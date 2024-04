Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Usa: sparatoria in un ristorante di Nashville, un morto e 6 feriti

Paura a Nashville, negli Stati Uniti, dove una persona è morta, mentre sei sono rimaste ferite, in una sparatoria. Un uomo armato ha aperto il fuoco durante il pranzo di Pasqua in un ristorante nel nord della città americana, stando a quanto riportato dai media Usa. L’autore della sparatoria è stato identificato nel pregiudicato Anton Rucker, ha spiegato la polizia della capitale del Tennessee. Un portavoce delle forze dell’ordine, citato da Fox News, ha dichiarato che il 46enne «deciso di estrarre una pistola a causa di un alterco avvenuto con un altro uomo e ha sparato più colpi». Poi è fuggito a bordo di un’auto ed è attualmente ricercato.

Ultime notizie: nube rossa su Roma per la polvere del Sahara

Le ultime rilevazioni effettuate a Roma riguardo alla qualità dell’aria hanno messo in allarme il Comune che ha consigliato ai romani di rimanere il più possibile in casa per evitare gli effetti della nube rossa che si trova attualmente sulla capitale, causata dalla polvere arrivata dal del Sahara. Dal Campidoglio, dopo il superamento del limite giornaliero di Pm10, è arrivato il consiglio per l’attuazione di azioni volontarie di contrasto. La nube rossa proveniente dal Sahara è arrivata in Grecia e successivamente sulla Spagna ed ora si è portata sulle nostre regioni.

Ultime notizie: elezioni amministrative in Turchia

Sono 61 milioni i cittadini turchi che si sono recati ieri alle urne per le elezioni amministrative che potrebbero far registrare incertezze riguardo al futuro politico del presidente Erdogan. Infatti la città di Istanbul, nella quale vive circa un quarto del totale degli elettori, è in bilico e l’attuale sindaco, Imamoglu, appare in vantaggio rispetto ai rivali. Pur non essendo la capitale politica del Paese, la città sulle due rive del Bosforo è senza alcun dubbio il centro nevralgico della politica e un successo ad Istanbul è molto significativo. Il conteggio dei voti è in corso e il leader dell’opposizione nei primi scrutini è in vantaggio contro il suo sfidante, Murat Kurum, che fa parte dell’Akp, il partito del presidente Erdogan. I dati attuali sono del 49.4%, contro il 42,7%, ma essendo stato scrutinato solo il 4% delle schede il risultato del voto è sicuramente parziale.

Ultime notizie: imprese sportive al femminile nel rugby e nel ciclismo

Doppia impresa per lo sport azzurro al femminile nella giornata di oggi. A Dublino, nel Sei Nazioni di rugby l’Italia donne ha fatto l’impresa battendo in casa propria l’Irlanda per 27 – 21. La partita faceva parte della seconda giornata di questa edizione. Insieme ai punti per il successo la formazione italiana, guidata dal Ct Raineri ha ottenuto anche il bonus offensivo grazie alle mete segnate. Con questo successo la nazionale femminile di rugby ottiene 5 punti in classifica ed insegue Inghilterra e Francia. Nel ciclismo si correva il giro delle Fiandre, che ha visto il successo di Elisa Longo Borghini. La vittoria della ciclista italiana, che indossava la maglia di campione d’Italia, è arrivata 9 anni dopo la prima, avvenuta nel 2015.

Ultime notizie: maltempo in Lombardia

Nella tarda serata di sabato un nubifragio si è abbattuto su Milano, mentre in provincia di Varese si è avuta una tromba d’aria che ha causato allagamenti delle strade e l’abbattimento di alcuni alberi. I vigili del fuoco hanno ricevuto decine di richieste di interventi sia a Milano che nel Varesotto per mettere in sicurezza molti cartelloni pubblicitari caduti e alberi pericolanti. Molti sottopassi sono stati allagati, specialmente nella zona di Piazza Frattini. A Gavirate una famiglia composta da genitori anziani ed una figlia, è stata evacuata dalla propria casa a causa di una pericolosa voragine che si è aperta nella strada ed è stata ricevuta nella casa parrocchiale. Fortunatamente il maltempo, oltre ai gravi disagi non ha provocato il ferimento di persone oppure incidenti stradali gravi.











