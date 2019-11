ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Venezia in ginocchio per l’acqua alta (14 novembre)

Le condizioni climatiche avverse hanno messo in ginocchio Venezia. Luca Zaia, governatore del veneto, e Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, hanno proclamato lo stato di emergenza. Angelo Borrelli, responsabile della Protezione civile, ha fatto un sopralluogo a Venezia in mattinata per constatare i danni causati dalle inondazioni e dalla pioggia. Il mal tempo non ha risparmiato la Basilica di San Marco ed il Teatro La Fenice. L’invasione dell’acqua nelle due strutture ha danneggiato seriamente gli impianti elettrici ed i vari impianti di allarme antincendio.L’Unità di Crisi della Protezione Civile sta anche esaminando i danni provocati dagli allagamenti nei locali pubblici , nelle scuole e nel porto di Venezia.

Ultime notizie, esplosione autobomba a Kabul

Nei pressi del quartiere generale della National Directorate of Security, che ospita la delegazione americana, è stata fatta detonare un’ automobile carica di esplosivo. Il ministero dell’interno afgano ha reso noto che, in seguito alla deflagrazione, sette persone sono morte e più di trenta civili sono stati feriti in modo grave. I talebani e l’Isis non hanno per il momento rivendicato l’attentato. Nasrat Rahimi, ministero dell’Interno, ha fatto sapere che per precauzione tutte le strade dell’area di Shash Darak sono state chiuse al traffico. L’attacco è avvenuto durante l’ accordo di pace tra Taleban e Stati Uniti. L’intesa dei due Stati prevede il ritiro della maggiore parte delle milizie occidentali dall’ Est del Paese, mentre 8600 soldati presiederanno ancora le basi militari di Kandahar e Bagram.

Ultime notizie, ancora proteste a Hong Kong

Non si è fermata la manifestazione in segno di protesta. Il responsabile della metropolitana Mtr ha comunicato che la viabilità delle linee East Rail e Kwun Tong lines sono state sospese per motivi di sicurezza. La popolazione di Hong Kong ha utilizzato altri mezzi di trasporto per arrivare sul posto di lavoro. La maggior parte delle scuole e dei centri commerciali sono state chiusi per precauzione. In seguito alle animate discussioni sulla questione sicurezza tra il presidente del Partito Democratico, Wu Chi-wai ed il segretario alla Sicurezza, John Lee, il Parlamento ha dovuto sbloccare la propria attività. Nel tentativo di fare evacuare gli studenti della Chinese University la polizia ha dovuto sparare più di cento lacrimogeni. Anche il centro ippico più famoso di Hong Kong, Jockey Club ha dovuto cancellare lo spettacolo serale per motivi di sicurezza.

Ultime notizie, Arcelor Mittal deve onorare le promesse

Il governo è diviso in due sulla questione ex Ilva, nonostante il deposito dell’atto di recesso del contratto. Luigi Di Maio, ospite a “Fuori dal Coro”, nonostante i vari contrasti tra i partiti di maggioranza e di minoranza, è sicuro che il governo troverà una rapida soluzione. Per il ministro degli affari esteri Mittal deve onorare le promesse intercorse tra le parti. A breve verrà depositato il ricorso cautelare e d’urgenza da parte dei avvocati dei commissari dell’ex Ilva per annullare tutte le pretese avanzate dal colosso industriale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA