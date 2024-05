Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, ultimatum Israele: intesa entro una settimana o entriamo a Rafah

Continuano a restare distanti le posizioni di Israele e Hamas, di conseguenza il conflitto in Medioriente, iniziato lo scorso 7 ottobre, continua. La notizia delle ultime ore è quella della morte di Dror Or, un ostaggio che si trovava da mesi in mano ai palestinesi, e che è appunto deceduto così come confermato da diverse fonti. Nel frattempo sembrerebbe che Israele abbia deciso di rimandare a data da destinarsi l’operazione a Rafah, così come promesso all’Egitto, mentre l’Iran ha rilasciato l’equipaggio della nave Msc Aries. La Turchia ha invece comunicato lo stop a import-export con Israele fino a che non verrà siglata la tregua. Infine, da segnalare i 2.000 studenti americani arrestati in vari campus dell’università dopo le proteste.

Terremoto oggi Campi Flegrei M 1.9/ Scandone, vulcanologo: “Temo che il magma stia per uscire”

Mentre si sta ancora discutendo di tregua e rilascio di ostaggi, Israele ha dichiarato che Hamas ha una settimana di tempo per accettare quanto proposto dai rappresentanti di Egitto e Qatar che hanno preparato un piano di pace. Secondo alcune fonti di stampa Hamas dovrebbe dare la sua disponibilità entro alcuni giorni, ma in caso contrario Israele ha fatto sapere che procederà ad attaccare Rafah. Nello stesso tempo il leader turco Erdogan ha dichiarato all’agenzia di stampa Anadolu, che è necessario che Israele accetti la tregua e che la rottura delle relazioni commerciali è proprio una manovra in questo senso.

PIERINA PAGANELLI/ Carmelo Abbate sgancia la bomba: "gli inquirenti hanno individuato l'assassino!"

Ultime notizie, nuovo tasso di occupazione record a marzo

Un nuovo tasso di occupazione record in Italia a marzo del 2024. Lo ha comunicato nella giornata di ieri l’Istat, precisando che nel corso del terzo mese del nuovo anno si è verificata una crescita dello 0,3 per cento, esattamente 70mila unità in più, sia per uomini che per donne, e sia dipendenti che autonomi per tutte le classi di età, ad eccezione della fascia 35-49 anni per cui si è invece registrato un calo.

Il tasso di occupazione dopo la crescita di marzo sale così a quota 62,1 per cento, un record, avendo superato quello di marzo 2023 dell’1,8 per cento, un incremento pari a 425mila unità. Si tratta senza dubbio di un numero positivo che da sempre testimonia la solidità di un Paese a livello economico. In Italia, quindi, più di sei persone su 10 occupabili hanno un lavoro, un numero mai stato così alto.

Recalcati: "Lo Stato non rispetta i docenti, come possono farlo gli studenti?"/ "La scuola è allo sbando"

Ultime notizie, donna aggredita a Trapani

Episodio choc avvenuto nella giornata di ieri in Sicilia, precisamente in quel di Trapani, dove i carabinieri locali hanno arrestato un 26enne originario della Nigeria. Quest’ultimo è accusato dei gravissimi reati di sequestro di persona, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi.

Secondo quanto riportato da Tgcom24.it sembra che lo stesso 26enne abbia tentato di rapire un bambino dopo aver aggredito una donna che stava accompagnando lo stesso figlio all’asilo. Fortunatamente la vittima ha iniziato a gridare facendo poi intervenire sul luogo i carabinieri che hanno bloccato l’aggressore. Il 26enne è stato rinvenuto con addosso uno zaino in cui si trovava un’ascia e un coltello con una lama lunga 30 centimetri. Al momento si trova in carcere dopo essere stato sottoposto a rito direttissimo.

Ultime notizie, un gruppo di 15 turisti italiani bloccati in Yemen

Un gruppo di 15 turisti italiani, in massima parte provenienti dal Veneto, è rimasto bloccato in Yemen sull’isola di Socotra dove era arrivato con un volo da Abu Dhabi. Il volo di ritorno in Italia è stato infatti cancellato ed il suo ripristino è previsto soltanto tra qualche giorno.

Il gruppo è in contatto con gli uffici della Farnesina, dato che l’ambasciata italiana è chiusa ormai da anni. La guerra civile che sta avvenendo in Yemen ha naturalmente sconsigliato l’effettuazione del viaggio e la meta finale, l’isola di Socotra, pur rappresentando un “Eden” risulta tra le località più a rischio, tanto che la stessa Farnesina la sconsiglia.

Ultime notizie, chiesto dalla Procura di Milano il rinvio a giudizio per Daniela Santanché

La ministra per il turismo, Daniela Santanchè potrebbe essere processata per il caso Visibilia. La Procura di Milano ne ha chiesti infatti il rinvio a giudizio con una accusa di truffa contro l’Inps relativamente alla cassa integrazione nel periodo del Covid. La richiesta della Procura ha fatto scattare immediatamente una richiesta da parte della segretaria del PD, Schlein, alla Premier Meloni, perché la ministra dia le dimissioni.

La richiesta di rinvio a giudizio è a carico sia della ministra Santanchè che del compagno Dimitri Kunz. Intanto il ministro Tajani ha dichiarato che il governo “va avanti”. Secondo quanto emerso dalle indagini della Procura una società del gruppo Visibilia avrebbe avuto una erogazione di somme non dovute per 126mila euro nel periodo compreso tra il mese di maggio del 2020 ed il mese di febbraio del 2022.

Ultime notizie, fine settimana di scioperi nel settore trasporti

Sarà un fine settimana difficile per i pendolari, e per i viaggiatori in generale, soprattutto per quelli che utilizzano il treno. Già nella giornata di oggi si sono registrati i primi scioperi degli addetti alle manutenzioni, poi nei giorni di sabato e domenica si fermeranno sia gli addetti del gruppo FS che quelli di Trenord, causando disagi al traffico. Anche lunedì prossimo ci sarà una coda con lo sciopero che interesserà i trasporti locali.

Ultime notizie, ancora proteste nel mondo delle università per la Palestina

La protesta degli studenti pro-Palestina nelle università si allarga ancora con nuove occupazioni dei campus sull’esempio di quelli statunitensi, con la richiesta di interruzione dei rapporti delle stesse università con Israele. Negli ultimi giorni sono avvenute proteste sia in Europa, particolarmente in Francia, ed in altre parti del mondo ad iniziare dal Messico. Una mobilitazione studentesca che si rifà alle proteste che vennero messe in piedi al momento della guerra nel Vietnam.











© RIPRODUZIONE RISERVATA