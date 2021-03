ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Londra, 0 morti per Covid dopo 6 mesi (30 marzo)

I dati del bollettino del coronavirus mostrano un incremento di 12.916 nuovi casi su 156,691 tamponi effettuati. Questo fa salire l’indice di positività all’8,2% dal 7,2% di domenica. I decessi registrati sono stati 417, in netto aumento rispetto ai 297 del giorno precedente. Aumentano di 42 unità anche i ricoveri nei reparti di intensiva con un + 43 stabile rispetto al + 44 di domenica. Tra le regioni la più colpita è l’Emilia Romagna che ha fatto registrare 2.011 nuovi casi, seguita dalla Lombardia che scende sotto quota 2mila con un aumento di 1.793, 1.504 i nuovi casi del Piemonte, 1,493 quelli del Lazio e 1.159 quelli della Campania. Sopra quota mille anche la Toscana, con 1.021, mentre il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia ha superato quota 3 milioni e 500mila. Per quanto riguarda le guarigioni sono state 19,725, con il totale dei pazienti che cala a 565,993.

COVID, CHIUSURE O RIAPERTURE?/ "Ecco perché non riusciamo ad anticipare il virus"

Ultime notizie, la portacontainer Ever Given liberata nel canale di Suez

Grazie al picco di alta marea che si è registrato nella zona in occasione del plenilunio ed all’aiuto di due rimorchiatori con 400 tonn di potenza, la portacontainer Ever Given si è mossa dalla sua posizione all’interno del canale di Suez e il traffico è potuto riprendere. Uno dei due rimorchiatori è italiano, Carlo Magno, e subito dopo essere arrivato sul posto ha contribuito, insieme all’olandese Alp Guard, alla liberazione della grande nave portacontainer dopo sei giorni di stop. La prima mossa è stata questa mattina intorno alle 5.40, poi alle 15,00 si è mossa definitivamente ed ora sta facendo rotta verso i laghi che si trovano al centro del canale. Termina così una situazione molto problematica, che ha causato gravi danni in termini economici con le navi costrette ad attendere lo sblocco del canale per poter passare che hanno raggiunto una cifra imponente, 350.

PIEPOLI: "A 86 ANNI ASPETTO ANCORA IL VACCINO"/ "Se muoio prima... pazienza"

Ultime notizie, zero morti per Covid a Londra il 28 marzo

In Inghilterra si è festeggiato il primo giorno senza morti da Covid a Londra, I dati del 28 marzo resi noti dalla Sanità inglese, hanno confermato il netto calo dei contagi e dei morti e sono una vera speranza per il ritorno alla normalità. Secondo quanto dichiarato da Boris Johnson l’uscita del covid si dovrebbe realizzare poco dopo la metà di giugno. La BBC ha riportato i dati segnalando la situazione completamente mutata rispetto allo scorso mese di aprile quando la media giornaliera di decessi a Londra era di circa 230 persone.

Million Day estrazione numeri vincenti/ Vincitore milionario in arrivo oggi 29 marzo 2021?

Ultime notizie, firmata l’intesa con i farmacisti per le vaccinazioni

Il ministro Speranza ha firmato una intesa con l’ordine dei farmacisti riguardante la possibilità di effettuare le vaccinazioni anche nelle farmacie. In questo modo, viene sottolineato, la campagna vaccinale avrà tempi più rapidi e soprattutto sarà maggiormente capillare. Per quanto riguarda l’arrivo del vaccino Johnson & Johnson la prima data dovrebbe essere il 19 aprile. Secondo gli accordi dell’Europa nel secondo trimestre dovrebbero essere consegnate 7,3 milioni di dosi del vaccino e nel terzo 15,9 milioni di dosi. Un passo avanti deciso nelle vaccinazioni in quanto richiede una sola inoculazione. Per quanto riguarda i farmacisti sarà necessario partecipare ad un apposito corso, con esclusione delle vaccinazioni verso soggetti con estrema vulnerabilità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA