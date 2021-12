Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: vaccinazioni record, ma il covid non molla

Tragedia avvenuta ieri in quel di Ravenusa, comune in provincia di Agrigento, dove quattro palazzine sono crollate a seguito di una fuoriuscita di metano. In totale sono state identificate al momento tre vittime, mentre due donne sono state tratte in salvo e vi sono ancora sei dispersi, persone sepolte sotto le macerie. “L’impegnò dei vigili del fuoco non si ferma e non si fermerà – sono le parole rilasciate dal capo del corpo nazionale Guido Parisi, come si legge sull’agenzia Ansa – Fino all’ultimo cercheremo di estrarre vive le persone coinvolte nei crolli”. Così invece il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo, contattato nella giornata di ieri anche dal presidente della repubblica, Sergio Mattarella: “Mi ha chiamato il presidente Mattarella e ha espresso il massimo sostegno alla comunità di Ravanusa e il cordoglio per quanto accaduto”.

Max Verstappen è il nuovo campione del mondo di Formula 1 2021. Il pilota olandese, figlio d’arte, ha battuto sul filo del rasoio Lewis Hamilton, andando a vincere un Gran premio, quello di Yas Marina, al cardiopalma. Quando il titolo sembrava ormai saldamente nelle mani del sette volte campione del mondo inglese, un incidente di Nicholas Latifi ha costretto l’ingresso in pista della safety car, che ha ricompattato il gruppo e che ha permesso proprio a Max Verstappen di superare il rivale all’ultimo giro, portandosi così a casa il titolo iridato. Grande professionalità da parte di Hamilton che si è scambiato un abbraccio sincero con il giovane pilota orange a fine gara.

Ultime notizie, Giorgia Meloni: “Berlusconi sarebbe un presidente patriota”

Spinge per Silvio Berlusconi presidente della repubblica la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Berlusconi è stato mandato a casa dalle consorterie europee perché non firmava trattati poi firmati da Mario Monti, quindi ha difeso l’interesse nazionale assolutamente”, le parole dell’ex ministra, aggiungendo che il Cavaliere potrebbe essere un presidente della Repubblica “patriota”. “Non l’abbiamo mai definito un candidato di bandiera, è un nome che compatta il centrodestra”, ha spiegato, ricordando che per l’elezione del presidente della Repubblica, il centrodestra “ha i numeri per essere determinante”, per cui “non accetteremo compromessi – le parole dal palco della manifestazione Atreju, riportate da Tgcom24.it – vogliamo un Capo dello Stato che faccia gli interessi della nazione e non del Pd, vogliamo un patriota. Dobbiamo batterci per conservare e difendere la nostra sovranità nazionale”.

L’Italia ha accelerato la campagna vaccinale nelle ultime settimane, alla luce dei contatti in forte aumento e della comparsa della variante Omicron. In totale, in questa quasi prima metà del mese, sono state somministrate ben 5.1 milioni di dosi in totale, precisamente 5.129.537, per una media di 466.322 al giorno, come ai tempi pre-estivi, quando la campagna aveva subito una prima vera accelerata. A sorprendere è stato in particolare la giornata di sabato scorso, 11 dicembre 2021, quando in totale sono state inoculate quasi 500mila dosi, precisamente 478mila, al di sopra del target fissato dal generale Figliuolo, il commissario straordinario per l’emergenza covid, pari a 350mila. Per questi primi giorni di dicembre era stato fissato come obiettivo 4.6 milioni di dosi, target abbondantemente superato.

Ultime notizie, La domenica dello sport italiano

Nello sci doppietta italiana nella gara di SuperG disputata a Saint Moritz con Federica Brignone che ha vinto davanti alla connazionale Elena Curtoni. E’ stato un successo di squadra con 5 italiane che si sono classificate nelle prime 10 posizioni. Con questo successo la Brignone diventa la sciatrice italiana più vincente in assoluto raggiungendo quota 17 e superando Deborah Compagnoni. Sofia Goggia si è classificata al sesto posto.

Ultime notizie, nuova stangata a gennaio per le bollette

Il rincaro dei consumi energetici proseguirà anche nel 2022, con il possibile arrivo di nuovi aumenti già dal prossimo mese di gennaio, ed il governo sta cercando di trovare ulteriori disponibilità finanziarie per mitigare i disagi per le famiglie italiane. La cifra da trovare è pari ad ulteriori 3 miliardi di euro. Riguardo ai possibili aumenti c’è da registrare anche la presa di posizione delle Associazioni dei Consumatori che chiedono ulteriori sgravi, specialmente per le famiglie più deboli, ed hanno calcolato che i nuovi aumenti comporterebbero un aumento della spesa medio di circa 800 euro a famiglia.

Ultime notizie, stragi negli USA a causa dei tornado

Dei tornado di forte intensità hanno colpito nella giornata di ieri il Midwest degli Stati Uniti, provocando grandissimi danni, specialmente nel Kentucky e la distruzione di intere cittadine. Le autorità degli stati colpiti parlano di centinaia di morti ed il presidente Biden l’ha definbita “una tragedia inimmaginabile”. I soccorsi sono scattati immediatamente in tutti gli stati colpiti, ma la conta dei danni e dei morti non si è ancora conclusa. Nello stato dell’Illinois la forza del tornado ha fatto crollare un magazzino Amazon.



