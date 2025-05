Il Partito Socialista Unito del Venezuela (Psuv) di Nicolás Maduro ha rafforzato il proprio vantaggio nelle elezioni regionali e legislative di domenica, aggiudicandosi 23 stati su 24 e una maggioranza assoluta nell’Assemblea Nazionale, secondo i dati ufficiali del Consiglio Elettorale Nazionale (Cne): con l’82,68% dei voti a livello nazionale per le legislative, la coalizione governativa ha affermato il controllo sul Paese, lasciando all’opposizione solo lo Stato di Cojedes, nell’area centroccidentale.

Papa Leone XIV "Pontificato sotto il segno della pace"/ Le Figaro: "La Chiesa aveva bisogno di serenità"

Ultime notizie riferiscono come il boicottaggio del voto da parte dei gruppi antagonisti, riuniti nel Patto di Unità Democratica, abbia acuito il clima di polarizzazione, con denunce di irregolarità procedurali e squilibri nell’accesso ai media ma nonostante le critiche di alcuni osservatori internazionali, tra cui l’Unione Europea e gli Stati Uniti, che hanno definito il processo “privo di garanzie minime”, Maduro ha celebrato il risultato come il trionfo della volontà del popolo, ribadendo l’impegno per “stabilità e sviluppo”; l’affluenza, non resa pubblica dal Cne, rimane un punto controverso.

Gaza, lo storico Filiu: "La popolazione non ha più prospettive future"/ "Qui le vittime muoiono due volte"

Ultime notizie, Lombardia: omicidio a Legnano, morta una 35enne romena

Vasilica Potincu, cittadina romena di 35 anni residente a Legnano, è stata trovata senza vita nel suo appartamento in Via Stelvio, colpita da una coltellata alla schiena: l’omicidio, scoperto da una vicina allarmata dalla porta aperta dell’abitazione, è ora sotto indagine da parte dei carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica e i possibili moventi.

Ultime notizie dalle indagini riferiscono che la Potincu, inserita in un contesto lavorativo regolare come badante, non presentava precedenti penali o segnalazioni per controversie personali, dando spazio ad ipotesi che vanno dal raptus criminale a possibili legami con ambienti illegali; gli inquirenti stanno analizzando le telecamere di sicurezza della zona e interrogando conoscenti, mentre il killer, fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, resta latitante.

POST-IT/ Papa Leone, la Curia romana e una Chiesa pacificata

Ultime notizie, motori: trionfo Norris a Monaco e Bezzecchi a sorpresa a Silverstone

Lando Norris ha conquistato la vittoria nel Gran Premio di Monaco di Formula 1, guidando la McLaren davanti a Charles Leclerc (Ferrari) e Oscar Piastri, terzo, e la gara, decisa dalle strategie dai due pit stop obbligatori, ha visto Max Verstappen chiudere al quarto posto nonostante i tentativi di rimonta, mentre Lewis Hamilton si è piazzato quinto e Kimi Antonelli ultimo.

Ultime notizie dalla MotoGP invece, ci raccontano dell’impresa di Marco Bezzecchi nel GP d’Inghilterra a Silverstone, dove il pilota riminese, partito in quarta fila con l’Aprilia, ha superato Johann Zarco e Marc Márquez, terzo e leader della classifica mondiale; la corsa è stata contrassegnata dal ritiro di Fabio Quartararo, in testa con 5 secondi di vantaggio prima di un guasto meccanico, e dalla caduta di Pecco Bagnaia al secondo giro, con Bezzecchi che ora sale al quarto posto nella classifica.

Ultime notizie, Ucraina-Russia: escalation di bombardamenti e attacco a elicottero

Nuovi raid aerei russi hanno colpito diverse città ucraine, causando vittime civili e danni a infrastrutture energetiche, mentre Mosca ha denunciato un attacco di droni ucraini contro un elicottero presidenziale, senza confermare feriti a bordo: ultime notizie da Kiev indicano che il presidente Volodymyr Zelensky ha criticato il “silenzio preoccupante” degli Stati Uniti sull’aumento degli scontri, ribadendo l’impegno per lo scambio di prigionieri con la Russia.

Intanto, gli aeroporti di Mosca, temporaneamente chiusi per l’abbattimento di quattro droni, hanno ripreso le operazioni, mentre il Cremlino accusa l’Ucraina di “azioni terroristiche” e promette ritorsioni.

Ultime notizie, Alpi svizzere: cinque sciatori travolti da valanga sul ghiacciaio

Cinque corpi stati recuperati sul ghiacciaio di Zermatt, nelle Alpi svizzere, dove una valanga ha travolto un gruppo di sciatori alpinisti: l’allarme, dato subito dopo il ritrovamento dell’attrezzatura abbandonata, ha portato all’intervento di un elicottero di Air Zermatt, che ha individuato gli alpinisti in un’area problematica.

Ultime notizie dalla polizia del Canton Vallese confermano che l’identificazione degli sciatori è in corso, con la Procura che ha avviato un’inchiesta per accertare le cause dell’incidente, mentre le condizioni meteorologiche instabili degli ultimi giorni vengono considerate un elemento determinante nella dinamica della valanga.

Ultime notizie, Medio Oriente: raid israeliani a Gaza e appello del Papa per la pace

Nuovi raid aerei israeliani hanno colpito la Striscia di Gaza, causando almeno 20 morti e danni a diverse case, secondo le fonti sanitarie: l’esercito israeliano ha dichiarato di aver eliminato un alto esponente di Hamas coinvolto negli attacchi del 7 ottobre, mentre gli Stati Uniti hanno sollecitato Israele a “rivalutare i tempi” di una possibile invasione di Gaza.

Ultime notizie rimarcano inoltre il caos nella distribuzione degli aiuti umanitari, con diversi camion saccheggiati da civili disperati, e il nuovo appello di Papa Leone XIV durante la preghiera del “Regina Coeli”, in cui ha invitato a “deporre le armi e privilegiare il dialogo”.