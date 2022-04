Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, Zelensky: “Guterres? Russia umilia l’Onu”

Non si ferma la guerra in Ucraina, e il comandante del battaglione Azov ha fatto sapere che su Mariupol è caduta ieri una “pioggia di bombe al fosforo”, provenienti ovviamente dall’esercito russo. Intanto il Bundestag, il parlamento tedesco, ha approvato nella giornata di ieri l’invio di armi pesanti in favore della causa ucraina: ‘L’invio di armi una minaccia per l’Europa’, ha replicato Mosca. E’ uscito nuovamente allo scoperto il segretario generale dell’Onu, Guterres ‘Decide Mosca se finire la guerra’, invitando poi un appello ai russi a cooperare con la Corte penale internazionale dell’Aja sui possibili crimini di guerra. Ma proprio Guterres è stato vittima di un episodio increscioso visto che, durante la sua visita a Kiev, la Russia ha bombardato la capitale ucraina: “Mosca ha voluto umiliare l’Onu” ha commentato Zelensky. Prosegue nel frattempo lo scambio di accuse fra Stati Uniti e Russia mentre il presidente del consiglio Mario Draghi ha fatto sapere che farà visita a Biden il prossimo 10 maggio.

Donne in topless in piscina: c'è il via libera/ Germania: "Ok al bagno a petto nudo"

Ultime notizie, omicidio a Treviglio: a sparare una 71enne

Nella mattinata di ieri, poco prima delle ore 8:00, si è verificato un omicidio a colpi d’arma da fuoco in quel di Treviglio, in provincia di Bergamo. La 71enne Silvana Erzenberger ha ucciso il vicino di casa, Luigi Casati, di anni 62, ferendo anche la moglie di lui, Monica Leoni, di anni 58. In base a quanto emerso pare che fra il trio vi fosse dell’astio che andava avanti da anni, e con un gesto assolutamente folle la 71enne avrebbe sparato al vicino che stava nel frattempo portando fuori il cane per fare i bisogni. Sul posto è intervenuta subito dopo la polizia e nel contempo sono giunti i soccorsi, ma per l’uomo non vi è stato nulla da fare. Ferita ma non è in pericolo di vita, la moglie, mentre la 71enne omicida è in stato di fermo.

Bollettino vaccini covid oggi 29 aprile/ 114.527 quarte dosi somministrate

Ultime notizie, Samantha Cristoforetti sulla Iss

Come da programma è giunta a bordo della Iss, la stazione spaziale internazionale, la nostra Samantha Cristoforetti. Dopo il decollo della missione Crew-4 alle ore 9:52 di mercoledì mattina, 16 ore dopo, nella giornata di ieri, l’equipaggio composto da quattro astronauti è giunto a destinazione, aprendo il portellone per lo sbarco sulla stazione fluttuante. La missione, denominata Minerva, è la seconda nello spazio per la nostra connazionale, e assieme a lei vi sono Nasa Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins, oltre ai sette astronauti già a bordo della Iss, leggasi Raya Chali, Thomas Mashbirn e Kayla Barrow, tutti della Nasa, Oleg Artemyev, Denis Matveyev e Sergei Korsakov, dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, e il tedesco Mathias Maurer, dell’Esa. Samantha Cristoforetti resterà in orbita circa sei mesi prima di rimettere piede sulla Terra.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 29 aprile/ +10 ricoveri, positività 13.1%

Ultime notizie covid, il report settimanale della Fondazione Gimbe

Nella giornata di ieri è stato pubblicato il consueto bollettino settimanale sui casi covid a firma Fondazione Gimbe. Il report ha evidenziato una nuova crescita dei contagi dopo che nella precedente settimana si era verificata un’inversione di tendenza. Dal 20 al 26 aprile i contagi sono stati esattamente il 22.7 per cento in più rispetto al periodo precedente, passando da 353.193 a 433.321. A livello locale, invece, si sottolineano le 11 province con un’incidenza superiore ai 1.000 casi su 100.000 abitanti, e in generale in tutte le regioni si registra una crescita dei nuovi casi, dal 2.9 per cento del Piemonte fino al 44% della Basilicata. Infine, nel periodo 20-26 aprile, sono stati effettuati 2.563.195 di tamponi anti covid, l’11.7 per cento in più rispetto alla settimana precedente.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Il bollettino di ieri del coronavirus segnala in totale 69.204 nuovi casi di contagio, numero inferiore agli 87.940 del giorno precedente. Inferiore è stato anche il numero dei tamponi processati, ma il tasso di positività continua comunque a scendere e si è portato al 15,7%. Contemporaneamente cala il numero dei decessi, oggi 131, dopo i 186 di ieri. Il calo si registra anche nel numero dei pazienti ricoverati in intensiva. – 12rispetto al giorno precedente ed un totale di 382, mentre sono sempre sopra quota 10mila, esattamente 10.076, i ricoveri nei reparti ordinari, che oggi sono calati di 79 unità. L’incremento dei guariti è stato nelle ultime 24 ore è stato di 55.773 unità.

Ultime notizie, morte sul lavoro a Roma nella sede del Ministero degli Esteri

Un operaio di 39 anni, Fabio Palotti, è stato trovato morto a Roma per un incidente sul lavoro, mentre si trovava nella sede del Ministero degli Esteri. L’operaio era intento alla manutenzione ed è precipitato all’interno del vano ascensore. La tragedia che ha causato la morte di Palotti potrebbe essere accaduta anche nel tardo pomeriggio di mercoledì, in quanto proprio da quell’ora non si avevano più sue notizie. Stamani è stato trovato morto da un collega che iniziava il turno mattutino. La caduta potrebbe essere stata causata da un malore oppure da una perdita di equilibrio, ma i carabinieri stanno cercando di ricostruirne la dinamica. Palotti era sposato e padre di 2 figli ed il suo corpo, sul quale sono evidenti le tracce di numerosi traumi, è stato recuperato da una squadra dei Vigili del Fuoco.

Ultime notizie, cambiano le norme sulle mascherine

Dal prossimo 1 maggio non sarà più obbligatorio indossare le mascherine al chiuso nei bar e nei ristoranti, così come nei supermercati e nei negozi vari, dove saranno comunque raccomandate. Restano invece obbligatorie, fino al 15 giugno, per salire sui mezzi di trasporto, entrare nei teatri e nei cinema e comunque dove si tengono spettacoli al chiuso. Sui posti di lavoro saranno raccomandate ma i datori di lavoro potrebbero emettere dei protocolli, in accordo al settore di lavoro, per mantenerle obbligatorie. Il testo dell’emendamento che contiene queste variazioni è stato approvato dalla Commissione della Camera dei deputati e sarà inserito nell’ordinanza che verrà emessa dal Ministero della salute.

Ultime notizie, un escursionista muore sulla Maiella

Un escursionista 60enne di Pescocostanzo, Marco Trozzi, che si trovava sulla Maiella insieme a due amici ha perso la vita mentre era in fase di discesa con gli sci, precipitando in un crepaccio, e uno dei suoi amici si trova in gravi condizioni. L’incidente che ha causato la morte dell’escursionista è accaduto nella zona del Passo San Leonardo nella mattina di oggi. L’allarme al 118 è stato dato dall’uomo rimasto illeso.











