interno della fabbrica Stm, con una scheggia che lo ha trafitto alla schiena. L’incidente nel quale è morto il 50enne Nicola Sicignano è avvenuto all’interno di una ditta che opera nello smaltimento rifiuti con l’uomo rimasto incastrato in un nastro trasportatore. Infine l’ultimo incidente a Orvieto con un 38enne che è stato investito da un mezzo pesante mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione all’interno di un cantiere dell’Autosole.

Ultime notizie, Blatter e Platini assolti

Sono stati assolti Sepp Blatter e Michel Platini, ex presidente della Fifa e dell’Uefa, accusati di truffa. Nella giornata di ieri si è celebrato il processo di Appello, di secondo grado, e la corte del tribunale di Muttenz, in Svizzera, alla fine ha deciso di assolvere appunto i due imputati dopo quasi dieci anni di indagini e dopo che già erano stati assolti durante il processo di primo grado.

Il caso riguardava l’assegnazione dei mondiali di calcio alla Russia e al Qatar, con l’accusa che puntava il dito contro i due ex pesi massimi del calcio europeo e mondiale, che avrebbero (secondo appunto chi accusa), favorito l’assegnazione dei mondiali di calcio alle due nazioni di cui sopra. Accuse che sono risultate infondate così come deciso dal tribunale svizzero, nonostante una richiesta della Procura di una pena di un anno e otto mesi per entrambi.

Ultime notizie, morto il re dei biscotti Giuseppe Vicenzi

L’industriale del settore dolciario Giuseppe Vicenzi, noto come il re dei biscotti e presidente del gruppo dolciario omonimo è morto oggi a 92 anni. Vicenzi, che guidava l’azienda dagli anni 60 dello scorso secolo, era stato anche nominato Cavaliere del lavoro pochi anni fa.

Nella sua azienda, che ha un fatturato di circa 130 milioni di euro, aveva tra i marchi anche Mr.Day e Grisbì e si producevano numerosi tipi di biscotti e pasticceria industriale di ottima qualità. Giuseppe Vicenzi era stato anche impegnato nel mondo del basket con la formazione della Scaligera Basket, che aveva condotto a diversi titoli compresa la Coppa Italia.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

La settimana si svolgerà all’insegna della variabilità con possibilità di vento forte e di acquazzoni su varie regioni italiane. Secondo i meteorologi fino al prossimo 10 aprile la situazione vedrà l’alternarsi di ampie schiarite e di fasi di maltempo che potrebbero interessare anche le regioni del sud Italia.

Le temperature nei prossimi giorni saranno nella media stagionale, con alcune situazioni leggermente sotto i valori del periodo. Nei giorni di domani e giovedì le precipitazioni saranno “a macchia di leopardo”, con ampie fasi soleggiate. Il vento potrà soffiare con una buona intensità soprattutto nel Salento e nelle regioni della fascia ionica.