Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: verso nuovo Dpcm, cambia quarantena (12 ottobre)

Via libera alla riduzione della quarantena fiduciaria da 14 a 10 giorni, stop al doppio tampone negativo per dichiarare guarigione, ne basterà uno. Queste le novità principali emerse dalla riunione del Comitato tecnico scientifico convocata dal Governo in vista del nuovo Dpcm. Tra le nuove misure in arrivo per contrastare la diffusione del coronavirus, la conferma dell’obbligo della mascherina anche se si passeggia all’aperto, mentre non è obbligatoria quando le persone praticano jogging. Altre ipotesi sono quelle che riguardano le chiusure anticipate dei locali e il numero ridotto di persone che possono partecipare alle feste private, che nelle ultime settimane si sono rivelate fonti di contagio. Ma Speranza ha proposto divieto. Per quanto riguarda le scuole, la ministra Azzolina ha comunicato che si stanno valutando le possibilità per effettuare dei test rapidi. Il ministro Di Mio ha parlato invece del vaccino, dicendo che le prime dosi potrebbero arrivare entro la fine dell’anno, con possibilità di effettuare le vaccinazioni dai primi giorni del 2021.

Ultime notizie, coronavirus: il bollettino italiano

Cala in numero dei contagi nella giornata di ieri, rispetto a quella precedente: si ferma a 5.456 positivi, con 26 morti secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute. Cala però anche il numero dei tamponi effettuati rispetto alla giornata precedente, di 28mila, mentre aumenta sia il numero delle terapie intensive, + 30, che quello dei ricoveri ordinari. La situazione peggiore tra le regioni italiane è quella della Lombardia con circa mille nuovi contagi, seguita dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto. Torna a salire anche il numero delle persone guarite che oggi è stato di 1.184. In molte città si sono create delle file per poter effettuare i tamponi. In totale dall’inizio dell’epidemia sono state contagiate quasi 355mila persone, mentre quelle che sono positive al momento attuale sono poco più di 79mila.

Ultime notizie, Covid: la situazione in Europa e nel mondo

Anche all’estero la situazione del contagio dal coronavirus sta peggiorando continuamente. Nella giornata di ieri si sono registrati in totale nel mondo oltre 380mila nuovi casi, un terzo dei quali sono dei paesi europei. Per quanto riguarda i singoli stati sia la Germania che la Gran Bretagna sembrano essere orientate verso nuove chiusure per cercare di contenere il contagio. In Francia ieri i nuovi contagi sono stati quasi 27mila, il numero più alto dall’inizio della pandemia. Nuovo massimo negli ultimi 2 mesi anche negli Stati Uniti con Trump che annuncia di essere guarito del tutto e vuole rimettere in piedi gli scontri diretti pre elettorali con lo sfidante Joe Biden: 58mila i nuovi casi di oggi con un totale da inizio pandemia pari a oltre 7,7 milioni.

Ultime notizie, ancora abbandonata la casa di Totò

La casa Natale di Totò resta ancora abbandonata e con i muri scrostati. Uno spettacolo che fa vedere il degrado assoluto ed anche i cassonetti stracolmi di rifiuti che si trovano nelle immediate vicinanze non sono certamente uno spettacolo da mostrare ai turisti che vogliono vederla. Completamente diverso il destino della villa di Alberto Sordi, che è stata trasformata in un bellissimo museo dove si possono ammirare fotografie e reperti della sua vita.

Ultime notizie, l’Angelus di oggi di Papa Francesco

Nell’Angelus di ieri Papa Francesco ha chiamato tutti ricordando che il Vangelo non è riservato a pochi eletti e che il Signore guarda a tutti con lo stesso amore. La Chiesa, ha proseguito il Pontefice, deve rinnovarsi nell’evangelizzazione e dare anche maggiore spazio alle donne.



