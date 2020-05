ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: via libera a ripresa Serie A il 20 giugno (29 maggio)

Pubblicità

La Serie A è pronta a ripartire. Il Ministro dello Sport Spadafora ha annunciato il via libera per il campionato dal prossimo 20 giugno, con un probabile antipasto, ancora da definire ufficialmente, il 13 e il 17 giugno con semifinali e finale di Coppa Italia. “È stata una riunione molto utile con tutte le componenti della FIGC: come abbiamo detto sin dal primo momento il calcio sarebbe ripartito con le condizioni di sicurezza e con l’ok di CTS ai vari controlli. L’Italia sta ripartendo ed è giusto che lo faccia anche il calcio, il CTS ha confermato la necessità imprescindibile della quarantena fiduciaria nel caso in cui un calciatore dovesse risultare positivo, eventualità che non ci auguriamo. Se dovesse riemergere l’emergenza sanitaria, il campionato dovrebbe essere nuovamente sospeso. La FIGC ha spiegato che esiste un piano B e un piano C: playoff e playout oppure la cristallizzazione della classifica, come si dovrà fare è una decisione che spetta a loro, non a me. Il campionato riprende il 20 giugno, mi sono già confrontato anche con il presidente del consiglio Conte. Spero si possa, nella settimana dal 13 al 20, completare la Coppa Italia.”

Pubblicità

ULTIME NOTIZIE, DOMBROVSKIS: “RECOVERY FUND SOLO CON RIFORME”

Il vicepresidente della Commissione UE, Valdis Dombrovskis, ha parlato del recovery fund spiegando di ritenere come gli aiuti debbano essere accessibili ai Paesi dell’Eurozona solo a fronte di un adeguato piano di riforme: “Il Recovery plan guarda al futuro ma bisogna guardare anche a fare le necessarie riforme. Questo strumento aiuterà gli Stati a finanziare le riforme pro crescita, la coesione sociale e i problemi economici. Dobbiamo agire insieme“. Dombrovskis ha sottolineato come la crescita possa passare solo attraverso riforme ed investimenti e non nella passività. I Paesi che accederanno al recovery fund dovranno: Preparare dei piani di recupero e resilienza e potranno farlo ogni anno nel mese di aprile, con i loro piani di riforma nazionali oppure prima, nell’ottobre dell’anno precedente, insieme ai progetti di bilancio”

Pubblicità

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS, CRESCONO I POSITIVI IN LOMBARDIA

Crescono ancora i positivi al coronavirus in Lombardia, anche se il bollettino risente del gran numero di tamponi effettuati. In netto calo le vittime, solamente 20 nelle ultime 24 ore, ma crescono i positivi al covid-19: +382 casi positivi (+15.507 tamponi effettuati), che hanno portato il bilancio totale a 88.183 contagiati e 15.974 decessi. Calano anche i ricoveri in terapia intensiva, i dati mostrano comunque una curva in netta decrescita anche nella Regione che fatica però maggiormente, essendo stata la più colpita dall’emergenza coronavirus, a veder calare drasticamente il numero dei contagiati rispetto al resto del Paese.

ULTIME NOTIZIE USA, E’ SCONTRO APERTO TRA IL PRESIDENTE TRUMP E TWITTER

E’ ormai scontro aperto tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e Twitter, la piattaforma di microblogging che nei giorni scorsi ha segnalato Trump per la diffusione di fake news. Alla reazione sdegnata di Trump è arrivata la replica del CEO di Twitter, che “Continuerà a segnalare informazioni errate o contestate sulle elezioni a livello globale, e ammetterà tutti gli errori che commette“. Trump però ha fatto partire una controffensiva: il presidente ha spiegato che con un suo provvedimento i social media non avranno più immunità legale contro eventuali cause per i contenuti delle loro piattaforme.



© RIPRODUZIONE RISERVATA