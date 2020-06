Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Usa ancora proteste per George Floyd (8 giugno)

Pubblicità

Ancora una giornata di proteste violente in America per la morte del 46 enne afroamericano Floyd, nonostante in molte città, come New York, Washington sia scattato il coprifuoco. Nella Grande Mela un fiume di protestanti ha marciato sul Manhattan Bridge. Migliaia di dissidenti in strada anche a Los Angeles e San Francisco. Intorno alla Casa Bianca sono state posizionate delle barriere di cemento ed una rete di protezione alta 4 metri per quasi 4 chilometri per tutelare il presidente da eventuali attacchi. Non è la prima volta nella storia americana che la residenza del presidente viene isolata. Da Twitter, Trump ha scritto “Law and order” per imporre la sua autorità nei confronti dei manifestanti rabbiosi. Su Twitter il presidente ha ringraziato la Guardia nazionale, il Secret Service e la polizia per il loro impeccabile lavoro. Intanto, da fonti americane è emerso che il presidente avrebbe chiesto l’intervento dell’esercito per sedare le proteste. Dal The New York Times International Edition si apprende che Donald Trump avrebbe concordato per domani un meeting alla Casa Bianca con il segretario alla Difesa e con il capo di Stato maggiore delle Forze armate americane per rafforzare la difesa contro le proteste violente nelle varie città americane. Con Trump la Casa Bianca è tornata nuovamente nel bunker.



Ultime notizie, Coronavirus: numeri in aumento nel mondo

Nel mondo il numero dei casi di Covid 19 sta aumentando molto velocemente. Lo riferisce un’analisi della Cnn basata sui dati accertati dalla Johns Hopkins University. Se da un lato i casi di contagio stanno rallentando negli Stati altamente colpiti dall’inizio della pandemia, come il Brasile, l’Italia e la Francia, in altri Paesi, secondo le statistiche globali, l’emergenza sanitaria è tutt’altro che terminata. Infatti, precisa la Cnn, in molti Stati, in particolare in Sudamerica, il numero dei casi positivi è in continuo aumento. Mentre nel mese di marzo i nuovi casi giornalieri a livello globale non avevano oltrepassato la soglia delle 100 mila unità, i contagi registrati dalle autorità sanitarie hanno superato questa soglia in dieci Paesi negli ultimi 15 giorni, fino ad arrivare a oltre 140 mila unità.

Ultime notizie, Coronavirus: allarme in Perù

Il Perù, lo stato più danneggiato dal coronavirus, dopo gli Stati Uniti, ora deve fare i conti anche con la pesante mancanza di ossigeno medicale in tutti gli ospedali. Lo ha riferito il ministero della Salute. Circa 10 mila persone ricoverate negli ospedali del Paese hanno portato al collasso il sistema sanitario peruviano a causa dell’assenza di ossigeno medicinale da venerdì scorso. Secondo fonti del ministero della Salute mancherebbero circa 9 mila bombole di ossigeno medicale che allo stato attuale non possono essere fornite dalle aziende specializzate sopraffatte dalle richieste.



Ultime notizie, finalmente torna il calcio italiano

Torna finalmente il calcio italiano, dopo oltre tre mesi dall’ultima partita disputata in questa stagione. Si scenderà in campo per la prima volta venerdì quando sarà il momento di uno Juventus Milan che vale la finale di Coppa Italia. I bianconeri di Maurizio Sarri saranno pronti a scendere in campo per dimostrare tutto il loro valore contro un avversario in grado di vivere una stagione molto complicata ma con la voglia di uscirne magari vincendo un trofeo che regalerebbe grandi sorrisi ai suoi tifosi. Sabato sarà poi il momento della sfida tra il Napoli di Gennaro Ivan Gattuso e l’Inter di Antonio Conte, che ci dirà il nome della seconda finalista della competizione che si disputerà la settimana prossima.



