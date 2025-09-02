Le ultime notizie di oggi su Jannik Sinner, ai quarti di finale agli Us Open, ma anche il terremoto in Afghanistan e la situazione a Gaza

Apriamo le ultime notizie con una bella nuova sportiva, quella che ha visto Jannik Sinner avere la meglio sul kazako Bublik agli ottavi di finale del torneo Us Open.

L’altoatesino ha passeggiato contro l’avversario, superando in tre set semplici ed ora ai quarti di finale sfiderà il connazionale Lorenzo Musetti, un derby tutto italiano davvero da vivere oltre oceano. Bublik è stato battuto con il risultato di 6-1 6-1 6-1, una passeggiata per il tennista dai capelli rossi, che ora dovrà prepararsi in vista della stracittadina tutta nostrana il cui esito sarà tutt’altro che scontato.

Ultime notizie, gravissimo terremoto in Afghanistan

Un terremoto di magnitudo grado 6 ha colpito la regione orientale dell’Afghanistan, causando circa 800 vittime e 1.500 feriti. La zona colpita si trova nelle vicinanze del Pakistan, e i soccorsi alla popolazione sono molto difficili, mentre i talebani hanno richiesto l’aiuto a livello internazionale. La notizia è stata riportata anche dalla CNN, mentre l’USGS ha comunicato i dati della profondità, di circa 8 chilometri.

I distretti maggiormente colpiti dal sisma sono quelli di Nur Gul, Soki, Manogi e Watpur. Molte squadre di emergenza stanno lavorando alla ricerca dei dispersi, con l’aiuto della popolazione locale. La richiesta di aiuti è stata puntata soprattutto su elicotteri in grado di raggiugere le zone colpite, rimaste isolate a causa delle numerose frane. Tra gli stati esteri che hanno inviato soccorsi la prima è stata la Cina, ed anche l’unione Europea ha dichiarato la sua disponibilità.

Ultime notizie, la flotilla in partenza per Gaza

La flotilla per Gaza, che doveva essere già partita da Barcellona per Gaza, è dovuta restare in porto a causa delle condizioni atmosferiche contrarie, ma gli organizzatori, dopo aver conosciuto le intenzioni di Israele ha dichiarato che questo non li fermerà.

Intanto le 4 barche in partenza da Genova hanno iniziato il loro viaggio e si uniranno alle altre nel mediterraneo sotto la Sicilia. Tutte le navi sono cariche di aiuti umanitari, ma il governo israeliano, asserendo che il diritto internazionale è dalla loro parte, ha dichiarato che fermerà la flotilla trattando tutti i membri a bordo delle navi come terroristi.



Ultime notizie, Gigio Donnarumma al Manchester City

Nell’ultimo giorno di calciomercato, come di consueto, si consumano molti colpi, ma il trasferimento che ha suscitato maggiore scalpore, anche se atteso, data la rottura ormai in atto tra Donnarumma e la sua ex squadra, il Paris Saint Germain, è proprio quello del titolare della nazionale italiana che si trasferisce così alla corte di Guardiola con i francesi che riceveranno in cambio 30 milioni di euro, mentre il portiere avrà un contratto di 18 milioni l’anno. Anche la Juventus ha virato su Openda, dopo la rinuncia a Kolo Muani, altro giocatore del PSG.

Ultime notizie, in Brasile il processo contro Bolsonaro

L’ex presidente brasiliano Bolsonaro sarà processato, a partire da oggi con l’accusa di tentato golpe e rischia di essere condannato ad una pena di 40 anni di carcere. Nel paese sudamericano si vivono delle ore di alta tensione con timori per possibili attentati, minacciati dai suoi sostenitori e per ingerenze nella giustizia locale da parte del presidente USA, Donald Trump. I fatti per cui l’ex presidente sarà processato, risalgono al mese di gennaio di due anni fa, quando Bolsonaro ha cercato di rovesciare il governo presieduto da Lula.

Ultime notizie, terremoto ai Campi Flegrei

Una serie di scosse ha colpito nuovamente la zona dei Campi Flegrei, con quella di maggiore intensità che è stata di magnitudo 4. Scosse che si sono avvertite fino a Napoli, ma senza che sia stato registrato alcun danno. In un primo momento le corse dei treni della linea Cumana e di quella Circumflegrea erano state interrotte, ma sono state poi ripristinate.