Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Ue “Ong non possono operare in un quadro da Far West”

Dopo il Consiglio dell’Unione Europea sui migranti che si è tenuto nella giornata di ieri, il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, ha spiegato che “le operazioni delle Ong non sono un tabù, si deve discuterne perché stiamo parlando della vita delle persone. Le operazioni nel Mediterraneo non possono avvenire in una situazione da Far West”.

Quindi lo stesso Schinas ha voluto precisare: “Siamo soddisfatti dei risultati di questo Consiglio straordinario. Si è trattato di uno spirito molto diverso da quello che ha circondato l’episodio Ocean Viking e che ha portato molte forze eurofobiche e populiste a dire che l’Europa non è in grado di fornire risposte sulle migrazioni”.

Ultime notizie, i funerali di Roberto Maroni

Si sono celebrati nella giornata di ieri i funerali di Roberto Maroni, storico esponente della Lega nonché ex ministro. In quel della basilica di San Vittore a Varese, l’ultimo saluto di stato all’ex presidente di regione Lombardia deceduto a seguito di una lunga malattia lo scorso 22 novembre. Ai funerali erano presenti anche il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Camera Ignazio La Russa, oltre a numerosi altri esponenti di spicco della politica italiana.

Davvero commuoventi le parole del figlio Filippo proferite in chiesa: “Papi, sappiamo che per te non è stato facile essere un papà, perché il tuo lavoro, che era la tua passione, ti portava spesso lontano da casa. Accendevamo la tv e ti vedevamo lì. Ma non siamo mai stati arrabbiati con te, era sempre una gioia vederti tornare nel weekend. Eri introverso, un timidone, nonostante i comizi, le ospitate in tv e i G8 con i potenti del globo. Per te era tanto difficile tirare fuori le tue emozioni. Ti sentivi in colpa perché non eri molto presente. Poi, nei momenti di difficoltà, hai capito che la famiglia poteva essere un porto che era qualcosa di cui avevi bisogno. Hai capito che ci sono cose più importanti della politica. Non ci hai fatto mai mancare il tuo affetto e le rassicurazioni, anche quando non riuscivi più ad alzarti dal letto, noi lo sappiamo bene perché il tuo amore ci è arrivato tutto. Buon cammino papa’”.

Ultime notizie, i dati del monitoraggio Iss sul covid

Torna a mordere il covid e la conferma è giunta ieri attraverso i dati del consueto monitoraggio Iss. Negli ultimi sette giorni è cresciuta l’incidenza dei nuovi casi nonché l’Rt, l’indice di trasmissibilità, quest’ultimo tornato sopra la soglia epidemica. Per quanto riguarda l’incidenza settimanale, il dato segna quota 388 casi ogni 100mila abitanti (nel periodo 18-24 novembre) contro i 353 ogni 100mila della settimana precedente (11-17 novembre).

In merito invece all’Rt medio calcolato sui casi sintomatici, il dato è stato pari a 1,04 (range 0,80-1,31), in aumento rispetto alla settimana precedente (quando era a 0,88) e superiore alla soglia epidemica. Sale anche l’occupazione negli ospedali dei malati covid, e attualmente nelle aree mediche è pari al 12% contro l’11 della settimana precedente. Stabile invece il dato riguardante i posti letto in terapia intensiva, rimasto fermo a quota 2.5%.

Ultime notizie, Mattarella nella Giornata contro la violenza sulle donne

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è espresso ieri in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: “La violenza contro le donne – le parole del capo dello stato – è una aperta violazione dei diritti umani, purtroppo diffusa senza distinzioni geografiche, generazionali, sociali. Negli ultimi decenni sono stati compiuti sforzi significativi per riconoscerla, eliminarla e prevenirla in tutte le sue forme. Tuttavia, per troppe donne, il diritto ad una vita libera dalla violenza non è ancora una realtà. Le cronache quotidiane ne danno triste testimonianza e ci ricordano che ci sono Paesi dove anche chi denuncia è oggetto di gravi ed estese forme di repressione”.

Il presidente ha quindi aggiunto e concluso: “Porre fine alla violenza contro le donne, riconoscerne la capacità di autodeterminazione sono questioni che interpellano la libertà di tutti”. Denunciare “è un atto che richiede coraggio. Un’azione efficace per sradicare la violenza contro le donne deve basarsi sulla diffusione della prevenzione delle cause strutturali del fenomeno e su una cultura del rispetto che investa sulle generazioni più giovani, attraverso l’educazione all’eguaglianza, al rispetto reciproco, al rifiuto di ogni forma di sopraffazione”.

Ultime notizie, Mattia Binotto lascia la Ferrari

Le anticipazioni riguardanti l’addio tra il team principal Mattia Binotto e la Ferrari che erano uscite alcune settimane fa e che erano state smentite, sono state invece confermate ed è atteso anche l’annuncio ufficiale della separazione.

Binotto era in carica dal 2019 rimpiazzando il precedente team principal, Maurizio Arrivabene, e in questi anni ha ottenuto sia successi che battute d’arresto. All’inizio dell’anno sembrava che fosse arrivata la svolta definitiva grazie alle due vittorie ottenute nei GP del Bahrain e Australia, ma successivamente è emersa prepotentemente la superiorità della Red Bull e Binotto ha iniziato a sentire anche che la proprietà non aveva più la completa fiducia nel suo operato.

Ultime notizie, i dati settimanali del Covid

Nella consueta comunicazione settimanale dei dati relativi al Covid si è visto che l’Rt nazionale è tornato ad aumentare e si è portato sopra 1. Il numero totale dei casi di contagio raffrontando i dati con quelli della scorsa settimana mostra un aumento del 10%, in calo rispetto al dato precedente che era stato un aumento del 15%, mentre i ricoveri e quindi l’occupazione dei letti rimane abbastanza bassa.

L’incidenza, nei giorni compresi tra il 18 ed il 24 novembre, è stata pari a 388 contagi ogni 100mila abitanti. Le regioni italiane considerate a rischio alto, secondo i dati comunicati dalla Cabina di regia, sono 6, mentre 13 sono classificate a rischio moderato e le ultime 2 a rischio basso.

Ultime notizie, le news sulla guerra Ucraina – Russia

I bombardamenti missilistici effettuati dalla Russia sulla città di Kherson hanno provocato la morte di almeno 15 persone. Almeno il 50% delle utenze elettriche della capitale Kiev sono fuori uso e Zelensky in una dichiarazione odierna ha dichiarato che non potranno esserci accordi di pace senza il coinvolgimento della regione Crimea.

Putin ha parlato alle madri dei soldati che sono stati uccisi nel conflitto descrivendoli come eroi e le ha esortate a non seguire le “fake news” che vengono emesse dai media occidentali. Altri raid hanno interessato la zona di Zaporizhzhia, dove è stato anche danneggiato un ospedale. mentre l’Europa sta continuando a discutere riguardo alla possibilità di introduzione del “price cap” sul gas, Putin minaccia “punizioni” per tutte le nazioni che chiuderanno i rubinetti.











