ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: vaccinazioni proseguono anche a Pasqua (4 Aprile)

Ultime notizie: il bollettino della vigilia di Pasqua, prima giornata di zona rossa per tutta Italia, porta in dote 21.261 nuovi casi su 359.214 tamponi eseguiti, con il tasso di positività che scende rispetto al giorno precedente fermandosi al 5,9%. In calo invece per il numero dei morti, con 376 decessi rispetto ai 481 di ieri. Per quanto riguarda i ricoveri c’è un leggero aumento per le terapie intensive, + 10, mentre nei reparti ordinari il calo è di 215 unità. Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è di 21.311 con il numero totale degli attualmente positivi che quindi cala a 564.855. I dati delle regioni vedono la Lombardia con un aumento di 4.132, seguita da Campania che ne ha registrati 2.314, dalla Puglia e dal Piemonte, anch’esse sopra quota 2mila, rispettivamente con 2.142 e 2.127 nuovi casi.

Ultime notizie: stop in Olanda al vaccino AstraZeneca

Nonostante il numero delle trombosi registrate tra le persone vaccinate con AstraZeneca di età inferiore ai 60 anni sia limitatissimo, soltanto 1 caso ogni 100mila vaccini somministrati, l’Olanda ha deciso di sospendere l’utilizzo del vaccino. Altre nazioni come Canada, Germania e Francia hanno deciso di continuare le somministrazioni soltanto alle persone di età superiore ai 60 anni, per i quali il rapporto tra i rischi legati alla vaccinazione e i benefici è più chiaro. L’Ema continua a raccomandare l’uso del vaccino e l’Italia ha confermato il suo via libera alle vaccinazioni che continueranno anche nelle giornate festive di Pasqua e Pasquetta in tutta Italia. La decisione dell’Olanda è arrivata dopo la diffusione di una notizia da parte della Gran Bretagna, nella quale si parlava di 30 casi sospetti, 7 dei quali sono risultati mortali su un totale di 18,1 milioni iniezioni eseguite.

Ultime notizie, la campagna vaccinale in Italia

A causa dell’arrivo a singhiozzo delle dosi di vaccino in Italia, le somministrazioni sono ancora lontane dal numero che si era ipotizzato per fine marzo/inizio aprile. Per questo la campagna vaccinale non si ferma nemmeno nei giorni festivi e Pasqua e Pasquetta, che vedranno operatori sanitari e medici impegnati in tutte le regioni italiane, seppure con modalità diverse tra una e l’altra. In Piemonte è stato aperto un secondo centro di vaccinazioni presso il PalaLancia di Chivasso nella quale si dovrebbero fare circa 500 somministrazioni di vaccino al giorno. Anche la regione Lombardia terrà impegnati 700 volontari che fanno parte della protezione civile nei due giorni di festa per proseguire le iniezioni. In Liguria, seppur con ritmi ridotti, si dovrebbero eseguire circa 10mila vaccinazioni in tre giorni.

