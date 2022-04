Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, Zelensky: “Iniziata battaglia nel Donbass”

Prosegue la guerra fra ucraini e russi, e nella giornata di ieri i maggiori bombardamenti dell’esercito di Mosca si sono concentrati nel Donbass. Diversi i missili caduti su Leopoli e a causa delle esplosioni sono morti sette civili fra cui anche un bambino. Intanto nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il sindaco di Bucha che ha spiegato: ‘Qui ucciso un abitante su 5′, mentre Zelensky, presidente ucraino, è tornato a chiedere armi all’occidente, sottolineando che ogni ritardo nelle forniture è come “un permesso alla Russia di uccidere”. “Cinquemila bambini deportati in Russia’, ha aggiunto Zelensky, ricordando che Mariupol “continua a lottare”, anche se, dopo oltre un mese d’assedio “non esiste più”, ha aggiunto il ministro Kuleba. Mosca ha invece annunciato: “Colpiti 315 obiettivi militari ucraini nella notte”.

Nella giornata di ieri il bollettino coronavirus ha comunicato 18.380 nuovi casi di positività su 105.739 tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività si alza di 2.4 punti percentuali, portandosi al 17.4%, mentre le vittime sono state 79, per un totale di 161.766. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, altri otto in più per un totale di 411, mentre nei reparti ordinari vi sono 9.940 pazienti covid, 182 in più rispetto alla precedente comunicazione. Stando a quanto comunicato dal ministero, sono 1.216.843 le persone attualmente positive al covid, 9.195 in meno nelle ultime 24 ore. Da quando è scoppiata la pandemia sono stati contagiati ben 15.730.676 gli italiani.

Ultime notizie, il 12 maggio il vertice mondiale sul covid

Il prossimo 12 maggio si terrà il secondo vertice mondiale sul covid. A comunicarlo nella giornata di ieri è stata la Casa Bianca, sottolineando come l’incontro punterà ad intensificare gli sforzi “collettivi per mettere fine alla fase acuta del Covid e a prepararsi alla prossima minaccia sanitaria”. Il meeting sarà in versione virtuale e presieduto congiuntamente dagli Stati Uniti e “dai Paesi cui spetta la presidenza di turno delle principali entità internazionali”, come scrive l’agenzia Ansa, ovvero, l’attuale presidente del G7, la Germania, quello del G20, l’Indonesia, dai presidenti dell’Unione africana, Senegal e Belize, e dalla presidenza del gruppo CARICOM: i Caraibi. “Il vertice raddoppierà i nostri sforzi collettivi per porre fine alla fase acuta della pandemia di Covid-19 e prepararsi a future minacce per la salute”, la dichiarazione congiunta dei Paesi che parteciperanno al vertice.

Ultime notizie, nuovo appello del Papa alla pace

Nel giorno del Lunedì dell’Angelo, Pasquetta, Papa Francesco è tornato ad appellarsi alla pace. In occasione del Regina Coeli di ieri il Santo Padre ha spiegato: “La Grazia del Signore risorto doni conforto e speranza a quanti sono nella sofferenza, nessuno sia abbandonato, le liti, le guerre, le contese lascino posto alla comprensione, alla riconciliazione. Sottolineare sempre questa parole: riconciliazione”. Quindi il Pontefice ha aggiunto e concluso: “Dio ha vinto la battaglia decisiva contro lo spirito del male”, “lasciamo vincere Lui”, “rinunciamo ai nostri piani umani, convertiamoci ai Suoi disegni di pace e di giustizia”.

Ultime notizie, due morti ed alcuni feriti in un incidente stradale nella bergamasca

Due persone sono morte e molte sono rimaste ferite in un incidente stradale che è accaduto a Bianzano, sulla provinciale 40, in provincia di Bergamo. Lo scontro ha coinvolto una autovettura ed un gruppo di moto, con due motociclisti, un uomo ed una donna, che sono morti, mentre per altri due motociclisti del gruppo si sono registrate ferite gravi. Illesi invece gli occupanti dell’auto, che ha però preso fuoco. Sul luogo dell’incidente, oltre alle autoambulanze ed ai mezzi della polizia, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Ultime notizie, morta una donna italiana in Lussemburgo

Sonia Di Pinto, una donna di 46 anni che lavorava in un albergo del Lussemburgo, è stata trovata morta nel seminterrato di un ristorante situato nel quartiere di Kiechberg. La polizia locale sospetta che la morte sia dovuta ad una rapina, visto che sono stati sottratti anche 3mila euro. Sonia Di Pinto era originaria di una località in provincia di Campobasso, Petricciato, e da tempo lavorava in Lussemburgo dove era emigrata. La sua morte è stata causata da un colpo alla testa sferrato con un corpo contundente. Per le indagini è stata disposta l’autopsia sul corpo e la polizia sta visionando le telecamere che si trovano nella zona in cui è avvenuto il delitto.

Ultime notizie, primi retromarcia in USA relativi al covid

Filadelfia è la prima città degli Stati Uniti che ha reintrodotto l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso. Un obbligo che vale per tutti i locali, dalle scuole ai ristoranti, ai centri commerciali ed anche agli uffici pubblici e governativi. Una misura che è stata decisa per il deciso aumento dei casi di contagio che nell’ultima settimana sono più che raddoppiati. Anche a livello generale negli USA la tendenza è al rialzo per quanto riguarda il numero dei contagi giornalieri.











