Sono entrati in vigore da oggi i nuovi dazi americani su acciaio e alluminio, che passano dal 25% al 50%: una misura annunciata poche ore fa dal presidente Donald Trump, che ha firmato un ordine esecutivo per raddoppiare le tariffe sulle importazioni da tutto il mondo, con l’obiettivo dichiarato di tutelare la produzione interna, ma le conseguenze potrebbero non essere leggere.

Apriamo ultime notizie con una scelta che dunque riapre nuove tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e diversi paesi partner, tra cui Unione Europea, Cina e Canada e i governi coinvolti stanno valutando contromosse, anche legali, perché ritengono che quest’azione possa danneggiare seriamente gli scambi e aumentare l’instabilità; non è escluso che si apra un nuovo fronte nella lunga battaglia commerciale che già aveva contraddistinto il primo mandato di Trump.

La misura è entrata in vigore verso la mezzanotte americana – le 6 del mattino in Italia – e ora si attende di capire come risponderanno i partner colpiti.

Ultime notizie, tennis azzurro da urlo: tutti in semifinale al Roland Garros

Ottima giornata quella di ieri per il tennis italiano a Parigi, dove i nostri atleti impegnati al Roland Garros hanno centrato tutti la semifinale: si comincia con la coppia Paolini–Errani, che ha battuto Kudermetova e Mertens con un doppio 6-2 6-3, conquistando l’accesso alla semifinale del torneo di doppio ed apriamo le ultime notizie sportive con un successo pieno anche per Lorenzo Musetti, che ha superato Tiafoe in quattro set dopo un match molto tirato (per lui si tratta della prima semifinale in un torneo del Grande Slam), un traguardo importante che arriva dopo settimane di crescita e continuità.

Proseguiamo le ultime notizie ricordando che Musetti affronterà Carlos Alcaraz, in una sfida che si preannuncia avvincente, in programma per venerdì; il momento positivo del tennis italiano non è frutto del caso, ma dietro questi risultati c’è un lavoro tecnico costante e una nuova generazione di giocatori competitivi che confermano il buon momento del movimento azzurro.

Ultime notizie, intossicazione in piscina a Roma: gravi cinque bambini, uno in terapia intensiva

Cinque bambini di nove anni sono rimasti intossicati ieri dopo un bagno in piscina in un centro sportivo a Roma, in zona Capanna Murata ed uno di loro è stato ricoverato in terapia intensiva per problemi respiratori gravi, mentre gli altri quattro hanno accusato sintomi come vertigini e malori; secondo le ultime notizie l’incidente ha fatto scattare subito l’intervento del 118 e delle polizia, secondo cui l’ipotesi principale sarebbe un’intossicazione da cloro, ma saranno le indagini a chiarire come sia potuto accadere e se ci siano state negligenze nella gestione dell’impianto.

La Procura intanto, ha già aperto un’inchiesta e la piscina è stata posta sotto sequestro ed ora si attendono accertamenti tecnici per verificare il livello delle sostanze chimiche presenti in vasca e la manutenzione.

Ultime notizie, Simone Inzaghi saluta l’Inter: nuovo contratto milionario in Arabia

Simone Inzaghi non sarà più l’allenatore dell’Inter e dopo giorni di voci, è arrivata l’ufficialità: il tecnico ha accettato l’offerta dell’Al Hilal, squadra araba con cui firmerà un biennale da 25 milioni di euro a stagione.

Proseguiamo quindi le ultime notizie sportive con un addio arrivato dopo un confronto sereno con la dirigenza nerazzurra con il club che ora dovrà cercare un nuovo allenatore, anche perché tra pochi giorni è in partenza il Mondiale per Club, appuntamento di grande importanza internazionale, e secondo le ultime notizie sono diversi i nomi che iniziano a circolare per la panchina dell’Inter, mentre Inzaghi si prepara a iniziare un’avventura completamente diversa; intanto la società nerazzurra lavora per non farsi trovare impreparata in un’estate movimentata anche sul fronte panchine.

Ultime notizie, muore 30enne a Pescara dopo un arresto con il taser: indagini in corso

Un ragazzo di trent’anni è morto dopo essere stato fermato dalla polizia a Pescara e successivamente, dopo essere stato colpito con il taser, ha avuto un arresto cardiaco nei locali della questura ed è morto al suo arrivo in ospedale nonostante i tentativi di rianimazione; ultime notizie indicano che la Procura ha già aperto un’indagine ma sarà necessaria l’autopsia per stabilire se ci sia un nesso diretto tra l’uso del taser la morte.

I familiari chiedono chiarezza e vogliono capire cosa sia successo esattamente in quei minuti; l’episodio ha generato una serie di polemiche legate all’uso del taser da parte delle forze dell’ordine, uno strumento utile in certi contesti che può però diventare pericoloso in condizioni particolari, soprattutto su soggetti con fragilità o patologie.

Ultime notizie, incontro Italia–Francia a Palazzo Chigi: Meloni riceve Macron

Si è svolto ieri a Roma un bilaterale tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron e il faccia a faccia è servito a rilanciare il dialogo tra i due Paesi, dopo mesi di rapporti tesi su vari fronti; proseguiamo le ultime notizie con i temi principali sul tavolo, cioè difesa, immigrazione, rapporti transatlantici e competitività con l’obiettivo di lavorare insieme su dossier comuni e rafforzare la collaborazione in ambito europeo.

Proseguiamo ultime notizie con il clima positivo dell’incontro, che si è concluso con una cena di lavoro ed entrambi i leader hanno ribadito l’intenzione di superare le divergenze recenti e avviare una fase più costruttiva nei rapporti bilaterali che arrivano in un momento in cui l’Europa ha bisogno di coesione con il colloquio che mostra quindi un primo passo verso un’intesa più stabile tra Roma e Parigi.