Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: UE, Timmermans senza maggioranza (2 luglio 2019)

Il vertice europeo di Bruxelles è stato aggiornato a oggi. Vista la fumata nera sulle nomine, il candidato di Germania e Francia Timmermans non ha raggiunto la maggioranza prevista, il Consiglio Europeo ha rimandato tutto a stamattina, martedì 2 luglio. Giuseppe Conte dichiara – l’Europa unita è di 28 Paesi e non di due. Con chiaro riferimento all’asse franco-tedesco che vuole imporre una linea non condivisa, e che potrebbe portare a un nuovo stallo sul voto per quanto riguarda Timmermans: possibile a questo punto l’avanzamento di un’altra candidatura forte.

Ultime notizie, nuove immagini del crollo del Ponte Morandi

Rese pubbliche nuove immagini sul crollo del ponte Morandi. Le riprese testimoniano il momento del disastro e danno nuovo vigore alla battaglia legale contro Autostrade Spa. il ministro Toninelli conferma – Andremo avanti fino alla revoca della concessione ad Autostrade, hanno dimostrato di non saper monitorare in maniera adeguata la rete autostradale italiana. Nelle immagini si vede la sommità della pila 9 che si stacca e a quel punto l’intera struttura (impalcato, piloni e i tiranti) si sarebbe girata su se stessa. Il crollo viene preceduto da una forte raffica di vento. Dopo il crollo si vedono alcuni lampi provocati, con ogni probabilità, da cavi della linea elettrica tranciati dai detriti.

Ultime notizie Sea Watch: Carola Rackete davanti al Gip

Ad Agrigento Carola Rackete, comandante della Sea Watch, è comparsa davanti al Gip che deve decidere sulla convalida del fermo. Non volevo speronare la motovedetta della Gdf – si è difesa la Rackete – pensavo si spostasse. Dopo tre ore di interrogatorio davanti al Gip, è stata nuovamente condotta ai domiciliari in attesa della decisione. Sulla questione migranti è spuntato oggi un video che accusa la polizia tedesca. Dalle immagini si vedono rappresentanti delle forze dell’ordine che inseguono e malmenano migranti presumibilmente africani. Testimonianze parlano di migranti picchiati e drogati prima di essere rispediti nei paesi di primo approdo in UE, così come permesso dagli accordi di Dublino.

Ultime notizie, coppia teneva segregato figlio in Sardegna

Orrore in Sardegna, ad Arzachena una coppia teneva segregato il proprio figlio di 11 anni. I carabinieri lo hanno trovato chiuso in una piccola stanza senza finestre ed in condizioni di igiene precaria. I due sono stati arrestati. E’ stato proprio il piccolo a dare l’allarme, sabato notte. “Pronto? Vi ho chiamato perché volevo parlare con mia zia. I miei sono andati a una festa e mi hanno rinchiuso nella mia cameretta, come fanno di solito“, ha detto al centralino chiamando da un telefono senza SIM, ma abilitato alle telefonate d’emergenza.

Ultime notizie, tensione Di Maio-Salvini

L’ attesissimo Consiglio dei Ministri in programma ha prodotto altre tensioni tra i due vice-premier. All’ordine del giorno c’era la legge di assestamento del bilancio per evitare la procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea e Luigi Di Maio non si è presentato. Su tutte le furie Matteo Salvini – Di Maio attacca la Lega su Autostrade e poi non si degna di presentarsi al CDM. Sul tema bilancio dello Stato e conseguente rischio di infrazione, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dice la sua – Sinceramente non crediamo che la procedura debba essere aperta. L’UE non deve irrigidirsi, ma piuttosto apprezzare i nostri sforzi. Nello scorso mese di maggio il tasso di disoccupazione è sceso finalmente sotto la soglia del 10%, si tratta del valore più basso addirittura dal febbraio 2012. Lo comunica l’ISTAT. In Italia il numero degli occupati ha raggiunto una quota superiore ai 23 milioni. Per Confindustria, comunque, l’economia nazionale non riesce a decollare.



