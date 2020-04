ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Usa, superati 3000 decessi per coronavirus (31 marzo)

I dati della Johns Hopkins University aggiornati al 31 marzo parlano di oltre 164mila contagi e più di 3.100 decessi negli Usa. Per rafforzare le cure sanitarie è stata creata una struttura nel parco più famoso di New York, nei pressi dell’ ospedale Mount Sinai. All’interno 70 posti letto e spazio sufficiente per la strumentazione medica. La struttura dovrebbe essere terminata tra qualche giorno. La collaborazione dell’ospedale Mount Sinai e dell’organizzazione umanitaria cristiana evangelica Samaritan’s Purse ha permesso la creazione degli accampamenti temporanei. A differenza dell’ospedale Javits Center, l’ospedale da campo riceverà solo le persone affette da coronavirus. In seguito all’emergenza epidemia, il presidente degli Stati Uniti ha prorogato le misure di contenimento fino al 30 aprile, salvo proroga.

ULTIME NOTIZIE, UN MESE DI STATO D’EMERGENZA IN MESSICO

Il governo messicano ha proclamato per 30 giorni lo stato di emergenza sanitaria al fine di adottare misure straordinarie per contrastare l’epidemia del coronavirus. In Messico si contano 1.094 persone infette e 28 decessi. Nelle misure di contenimento sono previste la sospensione di tutte le attività non essenziali, il divieto di raduni e la concessione di un lavoro pagato a persone over 60 o che soffrono di particolari patologie, oltre alla già prevista chiusura del confine con gli Usa.

ULTIME NOTIZIE, 100MILA EURO ALL’OSPEDALE DI BENEVENTO DA NESTLE’

Nestlè ha elargito 100 mila euro all’ospedale San Pio di Benevento per l’acquisto di dispositivi medici. La somma servirà per potenziare le attività di assistenza dei degenti colpiti da Covid 19. L’azienda ha aderito all’iniziativa “Una lista per la vita”, incoraggiata da Confindustria Benevento. Un gesto generoso da parte dell’azienda per esprimere una gratitudine al personale della Protezione Civile, ai volontari medici ed infermieri.

ULTIME NOTIZIE, VENETO, VIA A SPERIMENTAZIONE NUOVI FARMACI

E’ iniziata in Veneto l’esperimento di alcuni farmaci a domicilio sulle persone positive. Domenico Mantoan, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco, ha inviato all’Azienda Sanitaria Provinciale un protocollo per iniziare i test di alcuni farmaci. Verranno utilizzati dei medicinali già usati dal Comitato Scientifico della Regione. Nel frattempo il governatore Luca Zaia ha comunicato alla stampa che l’ Unità di crisi ha avviato il progetto scientifico molecolare in grado di inibire la patogenesi del coronavirus. Primi esperimenti sui dipendenti della sanità e case di riposo.

ULTIME NOTIZIE, CONTE: MISURE RESTRITTIVE FINO A PASQUA

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha anticipato alla stampa che le misure di contenimento contro la diffusione del coronavirus saranno prorogate almeno fino a Pasqua, salvo ulteriori proroghe. Tra mercoledì e giovedì si riunirà il Consiglio dei ministri per discutere sul nuovo Dpcm. La decisione è stata presa in seguito al benestare del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Intanto il governo sta lavorando sul decreto aprile che prevede nuove misure economiche per contenere la gravi crisi finanziaria italiana.



