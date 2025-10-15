Le ultime notizie le apriamo con quanto avvenuto ieri sera a Udine dove si sono tenuti degli scontri fra manifestanti Pro Pal e le forze dell'ordine

Le ultime notizie le apriamo con quanto avvenuto ieri sera a Udine, dove i manifestanti Pro Pal sono scesi in piazza per la partita fra Italia e Israele, scontrandosi con la polizia.

Il bilancio è il ferimento di un carabinieri ma anche di una giornalista della Rai e di un cameraman. Da segnalare che nel corso del match è stato fischiato l’inno di Israele ed inoltre sono stati sventati due tentativi di invasione di campo.

ESPLOSIONE DURANTE SGOMBERO A VERONA/ Tre carabinieri uccisi, quando la povertà umana diventa violenza

Ultime notizie, dramma a Verona: morti 3 carabinieri

Potrebbe scattare l’accusa di omicidio per quanto avvenuto alle prime ore di ieri, martedì 14 ottobre 2025, in quel di Castel d’Azzano, in provincia di Verona: tre carabinieri sono morti a seguito di un’esplosione causata volutamente durante l’esecuzione di uno sfratto. I militari dell’Arma si erano recati ieri mattina presso un casolare agricolo che era stato occupato abusivamente, per sfrattare in maniera coatta le persone al suo interno, ma queste hanno resistito allo sfratto e, non contente, hanno fatto saltare in aria l’edificio, facendolo collassare su se stesso. Due carabinieri di 56 anni e uno di 36 sono deceduti sul colpo, mentre altre quindici persone sono rimaste ferite, sepolte dalle macerie.

Omicidio Lorys Stival, dal delitto di Santa Croce Camerina alle sentenze/ Cos'è successo e le tappe

Subito dopo l’esplosione sono state fermate tre persone, tutti e tre fratelli: due uomini e una donna, ritenuti responsabili di quanto avvenuto ieri mattina nel Veronese. Nel casolare sono state ritrovate diverse bombole di gas e anche delle molotov, chiaro indizio che il trio si stava preparando alla resistenza. Inoltre, un anno fa si verificò un episodio simile: un’esplosione con il gas in risposta a uno sfratto. Un episodio gravissimo, che ha causato la morte di tre servitori della patria: ora i tre rischiano di passare il resto della vita dietro le sbarre. Forse era meglio agevolare lo sfratto.

Ramy Elgaml: negata la "super" perizia chiesta dai PM/ GIP: "Materiali sufficienti per decidere sul processo"

Ultime notizie, Massimo Lovati non è più l’avvocato di Andrea Sempio

È arrivata ufficialmente la decisione in merito all’avvocato Massimo Lovati da parte di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Garlasco. I due hanno preso strade diverse, visto che il commesso ha deciso di revocare il mandato al noto penalista dopo otto anni di difesa. A pesare nella scelta sono state le ultime parole rilasciate dallo stesso avvocato di Vigevano, come quando ha definito i genitori di Sempio delle persone “ignoranti come capre”, parlando a Quarto Grado, ma anche quando ha discusso con Fabrizio Corona del caso Yara Gambirasio.

Nel corso degli ultimi mesi, Lovati si è sempre distinto per non avere peli sulla lingua, ma anche per le sue ipotesi senza dubbio suggestive sulla morte di Chiara Poggi, come ad esempio la tesi del sicario collegata al santuario delle Bozzole. L’esito è arrivato nella giornata di ieri, poco dopo le ore 13:00, e Sempio ha fatto sapere che, al momento, è difeso solo dall’avvocatessa Angela Taccia, in attesa della nomina di un altro avvocato.



Ultime notizie, Filippo Turetta rinuncia al processo di secondo grado

Filippo Turetta, condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, ha annunciato di voler rinunciare al processo d’appello. Lo riferisce TgCom24.it, specificando che il ragazzo ha inviato una lettera scritta a mano attraverso cui ha deciso di rinunciare al processo, in quanto non vuole cercare sconti di pena, ma si sente nel contempo “sinceramente pentito”. La notizia è un vero e proprio colpo di scena, anche perché arriva a pochi giorni dall’avvio del processo, il 14 novembre 2025, fra meno di un mese, che ora non si celebrerà più.

I legali di Filippo Turetta avevano deciso di impugnare la sentenza di primo grado, contestando la premeditazione, un nodo cruciale nel primo dibattimento: secondo i legali, il condannato avrebbe agito d’impeto e non secondo un piano, una tesi a cui però non credette il giudice. In quel processo era stata comunque esclusa l’aggravante della crudeltà, circostanza che aveva fatto discutere e non poco, visto il modo brutale con cui la povera Giulia Cecchettin fu uccisa.

Ultime notizie, la guerra a Gaza

Il cessate il fuoco sarebbe stato violato e, nella giornata di ieri, sarebbero stati ammazzati quattro palestinesi a Gaza City che avrebbero varcato la linea gialla, secondo fonti israeliane. Intanto è iniziata la fase due della pace, ovvero la messa in sicurezza di Gaza, quindi la sua amministrazione e, soprattutto, la certezza che non scoppi più una nuova guerra. Lo ha annunciato a Fox News Majed al-Ansari, portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar.