Le ultime notizie le apriamo con il vertice di pace che si è tenuto ieri in quel del Cremlino alla presenza di Vladimir Putin e della delegazione americana capitanata da Witkoff e Kushner, rispettivamente, inviato Usa e genero di Trump. Da Mosca è arrivato l’ok al piano di pace per l’Ucraina ma solo su una parte: serviranno nuovi incontri.

Ultime notizie, le novità su Garlasco

Giungono novità in quel di Garlasco grazie a delle foto inedite, mai viste prima, che mostrano Andrea Sempio il pomeriggio del 13 agosto 2007 in via Pascoli, dove abitava fino a quel giorno la povera Chiara Poggi. Negli scatti, su cui già stanno indagando i carabinieri di Milano e la procura di Pavia, si vede Sempio al volante dell’auto di famiglia, poi una terza foto in cui si vede lui in piedi al fianco del padre, Giuseppe, mentre parlano con altre persone.

Gli scatti, così come ricordano anche gli avvocati dello stesso indagato, confermano la versione fornita da sempre dallo stesso Andrea Sempio, che ha spiegato di essere passato in macchina davanti alla via di Chiara Poggi vedendo del trambusto, dopo di che si sarebbe informato, sarebbe andato a casa dal padre e i due insieme sarebbero tornati in via Pascoli, così come dimostrato dagli scatti. Il tutto sarebbe avvenuto fra le 16:00 circa e le 16:15, di conseguenza diverse ore dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Soddisfatti i legali di Sempio, secondo cui le immagini dimostrano appunto la veridicità del racconto del loro cliente, e l’avvocato Cataliotti, parlando con il talk di La7, Ignoto X, si è detto speranzoso che magari possano emergere delle foto di Sempio a Vigevano la mattina dell’omicidio. Non va infatti dimenticato che il ragazzo ha sempre dichiarato di essere andato in libreria, così come testimoniato dal famoso scontrino della discordia.

Ultime notizie, Mogherini indagata

Una notizia che scuote la politica europea, quella giunta nella giornata di ieri attorno alle ore 14:00: Federica Mogherini, ex ministra ed ex alta rappresentante Ue, attuale rettrice del Collegio Europa, è stata fermata nell’ambito dell’indagine scattata ieri mattina, con tanto di perquisizione presso la SEAE e il Collegio d’Europa a Bruges.

Si indaga su una possibile frode in merito all’utilizzo dei fondi da parte dell’Unione Europea. Tre le persone fermate in tutto e fra queste vi sarebbe, oltre alla Mogherini di cui sopra, anche il diplomatico italiano Stefano Sannino.



Ultime notizie, Ue torna sui suoi passi sul ban termico?

Sembra proprio che l’Unione Europea stia ripensando seriamente la sua strategia sul settore automotive, bloccando di fatto il ban del motore termico previsto attualmente dal 2035 in favore del tutto elettrico. Lo ha fatto chiaramente capire il commissario Ue Apostolos Tzitzikostas, che attraverso un’intervista con i tedeschi di Handelsblatt ha spiegato che Bruxelles è al lavoro su un nuovo pacchetto di misure automotive, facendo chiaramente capire come si rivedrà lo stop ai termici in programma fra 10 anni, aprendo invece a una multienergia e ai carburanti alternativi.

Il commissario ha precisato inoltre che molto probabilmente la revisione non arriverà entro il 10 dicembre, così come preventivato in queste settimane, ma servirà un po’ più di tempo, molto probabilmente a inizio gennaio. Ricordiamo che da ormai due anni il governo italiano spinge verso una revisione profonda della strategia auto europea e finalmente sembrerebbe essere arrivata all’obiettivo.

Ultime notizie, piogge torrenziali nel sud est asiatico

Le piogge torrenziali stanno mettendo in ginocchio il Sud-est asiatico, a cominciare da Sri Lanka, Indonesia e Thailandia. Come riferito da Rai News, si parla di più di 1.000 morti, un numero in continua ascesa tenendo conto che all’appello mancano ancora 800 dispersi.

Tre milioni, invece, gli sfollati per una vera e propria ecatombe, tenendo conto che si tratta del disastro naturale peggiore degli ultimi 7 anni, da quando cioè si verificò lo tsunami del 2018 che causò circa 2.000 vittime. Le immagini che giungono da quelle zone del mondo sono eloquenti e mostrano fiumi ovunque, con case devastate e persone salvate dai soccorritori.