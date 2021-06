ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora Cina: 25enne accoltella passanti, 6 morti e 14 feriti

Ultime notizie Cina: attacco con coltello, almeno 6 morti

È gravissimo il bilancio dell’attacco con coltello avvenuto in Cina alle ore 16.45 ore locali: un uomo di 25 anni ha aggredito i passanti nelle vie dello shopping nel centro di Anhui, a 1.200 km a sud di Pechino (nell’est della Cina), uccidendone 6 e provocando almeno una quindicina di feriti. Secondo quanto riportato dalle ultime notizie della tv di Stato CCTV, la conferma dei 6 morti e 14 feriti è giunta dopo l’ultimo report della polizia locale: gli agenti giunti sul posto hanno fermato il killer e trasportato in carcere. Il motivo dell’attacco è al momento sconosciuto anche se purtroppo non sono nuove in Cina le aggressioni con coltello nelle più grande aree urbane, con i killer spesso disadattati o “reietti” della società che ‘tentano’ colpi di testa atroci per protesta. Stando alle prime informazioni, il 25enne sarebbe un disoccupato definito «arrabbiato contro la società» dalle autorità cinesi: come ricorda l’agenzia ANSA, l’ultimo episodio simile si era verificato lo scorso aprile, nel sud del Paese, quando un uomo armato di coltello aveva fatto irruzione in una scuola materna uccidendo due bambini e ferendone altre 16. (agg. di Niccolò Magnani)

Ultime notizie, l’appello del segretario ONU sull’ambiente

Le ultime notizie dicono che dalla salute dell’ambiente deriva la salute dell’uomo. Lo ha ribadito in queste ore anche il segretario generale dell’ONU, António Guterres, il quale ha affermato che non c’è più tempo da perdere. Dello stesso tenore gli scienziati: occorre rimarginare le ferite all’ecosistema inferte dall’uomo. Con la giornata di sabato 5 giugno, celebrata in 100 Paesi nel mondo, inizia l’impegno internazionale decennale per ridurre i cambiamenti climatici sul nostro pianeta. L’ambiente siamo noi e difenderlo è nostro dovere.

Ultime notizie, campagna di vaccinazione supera 600mila somministrazioni

L’Italia diventa il secondo Paese in Europa per dosi somministrate, con 37 milioni di vaccinati e oltre 13 milioni di immunizzati. Procedono spediti anche open day e hub. Via libera alle vaccinazioni presso le aziende. In calo terapie intensive, -800, mentre a breve tutta Italia si troverà in zona bianca, tranne la Valle d’Aosta, per cui ci vorrà più tempo.

Ultime notizie politica: a fine mese Statuto online e votazioni per Movimento 5 Stelle. Il Centrodestra cambia

Entro fine giugno si voteranno statuto e leader del Movimento 5 Stelle. Casaleggio, intanto, ha abbandonato definitivamente il Movimento. A Destra si crea una nuova federazione fra Forza Italia e Lega, con Giorgia Meloni che rinuncia al progetto.

Ultime notizie, G7 di Londra, trovato accordo per tassazione giganti del web

Nel vertice londinese del G7, dopo anni di discussione, è stata approvata la tassazione al 15% per le grandi società multinazionali del web. La tassazione sarà relativa al Paese dove si effettuano le vendite. La presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen, ha dichiarato che si tratta di un passo verso l’equità sociale. Di diverso avviso l’Irlanda, che rivendica la possibilità di agire sulle leve fiscali.

Ultime notizie, riaperture in Italia e turismo

Mentre l’Italia vede la riapertura delle attività, le discoteche non hanno ancora ricevuto il via libera dal Governo. Protestano gli esercenti chiusi ormai da 15 mesi, chiedendo la riapertura. Intanto, tornano i turisti in Italia, anche se in maggioranza sono gli italiani a prenotare per le prossime vacanze estive. L’obiettivo è quello di recuperare i 27 miliardi di euro persi per la pandemia. Si rivedono turisti tedeschi, svizzeri e austriaci, ma soprattutto inglesi e americani.

Ultime notizie Ibiza, due italiani feriti durante una festa

Dramma a Ibiza: un ragazzo italiano è stato raggiunto da sei colpi alla testa durante una festa e versa ora in gravissime condizioni, mentre un altro nostro connazionale risulta ferito. Sembrerebbero futili i motivi dell’accaduto.

Ultime notizie Pietralata, cadavere a terra

Un cadavere è stato trovato in una valigia abbandonata in strada a Pietralata, in piazza Sacco. Le indagini hanno condotto alla fidanzata dell’uomo, che ha dichiarato di averlo depositato nella piazza in strada perché non sapeva che altro fare. L’uomo probabilmente è morto per overdose. Denunciata la ragazza.

Ultime notizie, suicida giovane promessa del calcio

Suicida la promessa del calcio etiope Seid Visin, con un trascorso nelle Giovanili del Milan. Il giovane, come si evince dalla sua lettera d’addio, era probabilmente sconvolto dalle critiche razziste subite. La dinamica va comunque chiarita.



