Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Umbria, elezioni regionali alle porte (26 ottobre)

I leader del Governo – Zingaretti, Speranza, Di Maio e il premier Conte – hanno chiuso la campagna elettorale per le elezioni regionali in Umbria presso l’auditorium di Narni. Si è fatta notare l’assenza di Matteo Renzi, sulla quale però il Premier ha minimizzato, affermando che ci saranno tante altre occasioni di confronto. La maggioranza ha inoltre precisato che quello del 27 ottobre non è un test di livello nazionale, né dev’essere strumentalizzato dalle opposizioni, anch’esse presenti ieri in Umbria. Matteo Salvini si trovava a San Giustino, dove ha ribadito l’importanza delle imminenti elezioni, parlando di possibile schiaffo al Governo. Silvio Berlusconi ha visitato Assisi, Todi e Terni, lanciando una proposta per la raccolta di firme per richiedere un referendum che consenta di stabilire un tetto massimo per le tasse.

Ultime notizie, omicidio Luca Sacchi: gli aggiornamenti

Due ventenni romani del quartiere San Basilio sono stati fermati ieri mattina per l’omicidio del ventiquattrenne Luca Sacchi. A fornire un aiuto nella cattura alle forze dell’ordine è stata proprio la madre di un aggressore, che si è recata in commissariato dicendo di sospettare del proprio figlio. Sembra però che non si sia trattato di un semplice incidente. Dalle parole del capo della polizia Gabrielli, infatti, emergono dei sospetti legati a vicende di droga. Inoltre, lo stesso Gabrielli ha tenuto a precisare che pur avendo molti problemi, Roma non è Gotham City.

Ultime notizie, rugby: polemiche alla vigilia della finale

Caos pre-finale del mondiale di rugby: a famosa danza tradizionale Haka degli All Blacks è stata messa sotto accusa dagli sportivi delle altre nazioni, che la considerano antisportiva e noiosa. I finalisti dell’Inghilterra, però, hanno deciso di non cavalcare l’onda delle polemiche e di lasciare che sia il terreno di gioco a decidere quale squadra meriti di conquistare il trofeo.

Ultime notizie, Emma torna con un nuovo album

Dopo il delicato intervento a cui si è dovuta sottoporre, la cantante pugliese Emma Marrone è finalmente tornata sulle scene con un nuovo album, dal titolo “Fortuna”. “La scelta di questo titolo non è dovuta alle ultime vicende”, ha assicurato la giovane cantante, “ma era già stato deciso in precedenza”. Oltre a parlare del nuovo disco, Emma ha tenuto a consigliare a tutti – uomini o donne – di sottoporsi ai controlli e di dare il giusto peso alla prevenzione.



