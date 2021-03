Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: vaccino Sputnik V, Ema ad aprile in Russia (22 marzo)

L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha cominciato la revisione del vaccino russo Sputnik V. Lo ha comunicato Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccini, a Che tempo che fa. Ha spiegato che si tratta di «una revisione a cicli che avviene solo per i vaccini promettenti: i dati vengono visti in corso per procedere, quando il dossier è completato, con un’approvazione veloce». Inoltre, ha annunciato che ad aprile ci saranno delle ispezioni in Russia, sia per le produzioni che per lo studio clinico. Invece Thierry Breton, commissario europeo incaricato della campagna dei vaccini, al Tg di TF1 in Francia, ha frenato sul vaccino russo: «Priorità ai vaccini fabbricati sul territorio europeo. Non avremo assolutamente bisogno del vaccino Sputnik V. I russi hanno grandi difficoltà a produrlo e noi li aiuteremo nel secondo semestre se ne avranno bisogno».

Ultime notizie, coronavirus: il bollettino di ieri

Ancora in primo piano la pandemia Covid. In Italia la situazione resta delicata: il bollettino diffuso ieri dal Ministero della Salute ha segnalato 20.159 nuovi positivi e 300 decessi, in diminuzione rispetto ai 23.832 contagi e 401 vittime di ieri, ma il tasso di positività sale al 7,2%. Quindi, è pur vero che i casi sono diminuiti, ma d’altra parte lo stesso vale per i tamponi, come del resto accade la domenica. Questa secondo gli esperti dovrebbe essere comunque la settimana del picco, almeno stando ad alcune previsioni. Nel mondo, invece, decessi per Covid-19 hanno superato i 2,7 milioni da inizio pandemia, con gli Stati Uniti in testa per numero di contagi, seguiti dal Brasile. Nonostante questi numeri in varie città europee ci sono state violente proteste contro le restrizioni anti contagio.

Ultime notizie, Speranza e Figliuolo su campagna vaccinale

Dopo la ripresa delle vaccinazioni con AstraZeneca, il ministro della Salute Roberto Speranza assicura che il Paese ricomincerà a correre per recuperare il tempo perduto dopo il momentaneo stop al vaccino realizzato dall’Università di Oxford con la casa biofarmaceutica anglo-svedese. Inoltre, ribadisce che tutti i vaccini in distribuzione sono sicuri ed è necessario ristabilire il clima di fiducia in questo strumento indispensabile per uscire dall’ emergenza. Con il Decreto Sostegni verranno messe in campo oltre 150mila risorse tra medici di famiglia, farmacisti ed odontoiatri, consentendo un cambio di passo rispetto al primo trimestre. Il Generale Figliuolo, responsabile della campagna vaccinale, a tal proposito dichiara che l’obiettivo è arrivare a 500.000 vaccinati al giorno. Intanto però è caos in Lombardia, dove gli hub vaccinali sono deserti a causa delle convocazioni che non arrivano.

Ultime notizie, Sostegni: partite Iva vs Governo Draghi

Intanto per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia Covid è stato varato il Decreto Sostegni con importanti strumenti a sostegno di aziende e lavoratori. Tra le misure principali ci sono la proroga della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti. Previsto lo stralcio delle cartelle esattoriali sotto i 5mila euro per i redditi inferiori a 30mila euro. Ma scoppia la protesta delle partite Iva che ritengono insufficienti i ristori previsti dal Governo Draghi.

Ultime notizie, tensioni nella maggioranza

Le tensioni non risparmiano la politica, anzi nella maggioranza restano alte, alimentate dal botta e risposta tra il segretario del Partito democratico Enrico Letta e Matteo Salvini. Il leader della Lega contesta la politica fiscale del governo ed il ritorno sul tema dello ius soli per i figli di stranieri nati in Italia. Intanto nella giornata mondiale contro le mafie è arrivato forte e chiaro il messaggio del Capo dello Stato Sergio Mattarella: estirpare la mafia è possibile e necessario. Nonostante le restrizioni in tutto il paese si sono svolte varie manifestazioni per ricordare le vittime di mafia.

