ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: vaccini a rilento, accelerazione a maggio (5 aprile)

Ultime notizie: il bollettino Coronavirus della giornata di Pasqua ha fatto registrare 18.025 nuovi casi e 326 decessi. Mentre il calo delle vittime, -50, rappresenta un dato confortante, per quanto riguarda il numero dei nuovi casi, il tasso di incidenza (che era sceso al 5,9%) è tornato a salire al 7,1%, anche per via del ridotto quantitativo di tamponi effettuati rispetto al giorno precedente. Anche i ricoveri hanno fatto registrare alcuni lievi cali, con le terapie intensive a -11 unità rispetto alla giornata antecedente e i ricoveri ordinari a -27. Con questi numeri, il totale dei ricoverati in terapia intensiva è oggi di 3.703, mentre per i ricoveri ordinari si contano 28.432 persone. Con le morti nel giorno di Pasqua, il numero complessivo di vittime arriva a quota 111.030.

ULTIME NOTIZIE: TERRIBILE INCIDENTE FRONTALE A SAN VITTORE IN PROVINCIA DI FROSINONE

È di 4 morti il bilancio del terribile incidente che è avvenuto alle 21 di sabato a San Vittore, sulla Casilina. Lo scontro tra due auto è stato frontale e nell’impatto hanno perso la vita sia tre ragazzi, d’età compresa fra i 18 e i 20 anni, che si trovavano nella prima macchina, che il 52enne che guidava l’altro veicolo coinvolta. Lo schianto è avvenuto in diretta social, dato che uno dei giovani (non al volante) stava girando un video su Instagram. Tutte le vittime sono originarie di Mignano Monte Lungo, in provincia di Caserta. Il 52enne deceduto si trovava sulla carreggiata perché stava recandosi a ritirare alcune pizze ordinate in modalità asporto. Dopo l’incidente sono intervenute le ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte delle 4 persone coinvolte nel sinistro. L’incidente è avvenuto nei pressi di una rotatoria tra un’Alfa Mito, sulla quale viaggiavano i tre ragazzi, e la Fiat Idea.

ULTIME NOTIZIE: I CONTROLLI NELLA PASQUA IN ROSSO IN TUTTA ITALIA

Sono stati più di 110mila i controlli che le forze dell’ordine hanno effettuato nella giornata di Pasqua con tutto il Paese in zona rossa, in una tre giorni che terminerà soltanto lunedì 5 aprile. Numerose le sanzioni elevate, oltre 2.600, che sono state rilasciate anche per la tintarella sulle spiagge. Per i controlli sono stati utilizzati addirittura i droni. Le multe sono state applicate anche a 34 esercizi commerciali, per i quali è stata decretata la chiusura. L’attività di controllo in questi giorni è stata notevolmente rafforzata, con pattuglie impiegate sia sulle strade che nei centri urbani.

ULTIME NOTIZIE: LA PASQUA NEL MONDO

La Pasqua è stata celebrata nel mondo con misure diverse tra nazione e nazione. In Gran Bretagna le misure di contenimento dell’epidemia sono state allentate in questi giorni, anche per il grande numero di vaccinazioni effettuate, mentre in Francia è andato in scena il terzo lockdown a carattere nazionale, estendendo a tutto il territorio le misure restrittive che erano state previste inizialmente per 18 dipartimenti. Il coprifuoco in particolare è in vigore dalle 19 alle 6 del mattino seguente. Anche la Spagna rimane in stato d’emergenza, mentre in Grecia stanno per riaprire alcuni negozi, con la possibilità di prenotare un appuntamento per fare acquisti.

ULTIME NOTIZIE: CAMPAGNA VACCINALE A RILENTO IN APRILE

Le cifre delle vaccinazioni giornaliere previste per il mese di aprile non potranno essere raggiunte a causa del ritardato arrivo delle dosi attese. Già nella giornata di Pasqua si sarebbero dovute raggiungere le 300mila inoculazioni al giorno, ma con molta probabilità a questo livello si arriverà soltanto a metà mese, mentre lo scatto più consistente si registrerà nel mese di maggio.



